Exfiscal Angélica Monsalve se fue en contra de Miguel Uribe Londoño: “Abajo las hegemonías familiares”

La exfiscal y aspirante presidencial reaccionó a la declaración de Miguel Uribe Londoño sobre el legado de su hijo, pero su comentario produjo debate en redes y entre líderes políticos

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

El intercambio de mensajes entre
El intercambio de mensajes entre el candidato y la exfiscal reavivó la discusión sobre la permanencia de familias influyentes en el poder, generando diversas opiniones entre usuarios y actores del escenario nacional - crédito @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

Desde el asesinato de su hijo, el senador Miguel Uribe Turbay, y tras convertirse en precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño ha incrementado su presencia en redes sociales, donde se le observa más participativo en el debate público.

Recientemente, Miguel Uribe Londoño publicó un mensaje en redes sociales donde afirmó que el legado de su hijo “permanecerá”.

Ante este pronunciamiento, la exfiscal y también precandidata presidencial Angélica Monsalve respondió en su cuenta de X: “Abajo las hegemonías familiares”, generando reacciones en el ámbito político y entre la ciudadanía.

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño compartió en su cuenta de X una fotografía de su hijo y su nieto, hijo de Miguel Uribe Turbay, con el mensaje: “Hijo amado, siempre estarás entre nosotros. Tu legado permanecerá. Yo me encargo”.

Miguel Uribe recordó a
Miguel Uribe recordó a su hijo en una publicación de X - crédito @migueluribel

La exfiscal y precandidata presidencial Angélica Monsalve respondió al mensaje de Miguel Uribe Londoño con una crítica directa al papel que tuvo su hijo como senador, especialmente en relación con la reforma laboral. Monsalve cuestionó que el “legado” al que se refirió Uribe Londoño estuviera vinculado a bloquear transformaciones sociales que considera necesarias para Colombia, según su opinión, señalando que este tipo de acciones políticas no deberían perpetuarse.

En su intervención, Monsalve subrayó que ni él ni nadie podrán detener las luchas por un país mejor y por saldar la deuda social con los colombianos. Además, rechazó las hegemonías familiares y la corrupción, fortaleciendo así su posición contra las estructuras tradicionales de poder.

“El legado de no permitir la reforma laboral que tanto necesitan los colombianos, ¿usted se encargará de que ese legado permanezca? Yo le digo: nada impedirá ni usted ni nadie, avanzar por un mejor país, por seguir luchando porque se salde la deuda social que tiene el país para con los colombianos. Abajo las hegemonías familiares, abajo las politiquerías, abajo la corrupción", escribió en su cuenta de la red social X la exfiscal y precandidata presidencial.

Angélica Monsalve contestó a la
Angélica Monsalve contestó a la publicación de Uribe Londoño - crédito @alazamo123

Además de la respuesta de Angélica Monsalve, la publicación de Miguel Uribe Londoño generó diversas reacciones y comentarios en redes sociales. Entre ellos, el usuario @reirodri68 expresó su respaldo al exministro con el mensaje: “Mis honores y mis respetos Don Miguel. Su hijo dejó honda huella en Latinoamérica a través de la difusión de sus ideales”.

También se presentaron opiniones críticas frente a la publicación de Miguel Uribe Londoño, como la del usuario @jcordobaa, quien escribió: “Legado: Robarse los recursos covid-19, revictimizar, sabotear reformas, muy bueno para recordárselo al que se robó un banco, esmeraldas y creó empresas de papel”.

Angélica Monsalve reaccionó a la renuncia de Francisco Barbosa a su precandidatura

No es la primera vez que Angélica Monsalve cuestiona a un precandidato presidencial en la esfera pública. Recientemente, también tuvo una intervención crítica frente a Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, quien confirmó su retiro de la precandidatura presidencial tras declarar a El Tiempo que las dificultades para garantizar su seguridad y la necesidad de sumar consensos opositores al gobierno actual influyeron en su decisión.

Tras la renuncia de Barbosa, Monsalve emitió un mensaje en su cuenta de X, reiterando su disposición para pronunciarse frente a figuras relevantes del panorama político y reafirmando su papel activo en el debate público.

Angélica Monsalve lanzó duras críticas
Angélica Monsalve lanzó duras críticas en contra de Francisco Barbosa - crédito @alazamo123

Monsalve afirmó que la decisión de Barbosa respondió, según sus palabras, a la certeza de no lograr respaldo electoral. “Obedeció a la plena seguridad de no obtener un solo voto, excepto el de su amigo de farras Iván Duque”, escribió Monsalve.

Angélica Monsalve, en un mensaje publicado en su cuenta de X, cuestionó la renuncia de Francisco Barbosa a la precandidatura presidencial y señaló que sus aspiraciones se sustentaban en el poder económico adquirido tras su paso por la Fiscalía. Además, aseguró que su retiro se debió a la falta de respaldo electoral y solo contaría con el apoyo de su exaliado Iván Duque.

“Este inepto @FBarbosaDelgado creyó que por ser millonario después de haber sido fiscal general, podría ser presidente de la República. Su desistimiento obedeció a la plena seguridad de no obtener un solo VOTO, excepto el de su amigo de farras Iván Duque @IvanDuque”, aseveró en su mensaje de X.

