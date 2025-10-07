TransMilenio le apuesta al silencio: reducción del ruido en las madrugadas marca un cambio en la movilidad de Bogotá

La transformación del TransMilenio refleja un compromiso creciente con la sostenibilidad y la calidad de vida en la capital - crédito Colprensa

Transmilenio ha dado un giro a su operación nocturna con la puesta en marcha de una estrategia que prioriza el silencio en las madrugadas.

La implementación apunta a disminuir el impacto sonoro en los barrios cercanos a sus portales y patios, una medida que busca conciliar el funcionamiento del sistema con el derecho al descanso de miles de familias en Bogotá.

Según detalló la directiva de Transmilenio S.A., María Fernanda Ortiz, explicó que la modificación en los protocolos responde a una visión de sostenibilidad que abarca más que el aspecto ambiental.

“No solo soñamos con una operación más limpia, sino también más silenciosa”, indicó la gerente, aludiendo tanto al bienestar ciudadano como al respeto por el entorno.

La introducción de buses eléctricos ha resultado fundamental en este nuevo enfoque.

Según datos revelados por el sistema de transporte, cerca de la mitad de la flota, unos 4.924 vehículos, emplea tecnología limpia.

Esta renovación ha hecho posible que las maniobras de salida y entrada a los portales se realicen casi sin generar ruido, distinto a lo que sucedía con los tradicionales buses con motor diésel.