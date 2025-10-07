Colombia

Valentino Lázaro defendió a La Jesuu frente a los ataques de Yina Calderón: “Algo que perpetúa el racismo”

La pelea entre las dos creadoras de contenido en la que se involucró ahora el creador de contenido, ha subido de tono e interpretado como un intento de racismo contra la vallecaucana

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar

Las recientes declaraciones de Valentino Lázaro en el programa Dímelo King reavivaron el debate en redes sociales sobre los límites del discurso racista en el entretenimiento digital colombiano.

El creador de contenido criticó públicamente a Yina Calderón por sus reiteradas alusiones y comentarios haciaLa Jesuu, quien ha sido objeto de señalamientos por parte de la empresaria y DJ.

Durante su participación en el programa, Valentino Lázaro manifestó su preocupación ante la tendencia de Yina Calderón a referirse a La Jesuu con expresiones que, según explicó, poseen una carga racial y refuerzan estigmas sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En repetidas ocasiones, cada que tiene la oportunidad y tiene un micrófono, nombra a la Jesuu y hace comentarios despectivos sobre ella. Ella dice que no tiene nada que ver la raza, porque ella dice que sus comentarios no son racistas, pero siempre después de un ‘es que esa negra habla un poquito más y dice huele a feo, yo no sé qué’. Incluso en la entrevista que huele a feo no dijo nada sobre negra, pero si ven el vídeo que subió la Jesuu, los clips que recolectó, hay en varias ocasiones donde ella le dice negra”, afirmó el influenciador en una intervención difundida en redes.

Yina Calderón arremetió contra La
Yina Calderón arremetió contra La Jesuu al decir que huele feo - crédito Canal RCN

Para Valentino Lázaro, la polémica va más allá de una diferencia de opiniones entre figuras públicas. Subrayó que el lenguaje nunca es neutral y que esos comentarios, al repetirse, construyen un relato social que incentiva el racismo.

“El lenguaje, el lenguaje no es neutral, el lenguaje en general humano no es neutral. Si tú haces ese tipo de comentario y después, mucho después, haces esa connotación, es por algo, no se dicen cosas al azar”, recalcó el creador digital.

Destacó también que en el país persiste una problemática de discriminación racial que debe ser reconocida:

“Colombia ha sufrido el racismo, hay gente que dice que Colombia aún no hay racismo, pero creo que tus comentarios son estúpidos, siempre debates con estigmas, con estereotipos y ya estamos hartos de eso y como dijo la Jesuu, queremos debatir ideas”.

La Jesuu le respondió a
La Jesuu le respondió a Yina Calderón y aseguró que ni con desodorante se quita lo mala persona - crédito Canal RCN

La disputa cobró fuerza en las redes sociales después de que Yina Calderón divulgara comentarios sobre la higiene de La Jesuu, situación que generó respuestas directas en plataformas como Instagram y TikTok. Al respecto, La Jesuu contestó: “No hay desodorante ni cirugías que cambien el asco de persona que sos vos”, enfatizando que los ataques personales por características que no pueden cambiarse resultan inaceptables.

Antecedentes de este cruce se encuentran en otras situaciones previas, donde Yina Calderón ha publicado audios o mensajes de otros creadores con el fin de alimentar la controversia.

Valentino Lázaro aludió a estas prácticas y las cuestionó: “Si me vas a juzgar a mí, vas a juzgar a la Jesuu, vas a juzgar a cualquier persona, por favor, hazlo por las acciones que yo mismo conscientemente decido hacer, no cosas que yo no puedo cambiar”.

Las famosas protagonizaron una acalorada
Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

En defensa de La Jesuu, Valentino Lázaro rechazó los comentarios sobre olor corporal: “La Jesuu huele deliciosa, tú eres la que huele alcohol todo el tiempo, a borracha, a ignorancia, por favor, a pegante”.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer y algunos estuvieron de acuerdo con el creador de contenido, con mensajes de los cuales destacan: “Totalmente de acuerdo con él, creo que Yina ya la tiene casada con ella”; “hay que aprender a soltar Yina, ya el reality se acabó y esos ataques así ya no tienen sentido”; “y si en algún momento dejan de darle tanto protagonismo a ella, siento que ya no tiene más que decir”, entre otros más.

Temas Relacionados

Yina CalderónLa JesuuValentino LázaroRacismoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Centro Democrático abrió convocatoria para elegir sus candidatos al Congreso de la República: estos son los requisitos

A través de un video institucional, la colectividad aseguró que no es necesario tener una carrera en política para hacer parte del proceso, aunque sí exigió unas habilidades sociales mínimas

Centro Democrático abrió convocatoria para

Gobernador de Antioquia criticó la Paz Total tras alerta de riesgo electoral: “Lleva tres años permitiendo el crecimiento de los criminales”

Andrés Julián Rendón señaló que la estrategia nacional permitió el avance de grupos armados y advirtió un panorama complejo en Antioquia de cara a las elecciones de 2026

Gobernador de Antioquia criticó la

Registrador Hernán Penagos defendió la transparencia del voto manual y anunció medidas para las elecciones de 2026

El pronunciamiento se registró durante un encuentro para combatir la desinformación y fomentar un discurso respetuoso en las elecciones legislativas y presidenciales

Registrador Hernán Penagos defendió la

Jaime Raúl Salamanca ‘estalló’ contra Katherine Miranda: “Qué triste leer esto de personas que ‘representan’ al Partido Verde”

El presidente de la Cámara expresó el malestar de un sector de su colectivo que rechaza las posturas individuales que, según dijo, debilitan la unidad política, tras la decisión que dejó sin validez la consulta del Pacto Histórico

Jaime Raúl Salamanca ‘estalló’ contra

Colpensiones puede suspender la pensión de un colombiano: estos son los tres motivos para hacerlo

Un simple descuido en la actualización de datos o la falta de respuesta a notificaciones puede tener consecuencias graves para los beneficiarios

Colpensiones puede suspender la pensión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado cumplió su sueño

Valentina Taguado cumplió su sueño de oler a Falcao: “Hay niveles de niveles”

Karina García cerró su página en OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Esta es la historia de B-King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, asesinado en México

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

Karina García reveló por qué decidió conocer a Aida Victoria Merlano y a su hijo: “Nunca me la he llevado con ella”

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

El “Pibe” Valderrama le dio particular consejo a James para que juegue en los clubes como en la Selección: “Tiene que hacer lo mismo”

Daniel Muñoz es elogiado por leyenda del Liverpool y exfigura de la selección Inglaterra: “Es el mejor en este momento”

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, está en delicado estado de salud: “Su pronóstico es reservado”