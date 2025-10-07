Raúl Ocampo y Belén Alonso encienden la cocina de ‘MasterChef Celebrity’ con una tensa confrontación: “Una declaración de guerra”

La relación entre concursante y jurado se volvió el centro de atención tras una serie de comentarios y respuestas que pusieron a prueba la convivencia y el ambiente en la cocina del reality - crédito cortesía Canal RCN

El ambiente en la cocina de Masterchef Celebrity se tornó tenso cuando Raúl Ocampo protagonizó una confrontación directa con la chef Belén Alonso, dejando claro que su objetivo no era obtener disculpas, sino liberarse de una sensación incómoda.

En medio de un reto creativo que exigía a los participantes cocinar únicamente con dos sartenes y sin horno, la dinámica entre ambos se convirtió en el centro de atención, marcando el desarrollo del episodio.

La jornada comenzó con la presentadora Claudia Bahamón planteando a los concursantes una pregunta sobre la creatividad, lo que dio pie a diversas reflexiones. Valentina Taguado definió la creatividad como “pensar diferente”, mientras que David recordó la victoria de Alejandra Ávila en un reto anterior gracias a una propuesta inesperada: “hizo un mojojoy de postre; se me abrió un nuevo mundo con la creatividad en la cocina”, expresó en el confesionario.

En este contexto, Raúl Ocampo compartió que su estado de ánimo influye considerablemente en su capacidad creativa. Sin embargo, la conversación se desvió hacia la relación entre él y Belén Alonso cuando Valentina Taguado comentó: “es que ellos no se quieren”. Esta observación hacía referencia a un intercambio previo, en el que Belén había calificado un plato de Raúl como “un hombre guapo, pero estúpido”, sugiriendo que era atractivo, pero carecía de “candela”.

En respuesta, Raúl Ocampo replicó con seriedad: “está bien no quererse, pero cocinar rico”, lo que generó risas entre los presentes. Mientras Claudia Bahamón interpretó la frase como “una declaración de amor”, el chef Jorge Rausch la consideró “una declaración de guerra”. David Sanín intervino para subrayar que lo esencial era enfocarse en la cocina, afirmando: “estamos aquí afirmando que no se quieren”.

Alejandra intervino para recordar que las críticas de los chefs buscan mejorar el desempeño de los participantes y no deben tomarse como ataques personales. Por su parte, Raúl Ocampo explicó su postura: “no es una declaración de guerra, yo creería que es una continuación de historia, pero no queremos resentirnos porque eso es lo que más duele. Vamos a usar eso de manera creativa para que en el plato se vea”. Añadió además: “no es sano cargar con resentimientos”.

Belén Alonso también se pronunció, señalando: “aquí se viene, es a juzgar platos; si la gente se toma personal su crítica del plato…”. Valentina opinó que Raúl “le está pegando en lo personal”, a lo que él respondió: “no estoy buscando un perdón, es quitarme esa sensación”. Este intercambio evidenció la tensión, aunque más tarde ambos se acercaron y se dieron un abrazo, mostrando una reconciliación momentánea en plena competencia.

El reto avanzó con la exigencia de preparar platos en parejas, donde uno debía ser salado y el otro dulce. Violeta Bergonzi tuvo la opción de decidir si cocinaba, pero Claudia Bahamón determinó que no lo hiciera para evitar el riesgo de un delantal negro. Bergonzi sí debió formar los equipos, lo que generó descontento en algunos participantes como Valentina Taguado y Luis Fernando Hoyos.

El desempeño de Raúl Ocampo fue destacado por su arroz, que resultó perfecto, mientras que Michelle enfrentó críticas por su postre. Finalmente, tras la deliberación del jurado, se determinó que la pareja conformada por Michelle y Raúl Ocampo debía portar el delantal negro, una señal de que no escucharon adecuadamente las indicaciones de los jueces.

A lo largo del episodio, la competencia se intensificó y las emociones estuvieron a flor de piel, especialmente para Raúl Ocampo, quien no solo debió enfrentar la presión del reto culinario, sino también gestionar las tensiones personales con la chef Belén Alonso. “No estoy buscando un perdón, es quitarme esa sensación”, reiteró Raúl Ocampo, dejando en claro que su enfoque estaba en avanzar sin resentimientos y transformar la experiencia en creatividad dentro de la cocina.