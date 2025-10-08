Isabella Ladera sorprendió con un método casero de ‘skincare’ que incluye leche materna

Isabella Ladera reveló en Instagram que utilizó leche materna para preparar hielos y aplicarlos sobre su rostro como parte de su rutina de cuidado facial - crédito @isabella.ladera/ Instagram - Freepik

La modelo venezolana Isabella Ladera, conocida en el mundo del entretenimiento y por su relación anterior con Beéle, compartió con sus seguidores un peculiar truco de belleza basado en el uso de leche materna.

La confesión se produjo durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde una internauta le consultó su opinión sobre la aplicación de leche materna en rutinas de cuidado facial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ladera relató que, tras el nacimiento de su hijo, no solo usaba su leche materna para alimentarlo, sino que también la empleaba en su rutina diaria: “Yo le hacía baños a mi bebé de mi leche. También hice hielito y los pasaba por mi cara, 10/10”, confesó la modelo, detallando que elaboraba cubos de hielo con leche materna y los aplicaba sobre el rostro, de forma similar a la práctica común con hielos de agua.

Las reacciones no se hicieron esperar. Varios seguidores de Isabella Ladera manifestaron su sorpresa y curiosidad por este método alternativo, que la venezolana aseguró le ha traído resultados positivos en la apariencia de su piel.

La modelo venezolana sorprendió a sus seguidores al confesar que “le hacía baños de leche” a su hijo y que el método también formaba parte de su propio ritual de belleza - crédito @isabella.ladera/ Instagram

Las declaraciones de Ladera desataron las reacciones de varios internautas. “Pues ella tiene la piel bonita”, “lo voy a usar”, “ella y sus hielitos en la cara”, “Isabella es tan rarita”, “será que también se la ponía a Beéle”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, desde el ámbito científico, especialistas han advertido sobre los riesgos y la falta de evidencia detrás de este tipo de recomendaciones.

¿Es seguro aplicar leche materna en el rostro?

Entre quienes utilizan Tiktok, existen personas que aseguran que la leche materna ha contribuido a mejorar la apariencia de su piel, citando supuestos efectos calmantes y regeneradores.

La doctora Sarah Vega sostiene que, en comparación con el alcohol utilizado para tratar heridas, “la leche materna tendría mejores efectos”.

Explica que el ácido fólico presente en este líquido favorece el crecimiento y la regeneración celular, por lo que no le sorprende que varias madres estén experimentando con su uso en el rostro. “Sus componentes podrían reducir los signos de envejecimiento debido a su poder hidratante y regenerador”, afirma en sus declaraciones citadas por El Tiempo.

La leche materna contiene antioxidantes y sustancias antiinflamatorias que podrían ofrecer ciertos beneficios si se incorpora en rutinas faciales. No obstante, estas afirmaciones no cuentan con respaldo de estudios clínicos sólidos que avalen su seguridad o eficacia, razón por la cual no existen recomendaciones médicas formales sobre su uso con fines cosméticos.

La doctora Sarah Vega afirma que, en heridas, “la leche materna tendría mejores efectos” que el alcohol y destaca el ácido fólico como agente de regeneración celular - crédito Freepik

Por otro lado, la leche materna sí ha demostrado efectos positivos en la regeneración de pequeñas heridas o lesiones, aunque su aplicación cosmética sigue sin estar comprobada.

La dermatóloga Erika Romero, de la Universidad Cayetano Heredia, subraya que no hay suficiente evidencia científica para respaldar el uso de la leche materna como tratamiento tópico facial.

“A veces le recomendamos a las madres que, ante una pequeña lesión en el pezón, apliquen unas gotas de leche materna para evitar cremas que puedan resultar perjudiciales si el bebé las ingiere. De todas formas, no promovemos la leche materna como antiaging ni como sustituto de medicamentos como la toxina botulínica. Es importante considerar que la leche materna contiene bacterias que pueden causar alergias o infecciones locales en la piel facial, así que no aconsejamos su uso en estos casos”, advierte la especialista en la cita tomada por El Tiempo.

Beéle lanza un mensaje en pleno concierto que sería una indirecta a Isabella Ladera

En medio de la controversia que rodea la vida personal de Beéle, el cantante colombiano volvió a estar en el centro de la atención tras pronunciar unas palabras en su más reciente concierto que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Isabella Ladera. La frase “Disfruten y déjenme vivir que la vida es una”, pronunciada ante cientos de asistentes.

El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al pronunciar una frase interpretada como indirecta hacia la influencer venezolana - crédito Beéle/Instagram

Durante el reciente concierto, un video que circula en redes sociales muestra a Beéle refiriéndose a las dificultades que enfrenta y haciendo alusión a personas que, según él, desean verlo caer. “Estamos en la temporada de envidiosos que no pueden ver a nadie feliz, que están buscando la manera de llamar la atención. Pero yo creo que lo más justo en este momento es que las personas que te quieren ver caer, puedan verme decir esto: Disfruten y déjenme vivir que la vida es una”, manifestó el cantante.

La situación ha generado múltiples interpretaciones en redes sociales, donde se especula que el mensaje de Beéle está vinculado al reciente escándalo con la influencer venezolana.