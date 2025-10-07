Katherine Miranda arremetió contra Petro, por críticas a decisión que tumbó la consulta popular del Pacto Histórico: “No pueden saltarse la ley”

El presidente Gustavo Petro fue objeto de duras críticas por parte de la representante Katherine Miranda, tras caerse la consulta del Pacto Histórico - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

El pronunciamiento del presidente de la República, Gustavo Petro, en relación con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que desestimó la acción de tutela con la que se pretendía avalar la consulta interna del Pacto Histórico, desato una fuerte reacción en las redes sociales. En especial, de la representante a la Cámara Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que en sus redes lanzó duros calificativos contra el mandatario.

“Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia. Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictaduras los que impiden que la Constitución se aplique”, expresó el primer mandatario, que en su cuenta de X hizo duras observaciones frente a los que estarían detrás de la determinación de dejar sin piso legal el referido proceso electoral, del 26 de octubre.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro se pronunció tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que dejó sin piso jurídico la consulta del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

Las fuertes declaraciones de Katherine Miranda a Gustavo Petro

Tras conocerse esta publicación, Miranda le respondió por la misma vía e invitó al jefe de Estado a respetar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que encontró méritos para truncar el avance de esta contienda, en la que estaban inscritos tres aspirantes: el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, la exministra de Salud Carolina Corcho y la el actual senador Iván Cepeda, que han rechazado la determinación.

“¡No solo lo dijo el CNE sino también el Tribunal Superior de Bogotá! No pueden saltarse la ley para unificar lista al congreso ni para definir candidato presidencial. ¡Háganlo por la vía legal, consulta interpartidista y listas por partido, como TODOS hacemos!“, afirmó la congresista, que salió en respaldo de la determinación judicial y, en especial, del tribunal en cuestión, que inicialmente había adoptado medidas cautelares.

La representante Katherine Miranda le respondió al presidente Gustavo Petro, por cuenta de sus señalamientos a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá - crédito @KatheMirandaP/X

Asimismo, la parlamentaria acusó al primer mandatario de actuar como un dictador, a juzgar por su rechazo a ciertas determinaciones, que en este caso no le convienen. “Presidente, acá el único dictador es usted: desconoce a los jueces y pasa por encima del CNE. No hay democracia cuando el que debe cumplir la ley se cree por encima de ella. ¡La Constitución también es con usted, así no le guste!“, indicó Miranda.

En su determinación, el tribunal determinó que la tutela presentada por la exministra Carolina Corcho Mejía y el exdirector del Dapre y exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar, en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la decisión de ese ente de no autorizar la incorporación del movimiento Colombia Humana en la fusión de los partidos integrantes del Pacto Histórico, era improcedente para lograr sus reclamos.

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero es uno de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico que iba a participar en la mencionada consulta interna - crédito Cortesía Infobae Colombia

“El condicionamiento impuesto no constituye un trato discriminatorio, sino una aplicación razonable y uniforme del marco normativo previsto en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y de los principios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011. Desde el test de igualdad, se observa que las circunstancias fácticas y jurídicas del caso justifican un trato similar al dispensado a otros movimientos que se encontraban bajo investigación administrativa“, indicó el alto tribunal.

Es preciso destacar que, si bien en septiembre el CNE aprobó la transformación del Pacto Histórico de una coalición de varios partidos a una sola colectividad. Pese a ello, en su fallo -que ha sido impugnado- excluyó al movimiento Colombia Humana y a Progresistas, partido en proceso de conformación tras la separación del Mais y que lidera la actual senadora María José Pizarro, que también declinó su aspiración presidencial.

El CNE, según se expuso ante los medios de comunicación, fundamentó su decisión en que Colombia Humana no habría cumplido con el cuórum requerido para autorizar la escisión dentro de su organización. Sin duda una posición cuestionada por el movimiento, que sostiene haber modificado sus estatutos previamente para avanzar hacia la fusión de la colectividad en una personería jurídica.