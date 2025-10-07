Valentino Lázaro defendió a La Jesuu frente a los ataques de Yina Calderón: “Algo que perpetúa el racismo”

Las recientes declaraciones de Valentino Lázaro en el programa Dímelo King reavivaron el debate en redes sociales sobre los límites del discurso racista en el entretenimiento digital colombiano.

El creador de contenido criticó públicamente a Yina Calderón por sus reiteradas alusiones y comentarios haciaLa Jesuu, quien ha sido objeto de señalamientos por parte de la empresaria y DJ.

Durante su participación en el programa, Valentino Lázaro manifestó su preocupación ante la tendencia de Yina Calderón a referirse a La Jesuu con expresiones que, según explicó, poseen una carga racial y refuerzan estigmas sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“En repetidas ocasiones, cada que tiene la oportunidad y tiene un micrófono, nombra a la Jesuu y hace comentarios despectivos sobre ella. Ella dice que no tiene nada que ver la raza, porque ella dice que sus comentarios no son racistas, pero siempre después de un ‘es que esa negra habla un poquito más y dice huele a feo, yo no sé qué’. Incluso en la entrevista que huele a feo no dijo nada sobre negra, pero si ven el vídeo que subió la Jesuu, los clips que recolectó, hay en varias ocasiones donde ella le dice negra”, afirmó el influenciador en una intervención difundida en redes.

Yina Calderón arremetió contra La Jesuu al decir que huele feo - crédito Canal RCN

Para Valentino Lázaro, la polémica va más allá de una diferencia de opiniones entre figuras públicas. Subrayó que el lenguaje nunca es neutral y que esos comentarios, al repetirse, construyen un relato social que incentiva el racismo.

“El lenguaje, el lenguaje no es neutral, el lenguaje en general humano no es neutral. Si tú haces ese tipo de comentario y después, mucho después, haces esa connotación, es por algo, no se dicen cosas al azar”, recalcó el creador digital.

Destacó también que en el país persiste una problemática de discriminación racial que debe ser reconocida:

“Colombia ha sufrido el racismo, hay gente que dice que Colombia aún no hay racismo, pero creo que tus comentarios son estúpidos, siempre debates con estigmas, con estereotipos y ya estamos hartos de eso y como dijo la Jesuu, queremos debatir ideas”.

La Jesuu le respondió a Yina Calderón y aseguró que ni con desodorante se quita lo mala persona - crédito Canal RCN

La disputa cobró fuerza en las redes sociales después de que Yina Calderón divulgara comentarios sobre la higiene de La Jesuu, situación que generó respuestas directas en plataformas como Instagram y TikTok. Al respecto, La Jesuu contestó: “No hay desodorante ni cirugías que cambien el asco de persona que sos vos”, enfatizando que los ataques personales por características que no pueden cambiarse resultan inaceptables.

Antecedentes de este cruce se encuentran en otras situaciones previas, donde Yina Calderón ha publicado audios o mensajes de otros creadores con el fin de alimentar la controversia.

Valentino Lázaro aludió a estas prácticas y las cuestionó: “Si me vas a juzgar a mí, vas a juzgar a la Jesuu, vas a juzgar a cualquier persona, por favor, hazlo por las acciones que yo mismo conscientemente decido hacer, no cosas que yo no puedo cambiar”.

Las famosas protagonizaron una acalorada discusión en La casa de los famosos - crédito captura de pantalla La casa de los famosos Colombia

En defensa de La Jesuu, Valentino Lázaro rechazó los comentarios sobre olor corporal: “La Jesuu huele deliciosa, tú eres la que huele alcohol todo el tiempo, a borracha, a ignorancia, por favor, a pegante”.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer y algunos estuvieron de acuerdo con el creador de contenido, con mensajes de los cuales destacan: “Totalmente de acuerdo con él, creo que Yina ya la tiene casada con ella”; “hay que aprender a soltar Yina, ya el reality se acabó y esos ataques así ya no tienen sentido”; “y si en algún momento dejan de darle tanto protagonismo a ella, siento que ya no tiene más que decir”, entre otros más.