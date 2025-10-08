Armando Benedetti insistió con video en que quería provocar a sus opositores con polémico reloj suizo: “No es de verdad”

Armando Benedetti habló del costo de su reloj Patek Philippe - crédito @AABenedetti/X

Armando Benedetti, ministro del Interior, reconoció en sus redes sociales que usó un reloj, cuyo diseño corresponde a un reloj suizo Patek Philippe Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R, para provocar a sus opositores.

Y según él, lo logró, ya que las críticas se levantaron en redes sociales para incriminarlo por el uso de una máquina suiza que puede sobrepasar los 155 mil dólares estadounidenses.

A través de un nuevo video que subió a su perfil de X, Benedetti afirmó que “estaba soñando con este momento”, ya que aclaró que el reloj no es una pieza auténtica de la compañía suiza de relojes de lujo.

Escribió que “ya que tienen tanto interés aquí les cuento cuánto cuesta mi famoso reloj. Ja Ja Ja”.

Armando Benedetti habló de su polémico reloj y afirmó que es "chimbo" - crédito @AABenedetti/X

A este mensaje le acompañó un video en el que el jefe de la cartera del Interior dice: “Estaba soñando con este momento. Este reloj no es un verdadero Patek Philippe. Me lo regaló alguien que lo trajo de Turquía, creo, el cual es chimbo, no es de verdad”, confesó.

Dijo que “me lo puse solo para tentar a aquellos a quienes no les caigo bien, para que digan que soy un bandido, que soy un corrupto, para señalar y sobresaltar otra vez, que siempre y siempre viven diciendo mentiras mías y que sacan fantasías propias de mis enemigos. Así que este era el momento que quería. Ja, ja, ja”, culminó.

Así les respondió Armando Benedetti a sus opositores en redes sociales - crédito @AABenedetti/X

Toda la polémica por el reloj de Benedetti

El ministro del Interior encaró la controversia tras aparecer públicamente con un reloj cuyo valor estaría por encima de los USD 150.000, incluso USD 170.000 —más de 675 millones de pesos colombianos—, situación que ha provocado una serie de críticas y cuestionamientos en redes sociales sobre el uso de objetos de lujo por parte de altos funcionarios. La polémica se intensificó cuando Benedetti respondió con ironía a los señalamientos sobre el reloj.

La discusión inició cuando Ariel Ricardo Armel, director de la Fundación LibreMente, hizo público un mensaje en la red social X donde interrogó el origen de los recursos para adquirir un accesorio de tan alto costo, aludiendo a las facilidades económicas de los funcionarios del gobierno.

“¿De dónde saca plata un político como Armando Benedetti para tener un Patek Philippe de USD170.000? ¿Las primas técnicas están muy altas? En el progresismo, solo progresan los políticos zurdos”, publicó Armel, en una declaración que encontró amplio eco digital.

Armando Benedetti aseguró que usó el reloj para “burlarse” y “tentar a los espontáneos” - crédito @AABenedetti/X

Al enfrentar la controversia, Benedetti optó por una estrategia sarcástica. En su respuesta desde la misma red social afirmó: “¡No sea sapo y de mala fe! ¿Quién le dice a usted que son de verdad? Me los puse para tentar a los espontáneos y creativos y burlarme! Jajajajajaja”, mensaje con el que buscó restar seriedad a los cuestionamientos sobre la autenticidad del reloj.

El funcionario también difundió, días antes, un video en TikTok donde el reloj fue claramente visible.

Varias voces en redes sociales y plataformas especializadas de relojería aseguraron que la referencia exhibida carecería de señales evidentes de ser una réplica, y mencionaron que en algunos portales este modelo puede alcanzar los 150.000 euros, lo que representa una cifra superior a los 675 millones de pesos en moneda colombiana.

La senadora Martha Peralta ha generado controversia por sus costosos aretes de esmeralda - crédito X

“Hoy en nuevo capítulo: de mil y una manera de justificar y esconder los relojes de lujo, comprados con el dinero del pueblo, mientras pacientes mueren sin medicamentos…”, señaló un internauta en la publicación de Benedetti.

Este episodio se suma a otros momentos donde integrantes del sector público en Colombia han sido objeto de señalamientos por ostentar joyería fina o productos de lujo. Está por ejemplo el caso de la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, que fue observada usando aretes de esmeralda de la marca HYT Jewelry valorados hasta en 36 millones de pesos durante el inicio de una nueva legislatura en 2024.

Además, circularon comentarios previos sobre la utilización de un Rolex Daytona en oro por parte de Peralta, cuyo precio estimado es 140 millones de pesos.