Dos mujeres pequeñas y una en silla de ruedas denuncian discriminación en el Aeropuerto el Dorado por sus características físicas

La negativa de la aerolínea Wingo a permitir que tres mujeres de talla baja y usuarias de silla de ruedas abordaran un vuelo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el pasado 1 de octubre ha generado una ola de indignación y reacciones institucionales.

Según información recogida por Caracol Radio, las afectadas denunciaron que la compañía les impidió viajar solas, exigiendo la presencia de un supervisor, a pesar de que ellas mismas aseguraron no requerir asistencia adicional.

Las protagonistas del incidente, identificadas como Laurelin Alvarado Rodríguez, Aida Yolima Rodríguez y Christelle Alvarado, relataron a Caracol Radio que el personal de Wingo les comunicó que no podían abordar el avión sin un acompañante.

Laurelin expresó su frustración al señalar: “No nos dejan viajar porque nosotras no podemos viajar solas, que porque necesitamos la asistencia de pasillo”.

Por su parte, Christelle detalló que la aerolínea argumentó que, si no había dentro del avión alguien a cargo de ellas, era como si fueran “unas niñas chiquitas y como si las personas con discapacidad no fuéramos totalmente suficientes”, añadiendo que les exigieron un supervisor porque, de lo contrario, la compañía no se hacía responsable.

La aerolínea justificó su decisión alegando motivos de seguridad. De acuerdo con la versión transmitida por Caracol Radio, Wingo sostuvo que la negativa a embarcar a las pasajeras obedeció a que, en caso de una emergencia, podría resultar peligroso que no pudieran valerse por sí mismas. Esta explicación no convenció a las afectadas ni a las autoridades locales.

Katherine Eslava, subdirectora de Desarrollo y Competitividad de Turismo Bogotá, calificó el episodio como “inaceptable y alarmante, pues no solo vulnera derechos humanos fundamentales, sino que representa un claro incumplimiento de normas nacionales e internacionales que rigen la atención a personas con discapacidad en entornos de transporte y turismo”, según declaraciones recogidas por el medio mencionado.

Tanto Turismo Bogotá como el Distrito manifestaron su rechazo a lo ocurrido y expresaron su solidaridad con las usuarias afectadas.

Las autoridades anunciaron la puesta en marcha de medidas institucionales orientadas a garantizar que el turismo incluyente sea una realidad en la ciudad, reafirmando su compromiso con la eliminación de barreras y la protección de los derechos de las personas con discapacidad, tal como informó Caracol Radio.

Aeronáutica Civil anuncia cierres parciales en El Dorado para calibración de pistas

El Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá reanudó operaciones el lunes 6 de octubre tras un cierre temporal de cerca de una hora provocado por baja visibilidad debido a una densa neblina, según informó la Aeronáutica Civil a través de su cuenta oficial en X.

El incidente afectó tanto vuelos nacionales como internacionales, generando retrasos masivos y desvíos de aeronaves, como el vuelo LA4123 de Latam Airlines en la ruta Barranquilla–Bogotá, que fue desviado a Cali (CLO).

Las plataformas de seguimiento de vuelos, como Flightradar24, mostraron que varias aeronaves debieron modificar sus trayectorias o aterrizar en otras ciudades de Colombia ante la imposibilidad de operar con normalidad en la capital.

La Aeronáutica Civil anunció que el Aeropuerto El Dorado reducirá su capacidad operativa durante varios domingos de octubre y noviembre para realizar trabajos de calibración de pistas. Los cierres parciales están programados para los domingos 19 y 26 de octubre, así como el 2 y 9 de noviembre.

En las dos primeras fechas, la pista norte (14L) permanecerá cerrada mientras la sur (14R) seguirá en operación; en las dos siguientes, la situación se invertirá. Los trabajos se realizarán entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. o entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., según el día.

La autoridad aérea explicó que estos horarios fueron seleccionados tras un análisis del tráfico aéreo para concentrar las labores en periodos de menor movimiento y minimizar el impacto en la operación. La medida afectará a vuelos nacionales e internacionales y podría generar retrasos y ajustes en los itinerarios de miles de pasajeros.

La Aeronáutica Civil notificó a las aerolíneas para que ajusten sus programaciones y recomendó a los usuarios consultar el estado de sus vuelos directamente con las compañías y mantenerse informados a través de los canales oficiales. El grupo de calibración aérea es responsable de certificar periódicamente los sistemas críticos de navegación del aeropuerto.

La calibración del sistema de aterrizaje por instrumentos (ILS) se realiza cada seis meses, la de los sistemas VOR cada año y la de las luces PAPI cada dos años, conforme a la normativa vigente.

Estas labores permiten que los pilotos puedan aterrizar con seguridad, incluso en condiciones de baja visibilidad, y aseguran que cada despegue y aterrizaje se realice en condiciones óptimas. La Aeronáutica Civil subrayó que la precisión en estos procedimientos es fundamental para mantener los estándares internacionales de seguridad aérea.

La entidad ofreció disculpas por las molestias y reiteró que la preservación de la vida y la garantía de la seguridad operacional son prioridades absolutas en la gestión del aeropuerto.