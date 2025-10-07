Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 7 de octubre

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este martes 7 de octubre.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cuchillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Palmar.

Sector(es): Vereda Palo Gordo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas La Palmita y La Lajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas Hoya de San José, El Líbano, Buenavista, Caraota, La Culebra, El Bosque, San Lorenzo, Morros, Luchadero, Árbol Solo, Alto De Reina, Chocos, Alto De La Cruz y La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Esperanza y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Palo Blanco y algunos sectores de Mata de Guadua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Maracaibo, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Panamericana Librería.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización El Gaitán sectores de las calle 13 con carrera 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Recreo Alto sectores de la carrera 27 con calle 48.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Yarima sectores de la calle 36D con carreras 36 y 36a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Hacienda San Juan sectores de las calles 100, 100a y 101 con carrera 43.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización San Francisco sector de la calle 17 con carrera 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 3 y 4 con calles 6 y 7.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio 9 de abril sectores de las calles 45C y 46 con carrera 59A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán sectores de la calle 60 con carrera 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Ciudad Blanca sectores de las carreras 7D, 7E y 7F con calle 29A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanizaciones Prados del Sur sectores de las carreras 44 y 45 con calles 148, 148A y 148B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Los Arrayanes sectores de las carreras 51, 52 y 52a con calles 102, 102a, 102b y 103.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Luis Carlos Galán sectores de las carreras 8, 8a y 8b con calles 28, 28a, 29 y 29a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Villa Real Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Calle 7 3 55 Antena de Telecomunicaciones.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Chinata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Morario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco sectores de la calle 18 con carrera 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Gaitán sectores de la carrera 15 con calle 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:15 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Calle 34 31 24 Hotel Chicamocha.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización 16 de Marzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Galán Gómez sectores de la calle 60a con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Colombia sectores de las diagonales 48 y 49 con carrera 27.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Miguel, Líbano, El Diamante, San Antonio, El Palmar, La Floresta, Santa Helena, El Porvenir, Campo Alegre, Alto Tesorito, El Gualilo, Loma de Candela y El Filo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Gualilo, La Floresta, Campo Alegre, Líbano, El Palmar, El Diamante y algunos sectores de Loma De Candela, Santa Helena, El Filo-La Cuchilla, Alto Tesorito, San Miguel y El Porvenir.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Zapamanga V sectores de las calles 109, 110, 111, 111a, 112a, 112a y 113 con carreras 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Santa Ana sectores de las carreras 4, 4a,5 y 6 con calles 14 y 15.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco Urbano sectores de la calle 5 con carreras 4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio Alameda Real sectores de las carreras 7B,7C,7D y 7E con calles 25, 26, 27, 27A y 28.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Estancia de Gonzales y Tres Esquinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: null.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Corregimiento Las Casitas y algunos sectores de las veredas Zaque y San Lorenzo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco sectores de la carrera 16 con calle 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Bajo Cantano y Bajo Guamito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Güepsa.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San Isidro y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Pomarroso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Bajo Cantano y Alto Cantano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco sectores de las calles 16 y 17 con carreras 19 y 20.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Vereda La Unión Lote El Divisa La Trilladora.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Casco Urbano sectores de las calles 3 y 4 con carreras 2,3 y 4.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Ricaurte sectores de las calles 57,58,59 y 59a con carreras 17b,17c y 17d.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Raiz y Cayumba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Palo Blanco y algunos sectores de Mata de Guadua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del Asentamiento Los Acacios II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Zapamanga IV sectores de las carreras 44,45 y 46 con calles 112,113,113a y 114.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cerro de la Aurora, Rio Sucio Bajo, El Cristal, Rio Sucio Alto y Marta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: null.

Sector(es): Algunos sectores del Asentamiento Humano Bello Horizonte.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chocoa y Cantalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Balzora, San José, Peña Morada, El Placer, El Centro, Santa Barbara, San Bernardo, San Rafael y algunos sectores de San Mateo y Unión del Sur.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Veredas Paramito, Bellavista, San Javier, así como algunos sectores de Piedra Blanca, La Cacica y Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Sabaneta, El Cerro y Aguadita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Palmas Del Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pavas Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sinai.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Putana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Golconda y Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Caribe y Villa de Leyva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas India Alta, Chontarales y La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palmichal y Monterrey.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Rafael Rangel sectores de la diagonal 53 con transversal 47.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto Residencial Ciudadela Zafiro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Barrio La Gruta sectores de las calles 14 y 15 con carreras 4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cantera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Llana Fría y Barro Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Betulia.

Sector(es): Casco Urbano sectores de las calles 2,3 y 4 con carreras 6,7, 8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luisa Sector Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Concepción.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Barbula, Carabobo, Tuli, Volcán, Chitaga y Cubara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Veredas Hoya de San José, El Líbano, Buenavista, Caraota, La Culebra, El Bosque, San Lorenzo, Morros, Luchadero, Árbol Solo, Alto De Reina, Chocos, Alto De La Cruz y La Honda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Antonia Santos sectores de las carreras 28,29,29a y 30 con calle 70.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: null.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Colorada y Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guadalupe.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mompa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Palmar y Cañaverales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Campo Gala.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Vereda Piedra del Sol.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: null.

Sector(es): Barrio Nuevo Villabel sectores de la calle 2 con carrera 12.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cayumba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: null.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas San José Bajo y San José Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Mogotes.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cabecera.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Bello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Inscredial calle 48 con carrera 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 7,8 y 8a con calles 10,11,12 y 13.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco sectores de la carrera 15 con calle 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Villanueva.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Choro y Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Palmar sectores de la calle 37a con carrera 41.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Gámbita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Palmar y Cañaverales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Corregimiento Berlín y algunos sectores de las veredas Baraya, Quebradas y Naranjal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de la Vereda Sardinas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas La Palmita y La Lajita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Estrella y Chuspas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Tambo Quemado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas La Esperanza y Raiceros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Veredas Doradas, Puerto Santos y algunos sectores de Provincia y La Robada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Piletas, Laguna del Oriente, Caño Cinco, Plazuela, Maracaibo, Platanala, Simonica, Corcovada, Caño Siete, Llaneros, Venecia y algunos sectores de Caño Diez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Playón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrumbazón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Tips para ahorrar luz

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Utilizar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén utilizando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para reducir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.