Colombia

Armando Benedetti insistió con video en que quería provocar a sus opositores con polémico reloj suizo: “No es de verdad”

El ministro del Interior publicó un video en sus redes sociales en el que habló cuánto cuesta realmente su reloj, que aparentemente es un Patek Philippe, que podría valer más de más de 150.000 dólares

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Armando Benedetti habló del costo
Armando Benedetti habló del costo de su reloj Patek Philippe - crédito @AABenedetti/X

Armando Benedetti, ministro del Interior, reconoció en sus redes sociales que usó un reloj, cuyo diseño corresponde a un reloj suizo Patek Philippe Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R, para provocar a sus opositores.

Y según él, lo logró, ya que las críticas se levantaron en redes sociales para incriminarlo por el uso de una máquina suiza que puede sobrepasar los 155 mil dólares estadounidenses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de un nuevo video que subió a su perfil de X, Benedetti afirmó que “estaba soñando con este momento”, ya que aclaró que el reloj no es una pieza auténtica de la compañía suiza de relojes de lujo.

Escribió que “ya que tienen tanto interés aquí les cuento cuánto cuesta mi famoso reloj. Ja Ja Ja”.

Armando Benedetti habló de su polémico reloj y afirmó que es "chimbo" - crédito @AABenedetti/X

A este mensaje le acompañó un video en el que el jefe de la cartera del Interior dice: “Estaba soñando con este momento. Este reloj no es un verdadero Patek Philippe. Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo, el cual es chimbo, no es de verdad”, confesó.

Dijo que “me lo puse solo para tentar a aquellos a quienes no les caigo bien, para que digan que soy un bandido, que soy un corrupto, para señalar y sobresaltar otra vez, que siempre y siempre viven diciendo mentiras mías y que sacan fantasías propias de mis enemigos. Así que este era el momento que quería. Ja, ja, ja”, culminó.

Así les respondió Armando Benedetti
Así les respondió Armando Benedetti a sus opositores en redes sociales - crédito @AABenedetti/X

Toda la polémica por el reloj de Benedetti

El ministro del Interior encaró la controversia tras aparecer públicamente con un reloj cuyo valor estaría por encima de los USD 150.000, incluso USD 170.000 —más de 675 millones de pesos colombianos—, situación que ha provocado una serie de críticas y cuestionamientos en redes sociales sobre el uso de objetos de lujo por parte de altos funcionarios. La polémica se intensificó cuando Benedetti respondió con ironía a los señalamientos sobre el reloj.

La discusión inició cuando Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación LibreMente, hizo público un mensaje en la red social X donde interrogó el origen de los recursos para adquirir un accesorio de tan alto costo, aludiendo a las facilidades económicas de los funcionarios del gobierno.

“¿De dónde saca plata un político como Armando Benedetti para tener un Patek Philippe de USD170.000? ¿Las primas técnicas están muy altas? En el progresismo, solo progresan los políticos zurdos”, publicó Armel, en una declaración que encontró amplio eco digital.

Armando Benedetti aseguró que usó
Armando Benedetti aseguró que usó el reloj para “burlarse” y “tentar a los espontáneos” - crédito @AABenedetti/X

Al enfrentar la controversia, Benedetti optó por una estrategia sarcástica. En su respuesta desde la misma red social afirmó: “¡No sea sapo y de mala fe! ¿Quién le dice a usted que son de verdad? Me los puse para tentar a los espontáneos y creativos y burlarme! Jajajajajaja”, mensaje con el que buscó restar seriedad a los cuestionamientos sobre la autenticidad del reloj.

El funcionario también difundió, días antes, un video en TikTok donde el reloj fue claramente visible.

Varias voces en redes sociales y plataformas especializadas de relojería aseguraron que la referencia exhibida carecería de señales evidentes de ser una réplica, y mencionaron que en algunos portales este modelo puede alcanzar los 150.000 euros, lo que representa una cifra superior a los 675 millones de pesos en moneda colombiana.

