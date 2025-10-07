Lina Tejeiro sorprendió con nuevo look: sus fans la comparan con varias celebridades extrajeras

La actriz sorprendió con un nuevo cambio a pocos meses de haberse cortado radicalmente le cabello - crédito @linatejeiro/IG

Lina Tejeiro, la actriz colombiana famosa por su papel en varias producciones de televisión, volvió a acaparar la atención en redes sociales gracias a un cambio de look que sorprendió a sus seguidores. Esta vez, Lina decidió apostar por un estilo completamente diferente, decolorando todo su cabello.

La transformación fue compartida el pasado 4 de octubre en su cuenta oficial de Instagram, donde apareció luciendo una melena clara y llamativa, que generó una ola de reacciones entre sus fans y amigos cercanos.

El nuevo look de Lina no pasó desapercibido. Muchos comentaron admirando lo arriesgada que fue al cambiar radicalmente su imagen, resaltando que este tipo de decisiones son una muestra de valentía para salir de la rutina y experimentar con la apariencia.

Entre los mensajes destacados, algunos usuarios señalaron que su nuevo estilo le daba un aire fresco y rebelde, algo que le sentaba muy bien y resaltaba aún más su belleza natural, incluida una característica muy particular: sus pecas, que ahora son más evidentes con el cambio de look de la actriz y empresaria.

Una de las primeras en reaccionar a la foto fue Greeicy, amiga íntima de Lina y también reconocida cantante y actriz. La caleña aprovechó la publicación para elogiar a Lina, expresando con cariño lo orgullosa que se siente de tenerla cerca. Su comentario fue emotivo y lleno de admiración, además de destacar la belleza que Lina irradia con este cambio.

Las comparaciones con personajes famosos y celebridades internacionales fueron constantes. Algunos usuarios aseguraron que Lina se parecía a la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, debido a su nuevo estilo. Otros incluso comentaron que les recordaba a Daenerys Targaryen, la emblemática Khaleesi de la aclamada serie británica Game of Thrones, interpretada por Emilia Clarke.

Si bien Clarke mantiene en su día a día el cabello de tono oscuro, su personaje en la producción de ocho temporadas luce una frondosa melena rubia que no pasa desapercibida en ninguna de las escenas en las que aparece. En ellas, además, destaca por su belleza, concentrada especialmente en sus ojos color azul verdoso.

Los cambios de look en la vida de Lina Tejeiro suelen ser recurrentes, ya que la apariencia física es uno de los factores más relevantes en el mundo del espectáculo, en el que trabaja desde su adolescencia. A lo largo de su carrera, ha interpretado recordados personajes en producciones como Padres e Hijos, La Ley del Corazón, Un Robo con Corazón y la nueva versión de la legendaria Nuevo Rico, Nuevo Pobre.

Sin embargo, la empresaria siempre había mantenido su largo cabello, el cual ha sido característico en cada una de sus interpretaciones. Así fue hasta junio de 2025, cuando compartió en sus redes sociales que se había cortado el cabello a la altura de los hombros, luego de llevarlo por debajo de la cintura desde su juventud.

En ese momento, la actriz aseguró que “el cabello crece”, por lo que el cambio fue interpretado por sus seguidores como una forma de reflejar su crecimiento a nivel personal y profesional, especialmente en su faceta como empresaria de la industria del maquillaje con su marca Coraje.

La explicación que la actriz entregó en esa ocasión sobre el radical corte dejó en evidencia que fue producto de una decisión personal, asociada a su proceso de transformación y a la necesidad de “dejar ir” cosas o situaciones que, por años, le impidieron mostrarse tal como era.

En el mismo sentido, la empresaria abordó las implicaciones de un cambio radical de imagen, advirtiendo a quienes contemplan una transformación similar sobre la importancia de estar preparados para las distintas etapas del crecimiento capilar.

“Y si no estás dispuesta a vivir esas etapas, mejor no te lo cortes”, aconsejó Tejeiro a través de sus redes sociales a sus seguidores, quienes reciben con curiosidad cada cambio en la vida de Tejeiro.