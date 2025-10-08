Hay que ponerle límites al presidente, aseguró el procurador Gregorio Eljach: “Es una figura muy fuerte, muy poderosa”

Gregorio Eljach adviertió sobre los límites del poder presidencial y llamó a la responsabilidad ética del mandatario Gustavo Petro - crédito Chepa Beltran/Europa Press - suministrada a Infobae

El procurador general, Gregorio Eljach, se refirió a la importancia de establecer límites claros al poder presidencial en Colombia, especialmente frente a las actuaciones del jefe de Estado en escenarios políticos y administrativos.

En declaraciones recientes, Eljach destacó que, aunque la figura presidencial es la máxima representación de la voluntad popular, no está exenta de controles ni responsabilidades legales.

“En Colombia la figura presidencial, que es la máxima representación de la voluntad popular, jefe de Estado, director de la política internacional y autoridad máxima en lo administrativo, tiene una connotación distinta a cualquiera de los otros servidores públicos. Sin embargo, no es que no haya límites”, precisó el funcionario.

Eljach recordó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano competente para evaluar las conductas del presidente en ejercicio o de quienes hayan ocupado el cargo.

Según explicó, esa instancia posee el manejo del “fuero integral” que acompaña a la figura presidencial, una herencia institucional que proviene de la tradición jurídica del virreinato.

No obstante, el funcionario insistió en que el poder presidencial, por su fuerza y alcance, debe ejercerse con prudencia y responsabilidad.

“Es una figura muy fuerte, muy poderosa, a la que también hay que ponerle límites porque, por esa fuerza y ese poder, puede en algún momento, sin quererlo, desequilibrar el pensamiento del votante”, expresó Eljach, quien advirtió que el mandatario debe mantener independencia y distancia frente a intereses particulares o partidistas.