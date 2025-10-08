Gustavo Petro respondió a Iván Duque por críticas al sistema de salud: “Ha reducido a la mitad el número de niños muertos”

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Iván Duque; expresidente de Colombia (2018-2022) - crédito Chepa Belt/Europa Press/Isaac Jiménez/EFE

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del expresidente Iván Duque sobre la salud en Colombia.

El mandatario colombiano cuestionó a Iván Duque por decir que él (Gustavo Petro) destruyó el sistema de salud en el país.

Según el jefe de Estado, su Gobierno ha reducido la muerte de menores luego de su primer año de nacimiento. El presidente Petro aseveró que lo hizo sin robos y de manera pública.

“Usted llama destruir un sistema de salud al sistema que, sin robos y de manera pública, ha reducido a la mitad el número de niños muertos en el primer año de su nacimiento”, afirmó Gustavo Petro.

Gustavo Petro respondió a las críticas de Iván Duque sobre la salud en Colombia - crédito @petrogustavo/X

En su publicación, el expresidente Iván Duque afirmó que el Gobierno Petro supuestamente destruyó un sistema de salud que se destacó en la pandemia.

Según Duque, lo hizo con el propósito de supuestamente “imponer” un modelo estatista que destruye EPS.

“El gobierno destruyó un sistema de salud que hizo de Colombia ejemplo en la pandemia, para imponer su modelo estatista que arruina EPS, hospitales y pone en riesgo la vida de millones”, afirmó Iván Duque.