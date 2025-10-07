Colombia

Yina Calderón y su hermana Juliana le hicieron una fuerte amenaza a La Jesuu: “Linda, nosotros somos gaminas completas”

La pelea entre las dos creadoras de contenido en la que se involucró ahora la hermana menor de la DJ, ha subido de tono y ahora tiene tinte de retaliación contra la vallecaucana

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La DJ dijo que estaba dispuesta a enfrentarse con las que llegaran a reclamarle por sus declaraciones en redes - crédito @enfoquefamoso/TikTok

La pelea entre Yina Calderón y La Jesuu se pone cada vez más candente.

A pocas semanas de que se lleve a cabo el evento Stream Fighters 4, organizado por Westcol, la DJ de guaracha ha subido el tono contra Valentina Ruiz -nombre de pila de La Jesuu-, a quien acusa de falta de higiene y de intentar desviar la atención con insinuaciones sobre racismo.

Lo que parecía una simple provocación entre influencers en redes sociales ha escalado a un enfrentamiento verbal sin filtros.

Todo comenzó cuando Yina Calderón, reconocida por su estilo sin filtro y confrontacional, declaró abiertamente que La Jesuu “olía feo” durante su paso por La Casa de los Famosos. “Bueno, no es que me caiga mal, me da asco”, dijo Yina sin rodeos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Las famosas protagonizaron una acalorada
Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

A partir de allí, Valentina Ruiz respondió insinuando que los comentarios de Calderón podrían tener una connotación racista. Sin embargo, Yina decidió redoblar la apuesta, aclarando que su crítica no tenía que ver con el color de piel, sino con la higiene personal de su colega.

“Sí, hueles feo porque no te bañas. Eso no es un problema… una cosa que sea blanca, negra, como ella está tratando de hacerle ver a la gente, no. Ella huele feo y en la casa de los famosos olía feo porque sencillamente no se bañaba, no se cepillaba y mantenía chupando dedo debajo de un comedor durante todo el día”, afirmó en un video compartido en sus redes.

Además, Calderón dejó claro que su pelea oficial es con Andrea Valdiri, quien será su rival en el evento Stream Fighters 4, pero lanzó una advertencia a quienes quieran sumarse al conflicto: está dispuesta a enfrentarse a todas.

“Mi pelea es con Andrea Valdiri, pero todas las que se me quieran venir, que se vengan, que tengo cómo responderles”, dijo.

La Jesuu expuso a Yina
La Jesuu expuso a Yina Calderón luego de que la empresaria de fajas criticara a la mascota de Emiro Navarro que está de visita en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Pero ahí no terminó la amenaza en contra de Valdiri y La Jesuu, pues agregó que: “No copio de absolutamente nada. Y que no se les olvide a la care mico y a la otra que estamos en mi ciudad, que se llama Bogotá. Entonces esa vaina de estar azarando y haciendo videos… ay no, pues qué miedo, mire cómo tiemblo”.

Quien también intervino en el video fue su hermana, Juliana Calderón, respaldando las palabras de Yina con un tono igual o más desafiante: “Nosotros somos unas gaminas completas. Y si no, pregúntenle a Sofía Avendaño”, dijo Juliana, en tono irónico.

Sumada a esta intervención de Juliana Calderón, la joven abogada aseguró que algo que le dolería es que se metan con Yina Calderón, por lo que la defendería a capa y espada: “Eso sí me lastima. Que toquen a mi hermana a mí me emputa una cosa loca. Entonces, linda, ten cuidado tú, porque yo soy muy atravesada y si la veo por ahí, ¡tome su traque pa’ que ajuice!”.

Yina Calderón y Juliana
Yina Calderón y Juliana Calderón, hermanas que intimidaron a La Jesuu en redes sociales - crédito @julianacalderon12/IG

Ambas hermanas insistieron en que las críticas no tienen ninguna connotación racista, utilizando incluso ejemplos personales: “Yo he estado con negritos que huelen delicioso”, señaló Juliana. Y Yina agregó: “Las negras que me peinan a mí las extensiones son divinas. Entonces tu problema sí se puede quitar si te bañas, porque yo creo que olías desde la pantalla pa’ fuera. Ustedes desde acá afuera no le sentían el olor”.

Este nuevo capítulo de la polémica también rozó lo personal con advertencias directas, que si continuaba con sus argumentos y buscando conflicto con la huilense, tiene un listado de cosas que ha hecho en el pasado de las que Calderón tiene pruebas, según dijo: “Le tengo un listado de cosas, mamita, que es mejor que no me busque la lengua ni me busque el ladito porque puedo llegar a ser muy cruel”.

Temas Relacionados

Yina CalderónLa JesuuAndrea ValdiriStream Fighters 4Juliana CalderónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Captan a Slash, guitarrista de Guns N´Roses, en un cinema en Bogotá

Se especula que la película que fue a ver es del Festival de Cine Francés

Captan a Slash, guitarrista de

Álvaro Uribe calificó como “rabia política” los fallos judiciales en su contra: “Ha utilizado la justicia para matar la moral”

La declaración del expresidente surge luego de que un juzgado de Medellín remitiera a la Fiscalía información para que se investigue a él y a su hermano Santiago por los homicidio de Eduardo Umaña y José María Valle

Álvaro Uribe calificó como “rabia

“Los ciudadanos estadounidenses deben evitar las protestas masivas y la zona alrededor de la embajada”: Embajada de Estados Unidos en Colombia sobre protestas del 7 de octubre

La sede diplomática advierte sobre posibles disturbios y recomienda a sus nacionales mantenerse alejados de manifestaciones y del área cercana a la embajada durante las movilizaciones

“Los ciudadanos estadounidenses deben evitar

Con polémico video de humorista en redes, Ministerio de Minas y Energía da a conocer proyecto ‘Colombia’ Solar para estratos 1, 2 y 3: “Desconecten al abuelo”

Andrés Molinares fue el comediante que compartió el video en el que aparece etiquetado el jefe de la cartera, Edwin Palma Egea

Con polémico video de humorista

Los colombianos pueden pensionarse antes de los 40 años con una fórmula financiera

Una estrategia basada en la capitalización intensiva y aportes voluntarios posibilita la jubilación temprana, siempre que se mantenga una disciplina financiera

Infobae
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes habría confirmado su

Marcela Reyes habría confirmado su relación con alias Pichi: este es el prontuario del hombre que está privado de la libertad

Alejandro Riaño reveló qué pasó con el anterior ‘Enanicks’ de su show ‘Juanpis González’ y por qué lo reemplazó

Carla Giraldo le habría enviado indirecta a Cristina Hurtado con el anuncio de las votaciones a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Esto está a otro nivel”

Cuánto cuesta el bolso más caro de Laura González y más detalles de los lujos que se ha dado

Raúl Ocampo y Belén Alonso encienden la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ con una tensa confrontación: “Una declaración de guerra”

Deportes

Los ciclistas colombianos fueron protagonistas

Los ciclistas colombianos fueron protagonistas en la carrera Tre Valli Varesine: Egan Bernal atacó y Sergio Higuita terminó en el top-5

Carlos Antonio Vélez retó a Néstor Lorenzo a decirle al Pibe Valderrama que es “apostador al fracaso”

“El Pibe” Valderrama reveló cuál es su miedo con la selección Colombia de cara al Mundial: “Como nos pasó en Brasil”

Comienzan los octavos de final del Mundial Sub-20 de Chile 2025: hora y dónde ver en Colombia

Deportivo Cali es líder del grupo D, mientras que Santa Fe se complicó: así van los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina