Colombia

Concejal que enfrentó manifestantes en Medellín con un bate justificó su actuación tras la polémica: “Vamos a defender la ciudad”

Andrés “el Gury” Rodríguez, concejal del Centro Democrático, fue grabado caminando con un bate mientras increpaba a manifestantes cerca del centro comercial Oviedo, de Medellín

Por Camila Castillo

Guardar
El concejal se definió de
El concejal se definió de quienes lo juzgaron por usar un bate en las manifestaciones de Medellín - crédito redes sociales y @AndresGuryRod / X

La jornada de protestas en respaldo a Palestina en Medellín se vio marcada por la actuación de Andrés “el Gury” Rodríguez, concejal del Centro Democrático, quien fue grabado caminando con un bate mientras increpaba a manifestantes cerca del centro comercial Oviedo.

El video, difundido en redes sociales, ha generado controversia por la actitud adoptada por el funcionario, considerado por muchos como un acto de incitación a la violencia.

Los hechos ocurrieron el martes 7 de octubre durante altercados en el sector de El Poblado, donde varias personas protestaban tras la jornada nacional en solidaridad con Palestina.

“El Gury” Rodríguez enfrenta a manifestantes con un bate en protesta pro-palestina - crédito @Hernan_MurielP/X

La situación se tornó tensa por la presencia de Rodríguez, quien portaba el bastón y lanzaba advertencias verbales, aunque en las imágenes no se registró contacto físico con los manifestantes.

Entre las voces críticas a la actuación del cabildante, destacó la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico, quien solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar al concejal por una posible conducta violatoria de la ley.

La congresista expresó en su cuenta de X: “No solo abusa de la función pública, sino que incita a la violencia contra los manifestantes. Ese tipo de comportamientos ponen en riesgo la vida y los derechos de quienes protestan pacíficamente”.

Al viralizarse el video, Rodríguez respondió directamente a la senadora y escribió: “Excelente video. Estaba buscando algún mamerto que me hubiera grabado. Gracias Dra. BROCOLÍ. Que les quede claro, si van a dañar a Medellín, los vamos a enfrentar. Fin”, mensaje que profundizó la polémica y polarizó las opiniones en redes sociales.

El concejal Gury se defendió
El concejal Gury se defendió de criticas por usar un bate en protestas en Medellín - crédito @AndresGuryRod / X

El concejal volvió a pronunciarse la mañana siguiente, difundiendo una caricatura propia y reafirmó su postura: “Vamos a defender la ciudad, vamos a defender a nuestros niños y a nuestras familias, no vamos a permitir que acaben con nuestros bienes públicos y privados. Acá hay quien defienda a Medellín y a Colombia. ¡Vamos a defender la democracia en el 2026! #OjoConEl2026”.

Los comentarios en la plataforma X reflejaron opiniones divididas ante el accionar del funcionario. Algunos usuarios respaldaron la idea de proteger el espacio público, mientras otros plantearon interrogantes sobre la pasividad policial ante alguien armado de manera intimidatoria. Una de las respuestas señalaba: Porque la policía no lo detiene y le aplica la detención por portar ese bate y demostrar un comportamiento agresivo, porque la policía le tiene miedo o peor obedece a directrices de bandidos violentos como él, porque la policía ataca a un ciudadano de calle y lo esposa por menos”.

La polémica escaló cuando el presidente Gustavo Petro intervino en la conversación con una publicación en la que, junto a una foto de Rodríguez acompañado de la senadora María Fernanda Cabal, hizo alusión a grupos violentos históricos de ultraderecha en Europa.

Les decían en Italia a los grupos de acción directa: camisas negras, en Alemania eran las camisas pardas y en la España de Franco: las camisas azules. Simbólicamente trataban de contrarrestar las ideas libertarias y democráticas de las camisas rojas de Garibaldi. El concejal respondió al mandatario calificándolo de “sicópata perfilador”, lo que intensificó el debate.

Además de la polémica por
Además de la polémica por lo sucedido en Medellín, el concejal también opinó a una publicación de Petro sobre él y María Fernanda Cabal - crédito @petrogustavo / X

Esta situación pone de relieve tanto la tensión política que envuelve las manifestaciones en Colombia como la discusión sobre los límites de la protesta y el papel de los funcionarios públicos ante el descontento ciudadano.

Temas Relacionados

Pacto HistoricoCentro DemocraticoMedellínPolitícaColombia-Noticias

Más Noticias

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

El emotivo adiós de Margarita

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó dos expresiones muy populares en el país: ‘La tusa’ y ‘sacar la piedra’

La italiana Matilde Orlando se ha hecho conocida en redes sociales, porque también explicó qué significa ‘gadejo’

Filósofa italiana que vive en

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

El ‘streamer’ salió al paso de las especulaciones y explicó cómo se reparten las acciones de las discotecas, dejando claro el papel de Mr. Stiven y de otros socios en cada proyecto

Westcol aclaró quiénes son los

Las universidades de Colombia con los profesionales más destacados en el mercado laboral: ranking internacional las recomiendan

Instituciones de educación superior obtienen las mejores calificaciones en percepción de empleadores, según el QS World University Rankings

Las universidades de Colombia con

Acemi desmintió al ministro de Salud sobre supuesto giro de 12 billones a las EPS para pagar deudas: “Nuevamente faltan a la verdad”

Ana María Vesga también reclamó el incumplimiento del recálculo de la Unidad de Pago por Capitación, medida que debía realizarse antes del 2 de octubre, que afecta la prestación de servicios médicos

Acemi desmintió al ministro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Margarita

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia de lo que pasó

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de skincare que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”