La senadora Martha Peralta ha
La senadora Martha Peralta ha generado controversia por sus costosos aretes de esmeralda - crédito X

“Hoy en nuevo capítulo: de mil y una manera de justificar y esconder los relojes de lujo, comprados con el dinero del pueblo, mientras pacientes mueren sin medicamentos…”, señaló un internauta en la publicación de Benedetti.

Este episodio se suma a otros momentos donde integrantes del sector público en Colombia han sido objeto de señalamientos por ostentar joyería fina o productos de lujo. Está por ejemplo el caso de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, que fue observada usando aretes de esmeralda de la marca HYT Jewelry valorados hasta en 36 millones de pesos durante el inicio de una nueva legislatura en 2024.

Además, circularon comentarios previos sobre la utilización de un Rolex Daytona en oro por parte de Peralta, cuyo precio estimado es 140 millones de pesos.

Temas Relacionados

Armando Benedetti relojPatek Philippe costoPatek Philippe Aquanaut Luce Annual Calendar 5261RColombia-Noticias

Más Noticias

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

La actriz y escritora compartió con sus seguidores el doloroso momento de despedirse de su inseparable compañero, generando una ola de mensajes de cariño y solidaridad en las plataformas digitales

El emotivo adiós de Margarita

Filósofa italiana que vive en Colombia explicó dos expresiones muy populares en el país: ‘La tusa’ y ‘sacar la piedra’

La italiana Matilde Orlando se ha hecho conocida en redes sociales, porque también explicó qué significa ‘gadejo’

Filósofa italiana que vive en

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

El ‘streamer’ salió al paso de las especulaciones y explicó cómo se reparten las acciones de las discotecas, dejando claro el papel de Mr. Stiven y de otros socios en cada proyecto

Westcol aclaró quiénes son los

Las universidades de Colombia con los profesionales más destacados en el mercado laboral: ranking internacional las recomiendan

Instituciones de educación superior obtienen las mejores calificaciones en percepción de empleadores, según el QS World University Rankings

Las universidades de Colombia con

Acemi desmintió al ministro de Salud sobre supuesto giro de 12 billones a las EPS para pagar deudas: “Nuevamente faltan a la verdad”

Ana María Vesga también reclamó el incumplimiento del recálculo de la Unidad de Pago por Capitación, medida que debía realizarse antes del 2 de octubre, que afecta la prestación de servicios médicos

Acemi desmintió al ministro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esta es la realidad de

Esta es la realidad de los mercenarios colombianos en Sudán: contratos lucrativos y niños soldados entrenados para “ir a morir”

Alias Castor habló sobre la tregua entre Los Costeños y ‘Los Pepes’ e hizo promesas: “Una zona libre de extorsión”

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

ENTRETENIMIENTO

El emotivo adiós de Margarita

El emotivo adiós de Margarita Rosa de Francisco al miembro de su familia que conquistó las redes sociales

Westcol aclaró quiénes son los dueños de las discotecas a las que él asiste en Medellín y cuáles son sus vínculos con las mismas

Westcol pagó millonaria suma de dinero para evitar que la policía se llevara a la hija de Karina García: esta es la historia de lo que pasó

Isabella Ladera sorprendió con un método casero de skincare que incluye leche materna

Antiguos ganadores del ‘Desafío the Box’ ppodrán regresar a la competencia: así puede votar por su favorito

Deportes

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN

Selección Colombia vs. Sudáfrica EN VIVO HOY, octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile: formaciones confirmadas

Jhon Jader Durán volvió a los campos de juego con Fenerbahce: así avanza la recuperación del delantero colombiano

América de Cali lanzó camiseta retro en homenaje al tricampeonato y las redes sociales no perdonaron: “Háganla respetar”

Vuelve el Tour Colombia: la Unión Ciclística Internacional confirmó la fecha de la carrera para el 2026

Periodista deportivo lanzó duro pronóstico previo a México vs. Colombia por la fecha FIFA: “Muchachos, es otra cosa”