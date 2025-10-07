Colombia

Gustavo Petro contestó a crítica de Alejandro Char a la Paz Total: “Qué seguridad va a haber, si las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla”

Luego de los señalamientos del alcalde de Barranquilla, el mandatario nacional respondió criticando la seguridad en la ciudad de Barranquilla

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Gustavo Petro contestó al alcalde
Gustavo Petro contestó al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char después de que cuestionara la política de Paz Total - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda y @AlejandroChar/X

En el acto de apertura de un Centro de Atención Inmediata (CAI) en la zona suroriental de Barranquilla, Alejandro Char, alcalde de la ciudad expresó su preocupación por la situación de la seguridad nacional y puso en tela de juicio los efectos alcanzados por la denominada política de paz total, impulsada por el Gobierno nacional. El mandatario enfatizó que la seguridad de la población debe ocupar el primer lugar en la agenda pública.

Ante las declaraciones de Char sobre la situación de seguridad y la política de paz total, el presidente Gustavo Petro respondió.

Al referirse al contexto de Barranquilla, el jefe de Estado afirmó: “Qué seguridad va a haber, si las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla”. De este modo, Petro dejó clara su postura frente a los señalamientos del alcalde.

“Todos queremos la paz. Yo quisiera que Colombia viviera en paz. Pero hablamos de paz y me mataron tres muchachos allá en Pinar del Río. Hablamos de paz y a una cajera la matan porque no pagó una extorsión. ¿Cómo le pagamos a esas madres ese dolor?”, comentó el alcalde de Barranquilla.

También manifestó su disposición a respaldar la búsqueda de paz en Colombia, siempre que realmente haya interés en alcanzarla.

Subrayó que el respeto por la ley y el fortalecimiento de las instituciones deben mantenerse como principios fundamentales durante cualquier proceso en favor de la reconciliación nacional.

“Todos queremos la paz, pero primero está la ley y la institucionalidad. Eso está primero. Y mientras se sigan metiendo con los barranquilleros, mientras acosen la seguridad y acaben con el sueño de los barranquilleros, ahí estaremos nosotros poniendo seguridad”, comentó.

En respuesta a esas afirmaciones, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuestionó la situación política y de seguridad en Barranquilla, señalando la influencia de organizaciones delictivas en el ámbito local.

Además, indicó que la reducción de homicidios en la ciudad ha avanzado sin la participación de la administración municipal.

“Qué seguridad va a haber, si las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla. Ahora sí empezamos a disminuir homicidios en la ciudad sin contar con la alcaldía”, contestó el primer mandatario del país en un mensaje de su cuenta de la red social X.

