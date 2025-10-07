Colombia

Un fallo judicial podría favorecer a ‘Pipe Tuluá’, señalado de liderar ataques contra el Inpec

Un juzgado de La Guajira ordenó trasladar al presunto cabecilla criminal a la cárcel La Picota de Bogotá, lo que despertó preocupaciones por su historial y una seria de atentados contra personal penitenciario

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
El juzgado de Villanueva ordenó
El juzgado de Villanueva ordenó el traslado de 'Pipe Tuluá' a La Picota tras una tutela que busca proteger sus derechos fundamentales - crédito composición fotográfica Infobae

El reciente fallo del juzgado segundo promiscuo de Villanueva, La Guajira, estableció el traslado de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, desde la estación de Policía Mártires en Bogotá hacia la cárcel La Picota.

La decisión causó inquietud, ya que este hombre es identificado, según la Fiscalía, como uno de los principales responsables de ataques sicariales contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La orden judicial responde a una tutela que busca la reubicación del procesado al pabellón de extraditables de ese penal, bajo el argumento de proteger sus derechos fundamentales mientras se resuelve su situación de extradición. “Pipe Tuluá” es considerado un actor relevante dentro de la estructura criminal conocida como La Inmaculada.

Estos son los dos sicarios
Estos son los dos sicarios que atacaron a bala a cuatro funcionarios del Inpec a la salida de la cárcel La Modelo de Bogotá - crédito Redes sociales/X

La Fiscalía sostiene que estaría vinculado con los atentados perpetrados contra guardias del Inpec a pocos metros de la cárcel La Modelo, en Bogotá, lo que incrementó la atención sobre cualquier modificación en sus condiciones de reclusión.

Hipótesis de la Fiscalía y controversia sobre la tutela

Dentro del proceso penal, la Fiscalía General de la Nación sostiene la hipótesis de que “Pipe Tuluá” organizó, desde su sitio de detención, una serie de ataques contra personal penitenciario.

Uno de los episodios más notorios se registró el 3 de octubre, cuando dos sicarios en motocicleta dispararon contra cuatro guardianes frente a la cárcel La Modelo, dejando un dragoneante muerto y dos más gravemente heridos. Al parecer, existen elementos de prueba que vinculan al procesado con ese y otros hechos de violencia que afectaron la labor de custodios penitenciarios en la ciudad.

La Fiscalía vincula a 'Pipe
La Fiscalía vincula a 'Pipe Tuluá' con ataques sicariales contra funcionarios del Inpec y lo identifica como cabecilla de La Inmaculada - crédito Colprensa

El fallo que favorece a Andrés Felipe Marín proviene de una tutela presentada por un supuesto funcionario de la Universidad del Valle. El documento, radicado en La Guajira, solicita el traslado inmediato del interno a La Picota para garantizar sus derechos en el pabellón de extraditables.

Sin embargo, el protagonista identificado por el juzgado afirma que pudo haberse utilizado su nombre sin consentimiento, ya que, en declaraciones a Semana, señaló: “En eso hay falsificación de datos, manipulación de información porque no es conmigo… Eso hay suplantación de datos, es delicado de manejar, muy delicado”.

La defensa del implicado intentó por quinta vez el traslado, aunque los anteriores recursos fueron rechazados por falta de legitimación. No obstante, este último recurso prosperó y derivó en un incidente de desacato contra el Inpec y su director, el coronel Daniel Gutiérrez, para que se materialice el traslado sin mayores dilaciones.

Impugnaciones y reacciones desde el Inpec

El Inpec impugnó la decisión del juzgado y argumentó que a “Pipe Tuluá” no se le vulnera ningún derecho fundamental, pues se le brindan garantías plenas en su actual sitio de detención, donde permanece restringido por motivos de seguridad.

El Inpec impugnó la decisión
El Inpec impugnó la decisión judicial y argumentó que no se vulneran los derechos de 'Pipe Tuluá' en su actual lugar de detención - crédito Colprensa

El instituto además cuestionó la competencia del juzgado de La Guajira para conocer esta tutela, ya que los hechos que fundamentan el proceso ocurrieron en Bogotá.

Sobre el punto territorial, el juez Cristian Camilo López justificó en su fallo que, cuando está en riesgo la vida o integridad de una persona privada de la libertad, la competencia territorial debe interpretarse “de manera flexible, a fin de garantizar la intervención inmediata del juez constitucional”, según recogió Noticias RCN.

El traslado a la cárcel La Picota revive inquietudes respecto a las condiciones de reclusión que “Pipe Tuluá” podría enfrentar. La tutela presentada advierte de riesgos para la vida del procesado y justifica la necesidad de regresar a una “celda de lujo” que ocupó previamente en ese penal.

El Inpec manifestó reservas sobre este movimiento, pues existen antecedentes de intentos de fuga y alertas de seguridad relacionadas con el cabecilla de La Inmaculada.

Temas Relacionados

Pipe TuluáAndrés Felipe Marín SilvaFiscalía General de la NaciónInpecColombia-Noticias

Más Noticias

El Banco Mundial dio noticia poco grata para las cuentas que hace Gustavo Petro y que no convendría a los colombianos

El informe LACER resalta el papel del sector privado y el emprendimiento como motores clave para el desarrollo, mientras la región enfrenta desafíos de productividad y limitaciones fiscales

El Banco Mundial dio noticia

Así era el “hospital” exclusivo del Clan del Golfo en Antioquia: tenía medicinas costosas para tratar afecciones y amputaciones

Tropas del Ejército Nacional hallaron instalaciones médicas ocultas con capacidad para decenas de personas y equipamiento especializado en la vereda Chirita, en El Bagre

Así era el “hospital” exclusivo

Defensa del general (RVA) Carlos Ospina rechazó compulsa de copias que también salpica a Álvaro Uribe por dos homicidios

Un juzgado pidió que se investigue al exmilitar, el expresidente y su hermano Santiago Uribe por el asesinato de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Jorge Eduardo Umaña Mendoza

Defensa del general (RVA) Carlos

El abogado Germán Calderón defendió la precandidatura de Abelardo de la Espriella, en respuesta a las críticas de Jaime Lombana: “Les da envidia la vida exitosa”

El también abogado Lombana dijo que el país necesita un líder “sin cercanía con el mundo del narcotráfico ni con paramilitares”

El abogado Germán Calderón defendió

En imágenes: así cayó alias Northon, presunto jefe financiero del Frente 57 en Tuluá

Las autoridades lograron la captura de quien sería el principal operador económico del grupo armado, implicado en extorsión, secuestro y homicidios, tras un operativo conjunto en el Valle del Cauca

En imágenes: así cayó alias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

El Empire State Building se

El Empire State Building se ilumina en rojo por Silvestre Dangond y el vallenato: “En honor a todos los que caminan a mi lado”

Valentina Taguado cumplió su sueño de oler a Falcao: “Hay niveles de niveles”

Karina García cerró su página en OnlyFans y habló del estigma que le dejó esta plataforma: “Se pagan las consecuencias”

Esta es la historia de B-King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, asesinado en México

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional habría tomado radical decisión sobre el futuro de su entrenador: “Ya le anunciaron a los jugadores”

Ricardo ‘El Gato’ Pérez no seguirá como director deportivo de Millonarios: este será su nuevo cargo

La lista Clinton en Colombia: estos son los equipos colombianos que han estado vinculados

El “Pibe” Valderrama le dio particular consejo a James para que juegue en los clubes como en la Selección: “Tiene que hacer lo mismo”