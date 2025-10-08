Colombia

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Luego de consultar en Instagram sobre sus efectos, la exnovia de Beéle confesó que se aplicó hielos de leche materna en su rostro, cuando tuvo a su hijo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Isabella Ladera reveló en Instagram
Isabella Ladera reveló en Instagram que utilizó leche materna para preparar hielos y aplicarlos sobre su rostro como parte de su rutina de cuidado facial - crédito @isabella.ladera/ Instagram - Freepik

La modelo venezolana Isabella Ladera, conocida en el mundo del entretenimiento y por su relación anterior con Beéle, compartió con sus seguidores un peculiar truco de belleza basado en el uso de leche materna.

La confesión se produjo durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde una internauta le consultó su opinión sobre la aplicación de leche materna en rutinas de cuidado facial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ladera relató que, tras el nacimiento de su hijo, no solo usaba su leche materna para alimentarlo, sino que también la empleaba en su rutina diaria: “Yo le hacía baños a mi bebé de mi leche. También hice hielito y los pasaba por mi cara, 10/10”, confesó la modelo, detallando que elaboraba cubos de hielo con leche materna y los aplicaba sobre el rostro, de forma similar a la práctica común con hielos de agua.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios seguidores de Isabella Ladera manifestaron su sorpresa y curiosidad por este método alternativo, que la venezolana aseguró le ha traído resultados positivos en la apariencia de su piel.

La modelo venezolana sorprendió a
La modelo venezolana sorprendió a sus seguidores al confesar que “le hacía baños de leche” a su hijo y que el método también formaba parte de su propio ritual de belleza - crédito @isabella.ladera/ Instagram

Las declaraciones de Ladera desataron las reacciones de varios internautas. “Pues ella tiene la piel bonita”, “lo voy a usar”, “ella y sus hielitos en la cara”, “Isabella es tan rarita”, “será que también se la ponía a Beéle”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, desde el ámbito científico, especialistas han advertido sobre los riesgos y la falta de evidencia detrás de este tipo de recomendaciones.

¿Es seguro aplicar leche materna en el rostro?

Entre quienes utilizan Tiktok, existen personas que aseguran que la leche materna ha contribuido a mejorar la apariencia de su piel, citando supuestos efectos calmantes y regeneradores.

La doctora Sarah Vega sostiene que, en comparación con el alcohol utilizado para tratar heridas, “la leche materna tendría mejores efectos”.

Explica que el ácido fólico presente en este líquido favorece el crecimiento y la regeneración celular, por lo que no le sorprende que varias madres estén experimentando con su uso en el rostro. “Sus componentes podrían reducir los signos de envejecimiento debido a su poder hidratante y regenerador”, afirma en sus declaraciones citadas por El Tiempo.

La leche materna contiene antioxidantes y sustancias antiinflamatorias que podrían ofrecer ciertos beneficios si se incorpora en rutinas faciales. No obstante, estas afirmaciones no cuentan con respaldo de estudios clínicos sólidos que avalen su seguridad o eficacia, razón por la cual no existen recomendaciones médicas formales sobre su uso con fines cosméticos.

La doctora Sarah Vega afirma
La doctora Sarah Vega afirma que, en heridas, “la leche materna tendría mejores efectos” que el alcohol y destaca el ácido fólico como agente de regeneración celular - crédito Freepik

Por otro lado, la leche materna sí ha demostrado efectos positivos en la regeneración de pequeñas heridas o lesiones, aunque su aplicación cosmética sigue sin estar comprobada.

La dermatóloga Erika Romero, de la Universidad Cayetano Heredia, subraya que no hay suficiente evidencia científica para respaldar el uso de la leche materna como tratamiento tópico facial.

“A veces le recomendamos a las madres que, ante una pequeña lesión en el pezón, apliquen unas gotas de leche materna para evitar cremas que puedan resultar perjudiciales si el bebé las ingiere. De todas formas, no promovemos la leche materna como antiaging ni como sustituto de medicamentos como la toxina botulínica. Es importante considerar que la leche materna contiene bacterias que pueden causar alergias o infecciones locales en la piel facial, así que no aconsejamos su uso en estos casos”, advierte la especialista en la cita tomada por El Tiempo.

Beéle lanza un mensaje en pleno concierto que sería una indirecta a Isabella Ladera

En medio de la controversia que rodea la vida personal de Beéle, el cantante colombiano volvió a estar en el centro de la atención tras pronunciar unas palabras en su más reciente concierto que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Isabella Ladera. La frase “Disfruten y déjenme vivir que la vida es una”, pronunciada ante cientos de asistentes.

El cantante colombiano sorprendió a
El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al pronunciar una frase interpretada como indirecta hacia la influencer venezolana - crédito Beéle/Instagram

Durante el reciente concierto, un video que circula en redes sociales muestra a Beéle refiriéndose a las dificultades que enfrenta y haciendo alusión a personas que, según él, desean verlo caer. “Estamos en la temporada de envidiosos que no pueden ver a nadie feliz, que están buscando la manera de llamar la atención. Pero yo creo que lo más justo en este momento es que las personas que te quieren ver caer, puedan verme decir esto: Disfruten y déjenme vivir que la vida es una”, manifestó el cantante.

La situación ha generado múltiples interpretaciones en redes sociales, donde se especula que el mensaje de Beéle está vinculado al reciente escándalo con la influencer venezolana.

Temas Relacionados

Isabella LaderaBeéleSkincareSkincare con Leche maternaIsabella Ladera Leche maternaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

El emotivo adiós de Margarita

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó dos expresiones muy populares en el país: ‘La tusa’ y ‘sacar la piedra’

La italiana Matilde Orlando se ha hecho conocida en redes sociales, porque también explicó qué significa ‘gadejo’

Filósofa italiana que vive en

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

El ‘streamer’ salió al paso de las especulaciones y explicó cómo se reparten las acciones de las discotecas, dejando claro el papel de Mr. Stiven y de otros socios en cada proyecto

Westcol aclaró quiénes son los

Las universidades de Colombia con los profesionales más destacados en el mercado laboral: ranking internacional las recomiendan

Instituciones de educación superior obtienen las mejores calificaciones en percepción de empleadores, según el QS World University Rankings

Las universidades de Colombia con

Acemi desmintió al ministro de Salud sobre supuesto giro de 12 billones a las EPS para pagar deudas: “Nuevamente faltan a la verdad”

Ana María Vesga también reclamó el incumplimiento del recálculo de la Unidad de Pago por Capitación, medida que debía realizarse antes del 2 de octubre, que afecta la prestación de servicios médicos

Acemi desmintió al ministro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Margarita

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia de lo que pasó

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de skincare que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”