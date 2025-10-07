Colombia

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

La empresaria defendió en redes sociales las declaraciones de la DJ y destacó el apoyo incondicional que Reyes le brindó al artista asesinado en México

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Durante su programa, la influenciadora
Durante su programa, la influenciadora evidenció la cercanía y el dolor de Reyes tras perder a B King, subrayando el impacto emocional y la importancia de la amistad entre ambos artistas - crédito @bkingoficial/ Instagram

La empresaria e influencer Yina Calderón reaccionó este mes a las declaraciones de la DJ Marcela Reyes sobre el fallecido artista B King.

Calderón se refirió en su espacio digital Escándalo TV a los comentarios de Reyes, quien manifestó su dolor por el escaso reconocimiento del apoyo brindado al cantante durante su relación y subrayó la ayuda que le ofreció en los ámbitos musical y personal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención, Yina Calderón defendió a Marcela Reyes ante quienes han criticado sus declaraciones, señalando que muchos no comprenden el mensaje ni la magnitud de lo vivido por la DJ y el artista.

“Marcela luchó demasiado por esa relación ... ella no estaba diciendo que él le debiera sus seguidores, sino que ella sí hizo mucho por ayudar a B King ... yo tuve una videollamada con ella y estaba remal y yo le decía es que yo sé cuánto amó B King, ella lo amaba con su alma”, expresó Calderón.

La creadora de contenido enfatizó en la transmisión lo difícil que ha sido el fallecimiento de B King tanto para Reyes como para su entorno familiar y ratificó el lazo de amistad que mantienen. Calderón insistió en la autenticidad del vínculo y aseguró que fue testigo de la dedicación de Reyes hacia el cantante.

Ella no estaba diciendo que él le debiera los seguidores, solo que ella sí hizo mucho por ayudar a B King y ahora solo le dicen que ella tiene la culpa, que lo dejó y que le mandó a hacer...”, añadió Calderón.

En otro momento de su intervención, Calderón expresó que el clima de señalamientos en redes sociales influyó directamente en la decisión de Marcela Reyes de no asistir al funeral de B King, realizado el pasado 2 de octubre. Reyes optó por recordar al artista en vida y evitar situaciones incómodas: “prefería recordarlo en vida y conservar todos los momentos bonitos que vivió junto a él y su hijo Valentino, tras haber sido como un padre para el pequeño”.

Paralelamente, Marcela Reyes continúa pidiendo a las autoridades esclarecer las circunstancias de la muerte del cantante y reiteró su disposición a colaborar en la investigación. Mientras tanto, seguidores fieles de la DJ han mostrado respaldo mediante mensajes de ánimo y solidaridad.

Temas Relacionados

Marcela ReyesB KingYina CalderónColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Colombianos en Europa muestran los clichés que les preguntan siempre: “Yo no vendo polvo blanco”

Los ‘influencers’ mostraron con humor las preguntas incómodas que les hacen por la nacionalidad y las manera en que ellos suelen responder

Colombianos en Europa muestran los

Detalles de la nueva ley que limitaría a menos de tres mil pesos el cobro por reconexión de internet

La nueva ley prohíbe a las empresas de telecomunicaciones exigir sumas elevadas por restablecer el servicio y las obliga a justificar cada cargo

Detalles de la nueva ley

“Fico” Gutiérrez celebró captura de exfuncionarios de Daniel Quintero por corrupción: “El jefe de la banda debe caer”

Las autoridades detuvieron a exintegrantes de la administración pasada, acusados de apropiarse de recursos públicos, mientras continúan las investigaciones sobre contratos irregulares

“Fico” Gutiérrez celebró captura de

Una de las integrantes de la organización de Madres de Falsos Positivos se lanzó a las elecciones del Congreso de 2026: quién es Jaqueline Castillo

La activista ganó el premio a la defensora del año en Colombia, y busca llegar al Senado de la República, con el apoyo de la coalición del Pacto Histórico

Una de las integrantes de

Daniel Quintero sería el hombre del Pacto Histórico para luchar por la presidencia en 2026 según Alejandro Gaviria: “Yo siento que él es un farsante”

Esta declaración sitúa a Quintero, exalcalde de Medellín, como el principal contendiente para liderar la continuidad del proyecto político del presidente Petro

Daniel Quintero sería el hombre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Westcol entró a la casa

Westcol entró a la casa de Karina García y dejó ver algunos de los espacios de la lujosa vivienda que tiene la creadora de contenido

Karol G se habría referido a los rumores sobre el fin de su relación con Feid en su programa radial: esto dijo

Participante de ‘Masterchef Celebrity’ debió ser hospitalizado de urgencia: el exceso de trabajo terminó pasándole factura

La Jesuu anunció su deseo de ser madre a los 25 años y sorprendió a sus seguidores

Tras confirmar su separación de Laura de León, Salomón Bustamente pidió parar los mensajes de odio en su contra

Deportes

Miguel Ángel Russo, técnico campeón

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Millonarios envió sentido mensaje de apoyo a Miguel Ángel Russo por la difícil situación de salud que atraviesa: “Todo se cura con amor”

Figura de la selección Colombia fue elegido como el mejor jugador de septiembre en la Liga de Portugal

Esta es la impresionante estadística que pone a Luis Díaz a la altura de Harry Kane y Erling Halaand en la Bundesliga