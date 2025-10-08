Colombia

Dólar en Colombia hoy 8 de octubre: cuánto cuesta en pesos

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Armando Montes

Conozca cuáles son los factores internacionales que influyen en el valor del tipo de cambio en Colombia (Infobae)

El dólar inició otra jornada a la baja y cotiza por debajo de la marca de los 3.900 pesos colombianos, tras darse a conocer el dato de la inflación de septiembre en el país.

Tras la apertura el dólar estadounidense se negocia al comienzo de sesión a 3.873,67 pesos colombianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,15% si se compara con los 3.879,46 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,15%; pese a ello en el último año aún mantiene un descenso del 7,1%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días pasados, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que se anotó una subida del 0,15%, sin lograr fijar una tendencia definida. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado recientemente.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

