Colombia

Miguel Polo Polo se defendió luego de ser llamado a juicio por presunto hostigamiento contra Petro: “Yo no he matado a nadie”

El representante a la Cámara recordó que el jefe de Estado colombiano atacó en reiteradas ocasiones al fallecido senador Miguel Uribe Turbay, así como a múltiples miembros de la oposición

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
El congresista calificó el juicio
El congresista calificó el juicio en su contra de "desproporcionado" - crédito Jesús Aviles/Infobae

En medio de un ambiente político cargado de tensión, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo se pronunció con dureza en sus redes sociales tras conocerse que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el juicio en su contra por presunto hostigamiento agravado contra el presidente Gustavo Petro.

Polo Polo calificó el proceso como “desproporcionado” y una afrenta contra la libertad de expresión y la oposición, enfatizando que los hechos imputados se basan en dos trinos que citó —y que aseguró no fueron de su autoría—: uno con la frase “gloria al soldado y plomo a los guerrilleros” junto a un video de quema de la bandera del M-19; el otro, un retuit de una efigie quemada con la cara de Petro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde su publicación, Polo Polo sostiene que el proceso lo pretende catalogar como una “amenaza”, mientras él reivindica su identidad como “un joven negro, de extracción popular” atacado por doble vara política.

En su mensaje, el congresista también comparó su situación con la del presidente Petro, recordando su pasado como militante del M-19 y cuestionando que, mientras él debe responder ante la justicia por citar contenido ajeno, Petro puede “hostigar públicamente a opositores” sin ser judicializado. También recordó un caso extremo como el del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado tras sufrir un ataque en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Yo no he matado a nadie … me llevan a juicio, pero NO tenemos miedo. La verdad siempre triunfa y no podrán cambiar la historia”, concluyó Polo Polo en su trino.

Miguel Polo Polo se defendió
Miguel Polo Polo se defendió luego de ser llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia- crédito @MiguelPoloP/X

La decisión de la Sala Especial de Primera Instancia de mantener el juzgamiento fue respaldada por la Corte, que negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del congresista.

En la providencia judicial, se determinó que el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y la senadora María José Pizarro serán citados como testigos en el juicio por considerarse esenciales para establecer si las publicaciones en cuestión generaron amenazas o riesgos reales contra su vida, integridad o seguridad.

Y es que las acciones del representante han generado un amplio rechazo y motivaron que el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda interpusiera ante la Fiscalía y los entes disciplinarios una denuncia y una queja por presuntos delitos de hostigamiento y discriminación agravada.

Miguel Polo Polo aseguró que
Miguel Polo Polo aseguró que el juicio en su contra atenta contra la libertad de expresión - crédito agenciapi.co

Cepeda argumentó, en su comunicación a través de X, que la conducta de Polo Polo supuso “una afrenta contra las ‘Madres de Soacha’ durante el homenaje a sus hijos en el Congreso de la República”, lo que podría derivar en medidas legales en su contra.

Asimismo, la senadora María José Pizarro respaldó públicamente la denuncia presentada por Cepeda y llamó la atención sobre la responsabilidad de los servidores públicos con la memoria de las víctimas: “Los asesinatos de jóvenes, para presentarlos como bajas en combate, son crímenes de lesa humanidad. Sus madres no pueden ser revictimizadas por personas que dicen ostentar un cargo público”, afirmó.

La congresista remarcó la importancia de defender los derechos de las víctimas y sus familias y sentenció: “No aceptaremos este tipo de comportamientos”.

En el video por el
En el video por el que se le abrió investigación al representante se le ve desechando un homenaje a los falsos positivos - crédito @MAFAPOCOLOMBIA, @MiguelPoloP/X

Esta primera etapa del proceso avanza tras el rechazo, por parte de la Corte, de la solicitud de nulidad presentada por la defensa del congresista Polo Polo, lo que da vía libre a la recopilación de pruebas y testimonios fundamentales para esclarecer las posibles repercusiones jurídicas de los hechos investigados.

Frente a ello, es importante mencionar que Miguel Polo Polo se ha ido posicionando, poco a poco, como uno de los máximos representantes de la oposición al presidente Gustavo Petro, al que le resta poco menos de un año de Gobierno.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloGustavo PetroHostigamientoCorte Suprema de JusticiaColombia-Noticias

Más Noticias

Tribunal le puso freno a Petro y deberá rectificar señalamientos contra el fiscal Mario Burgos: esta es la razón

La justicia exigió al presidente de Colombia actuar con responsabilidad al comunicar, especialmente cuando señala sin pruebas a funcionarios

Tribunal le puso freno a

Laura Maré le apuesta a karaokes colectivos para sus conciertos en Medellín y Bogotá: estas son las fechas

La cantautora bogotana propone una experiencia única en la que el público se convierte en protagonista, compartiendo el escenario y las emociones a través de canciones que exploran el amor, la vulnerabilidad y la fortaleza femenina

Laura Maré le apuesta a

Exmánager de B King respondió, entre temor y nuevas amenazas, a señalamientos por doble homicidio en México: “No ha sido nada fácil”

Juan Camilo Gallego, antiguo representante del artista urbano, habló sobre el impacto de las acusaciones en su contra y el temor por su seguridad mientras la investigación sigue abierta en territorio mexicano

Exmánager de B King respondió,

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

El futbolista nacido en Argentina afronta una sanción de un año sin jugar tras el lío que representó su convocatoria al seleccionado asiático en verano de 2025

Fifa publicó archivos con los

Mauricio Lizcano denunció amenazas de muerte contra él y su familia: sufragio encendió las alarmas en el precandidato presidencial

El exministro y aspirante al primer cargo de la nación publicó en sus redes sociales la foto del ramo fúnebre recibido en su sede de Manizales, con el nombre de su padre, el excongresista Óscar Tulio Lizcano, que fue víctima del flagelo del secuestro por parte de las Farc

Mauricio Lizcano denunció amenazas de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Laura Maré le apuesta a

Laura Maré le apuesta a karaokes colectivos para sus conciertos en Medellín y Bogotá: estas son las fechas

Lina Tejeiro sorprendió con nuevo look: sus fans la comparan con varias celebridades extrajeras

Las series de Netflix Colombia que roban la atención HOY

Emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles: hermana del artista compartió el video en redes sociales

El mensaje del comediante Jeringa a Johana Velandia: “Un poquito de respeto entre colegas no le cae mal a nadie”

Deportes

Fifa publicó archivos con los

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, denunció que dejaron ingresar gratis al estadio de Tunja “al que quisiera” para el partido contra Nacional

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”

Iván Mejía celebró ausencia de Yerry Mina de la selección Colombia: “El bolardo…”