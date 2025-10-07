Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

Durante su programa, la influenciadora evidenció la cercanía y el dolor de Reyes tras perder a B King, subrayando el impacto emocional y la importancia de la amistad entre ambos artistas - crédito @bkingoficial/ Instagram

La empresaria e influencer Yina Calderón reaccionó este mes a las declaraciones de la DJ Marcela Reyes sobre el fallecido artista B King.

Calderón se refirió en su espacio digital Escándalo TV a los comentarios de Reyes, quien manifestó su dolor por el escaso reconocimiento del apoyo brindado al cantante durante su relación y subrayó la ayuda que le ofreció en los ámbitos musical y personal.

Durante su intervención, Yina Calderón defendió a Marcela Reyes ante quienes han criticado sus declaraciones, señalando que muchos no comprenden el mensaje ni la magnitud de lo vivido por la DJ y el artista.

“Marcela luchó demasiado por esa relación ... ella no estaba diciendo que él le debiera sus seguidores, sino que ella sí hizo mucho por ayudar a B King ... yo tuve una videollamada con ella y estaba remal y yo le decía es que yo sé cuánto amó B King, ella lo amaba con su alma”, expresó Calderón.

La creadora de contenido enfatizó en la transmisión lo difícil que ha sido el fallecimiento de B King tanto para Reyes como para su entorno familiar y ratificó el lazo de amistad que mantienen. Calderón insistió en la autenticidad del vínculo y aseguró que fue testigo de la dedicación de Reyes hacia el cantante.

“Ella no estaba diciendo que él le debiera los seguidores, solo que ella sí hizo mucho por ayudar a B King y ahora solo le dicen que ella tiene la culpa, que lo dejó y que le mandó a hacer...”, añadió Calderón.

En otro momento de su intervención, Calderón expresó que el clima de señalamientos en redes sociales influyó directamente en la decisión de Marcela Reyes de no asistir al funeral de B King, realizado el pasado 2 de octubre. Reyes optó por recordar al artista en vida y evitar situaciones incómodas: “prefería recordarlo en vida y conservar todos los momentos bonitos que vivió junto a él y su hijo Valentino, tras haber sido como un padre para el pequeño”.

Paralelamente, Marcela Reyes continúa pidiendo a las autoridades esclarecer las circunstancias de la muerte del cantante y reiteró su disposición a colaborar en la investigación. Mientras tanto, seguidores fieles de la DJ han mostrado respaldo mediante mensajes de ánimo y solidaridad.