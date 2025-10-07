Colombia

Resultados Sinuano Dia 7 de octubre: los números ganadores de su último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Resultados del último sorteo del
Resultados del último sorteo del Sinuano Día (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Sinuano publicó los números ganadores de su último sorteo realizado este martes 7 de octubre de 2025.

Se trata del juego más popular de la costa caribe colombiana que entrega cientos de millones de pesos todos los días. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados del Sinuano Día

  • Sorteo: 13.115.
  • Resultados: 7 9 7 3.
  • La Quinta: 7.

Resultados del Sinuano Noche

  • Sorteo: pendiente.
  • Resultados: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

A qué hora se juega el Sinuano

Esta lotería cuenta con dos premios diariamente:

  • Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas.
  • Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas.

Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

SinuanoSinuano DiaSinuano Nochecolombia-loteríascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

El director del Centro Democrático envió dura respuesta a Petro tras el fallo que anuló la consulta del Pacto Histórico: esto dijo

El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que declaró improcedente una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, impidiendo la consulta interna del Pacto Histórico, generó reacciones políticas inmediatas

El director del Centro Democrático

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

En el estadio El Campín, Embajadores y Escarlatas están obligados a ganar para mantener sus esperanzas de avanzar a los cuadrangulares semifinales

EN VIVO: Millonarios vs. América

Defensora del Pueblo respondió a críticas de Armando Benedetti por informe de riesgo electoral en Colombia: “Me gustaría que asistiera al comité”

El ministro del Interior desmintió a la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegurando que para las próximas elecciones solo hay riesgo electoral en 104 municipios del país

Defensora del Pueblo respondió a

El lulo, la fruta colombiana codiciada por los turistas extranjeros por sus bondades y su sabor

Una de las preparaciones que más gusta entre los viajeros nacionales e internaciones es la lulada, originaria del Valle del Cauca

El lulo, la fruta colombiana

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

El creador de contenido colombiano mostró la organización y los gastos que implica mantener una residencia con varios empleados de tiempo completo

Así es la vida en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Así es la vida en

Así es la vida en la casa de Yeferson Cossio: empleados, mascotas y gastos millonarios

Valentino Lázaro defendió a La Jesuu por los ataques que propinó Yina Calderón en contra de la influenciadora: “Algo que perpetúa el racismo”

Por qué Karina García decidió conocer a Aida Victoria Merlano y a su hijo

Raúl Ocampo y Belén Alonso se enfrentaron en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’: “Una declaración de guerra”

Yina Calderón respalda a Marcela Reyes ante las críticas por su vínculo con B King: “Ella amaba a ese tipo”

Deportes

EN VIVO: Millonarios vs. América

EN VIVO: Millonarios vs. América de Cali juegan un clásico a todo o nada en la Liga BetPlay II-2025

El consejo del “Pibe” Valderrama a James Rodríguez para antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Daniel Muñoz es elogiado por leyenda del Liverpool y exfigura de la selección Inglaterra: “Es el mejor en este momento”

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, está en delicado estado de salud: “Su pronóstico es reservado”

Colombia vs. Sudáfrica: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025