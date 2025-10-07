La Procuraduría abre investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre

La apertura del proceso disciplinario responde a manifestaciones del funcionario en una entrevista, donde habría descalificado aspiraciones presidenciales y legislativas, lo que generó reclamos y acciones legales - crédito presidencia

La Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia Eduardo Montealegre por presunta participación en política.

La medida responde a declaraciones del alto funcionario sobre las campañas presidenciales y legislativas de Abelardo de la Espriella y del expresidente Álvaro Uribe, según informaron Blu Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación se centra en afirmaciones de Montealegre que, a juicio del ente de control, constituyen una posible injerencia en el proceso electoral. Las manifestaciones del ministro ocurrieron durante una entrevista con Semana, donde descalificó la candidatura presidencial de De la Espriella y se refirió a la campaña de Uribe al Senado.

Estas intervenciones motivaron la apertura del proceso disciplinario, que se formalizará en las próximas horas.

El trasfondo de la decisión radica en la normativa que prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en política. Según W Radio, la Procuraduría considera que las declaraciones de Montealegre podrían haber vulnerado la Directiva 013 de 2025, la cual establece que “ningún servidor público puede promover, descalificar o influir en procesos electorales desde su cargo”.

La Procuraduría investiga si el ministro de Justicia infringió directivas al opinar sobre candidaturas, tras quejas del equipo de Abelardo De La Espriella y la recolección de pruebas en curso - crédito Colprensa

El equipo de campaña de Abelardo de la Espriella sostiene que el ministro desconoció esta directiva con sus comentarios, lo que llevó a la presentación de quejas disciplinarias ante la Procuraduría.

El abogado Germán Calderón España, en representación de la campaña de De la Espriella, formalizó una petición en la que cuestionó el uso de la investidura ministerial para intervenir en asuntos políticos.

Esta solicitud se sumó a las inconformidades expresadas por el equipo de De la Espriella, quienes se consideraron afectados por las descalificaciones de Montealegre.

En el marco del proceso disciplinario, la Procuraduría ha dispuesto la recolección de pruebas y la posibilidad de que el ministro de Justicia rinda declaración, pasos que definirán el curso de la investigación en los próximos días.

Montealegre tilda de “caricaturesca” la candidatura de De la Espriella

El ministro de Justicia Eduardo Montealegre calificó como “caricaturesca” la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, a quien describió como “abogado de la mafia” y cuestionó su idoneidad para aspirar a la Presidencia de Colombia, según declaraciones a Semana.

Abelardo de la Espriella se posiciona como uno de los precandidatos fuertes en la derecha colombiana - crédito @AlvaroUribeVel / X- crédito @AlvaroUribeVel / X

Montealegre argumentó que la trayectoria de De la Espriella se ha desarrollado en el entorno de clientes vinculados al narcotráfico y paramilitarismo, y sostuvo que “es legítimo, pero creo que hay unas fronteras: no creo que el abogado de la mafia pueda llegar a ser presidente de Colombia”.

El ministro enfatizó que, a su juicio, el abogado penalista carece de la formación intelectual y ética necesaria para el cargo, señalando: “No tiene la trayectoria, no tiene la formación. Bien o mal, con todas las críticas, los presidentes siempre han tenido una trayectoria, una experiencia política, una experiencia académica. Él es una figura pintoresca, caricaturesca, de república bananera. No lo veo con una proyección y con seriedad como candidato”.

En el mismo diálogo, Montealegre abordó la consulta interna del Pacto Histórico prevista para el 26 de octubre de 2025, y aunque evitó revelar su voto, reconoció su amistad con Daniel Quintero y expresó mayor afinidad con las propuestas del senador y precandidato Iván Cepeda.

El ministro también analizó el panorama político de cara a los comicios de 2026, advirtiendo sobre la polarización entre izquierda y derecha y la ausencia de una opción de centro: “El país va a tomar una decisión entre un modelo de izquierda y uno de derecha, ambos respetables”.

Abelardo De La Espriella arremetió en contra del Gobierno de Gustavo Petro y dijo que las marchas no bastan - crédito @ABDELAESPRIELLA

Destacó figuras de la derecha como Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras, a quien reconoció por su trayectoria pese a sus diferencias.

Por su parte, Abelardo de la Espriella respondió con críticas a Montealegre, acusándolo de actuar como “influencer de Petro para ambientar una constituyente fantasiosa, sin bases jurídicas, sociales ni políticas, con el único fin de promover que el dictador en ciernes se atornille al poder”.