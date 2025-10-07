Yina Calderón y su hermana Juliana le hicieron una fuerte amenaza a La Jesuu: “Linda, nosotros somos gaminas completas”

La DJ dijo que estaba dispuesta a enfrentarse con las que llegaran a reclamarle por sus declaraciones en redes - crédito @enfoquefamoso/TikTok

La pelea entre Yina Calderón y La Jesuu se pone cada vez más candente.

A pocas semanas de que se lleve a cabo el evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol, la DJ de guaracha ha subido el tono contra Valentina Ruiz -nombre de pila de La Jesuu-, a quien acusa de falta de higiene y de intentar desviar la atención con insinuaciones sobre racismo.

Lo que parecía una simple provocación entre influencers en redes sociales ha escalado a un enfrentamiento verbal sin filtros.

Todo comenzó cuando Yina Calderón, reconocida por su estilo sin filtro y confrontacional, declaró abiertamente que La Jesuu “olía feo” durante su paso por La Casa de los Famosos. “Bueno, no es que me caiga mal, me da asco”, dijo Yina sin rodeos.

A partir de allí, Valentina Ruiz respondió insinuando que los comentarios de Calderón podrían tener una connotación racista. Sin embargo, Yina decidió redoblar la apuesta, aclarando que su crítica no tenía que ver con el color de piel, sino con la higiene personal de su colega.

“Sí, hueles feo porque no te bañas. Eso no es un problema… una cosa que sea blanca, negra, como ella está tratando de hacerle ver a la gente, no. Ella huele feo y en la casa de los famosos olía feo porque sencillamente no se bañaba, no se cepillaba y mantenía chupando dedo debajo de un comedor durante todo el día”, afirmó en un video compartido en sus redes.

Además, Calderón dejó claro que su pelea oficial es con Andrea Valdiri, quien será su rival en el evento Stream Fighters 4, pero lanzó una advertencia a quienes quieran sumarse al conflicto: está dispuesta a enfrentarse a todas.

“Mi pelea es con Andrea Valdiri, pero todas las que se me quieran venir, que se vengan, que tengo cómo responderles”, dijo.

Pero ahí no terminó la amenaza en contra de Valdiri y La Jesuu, pues agregó que: “No copio de absolutamente nada. Y que no se les olvide a la care mico y a la otra que estamos en mi ciudad, que se llama Bogotá. Entonces esa vaina de estar azarando y haciendo videos… ay no, pues qué miedo, mire cómo tiemblo”.

Quien también intervino en el video fue su hermana, Juliana Calderón, respaldando las palabras de Yina con un tono igual o más desafiante: “Nosotros somos unas gaminas completas. Y si no, pregúntenle a Sofía Avendaño”, dijo Juliana, en tono irónico.

Sumada a esta intervención de Juliana Calderón, la joven abogada aseguró que algo que le dolería es que se metan con Yina Calderón, por lo que la defendería a capa y espada: “Eso sí me lastima. Que toquen a mi hermana a mí me emputa una cosa loca. Entonces, linda, ten cuidado tú, porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí, ¡tome su traque pa’ que ajuice!”.

Ambas hermanas insistieron en que las críticas no tienen ninguna connotación racista, utilizando incluso ejemplos personales: “Yo he estado con negritos que huelen delicioso”, señaló Juliana. Y Yina agregó: “Las negras que me peinan a mí las extensiones son divinas. Entonces tu problema sí se puede quitar si te bañas, porque yo creo que olías desde la pantalla pa’ fuera. Ustedes desde acá afuera no le sentían el olor”.

Este nuevo capítulo de la polémica también rozó lo personal con advertencias directas, que si continuaba con sus argumentos y buscando conflicto con la huilense, tiene un listado de cosas que ha hecho en el pasado de las que Calderón tiene pruebas, según dijo: “Le tengo un listado de cosas, mamita, que es mejor que no me busque la lengua ni me busque el ladito porque puedo llegar a ser muy cruel”.