Colombia

Este es el documento obligatorio para heredar una pensión en Colombia, según la ley

El proceso para heredar una pensión requiere acreditar parentesco con el causante y presentar una serie de documentos ante Colpensiones o los fondos privados

Por Mauricio Villamil

Guardar
Sistema de pensiones en Colombia
Sistema de pensiones en Colombia - crédito Freepik

En Colombia, el trámite para heredar una pensión está regulado por normas que exigen acreditar la relación con la persona fallecida y entregar documentos oficiales ante la entidad correspondiente.

Según informó Semana, tanto Colpensiones como los fondos privados aplican procedimientos específicos para reconocer a los beneficiarios de las pensiones de sobrevivientes.

Sede de Colpensiones -
Sede de Colpensiones - crédito Colpensiones/Colprensa

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El documento indispensable para iniciar este proceso es el certificado de defunción del titular fallecido. Este acta permite a las instituciones abrir el expediente y verificar las condiciones legales que determinan si los solicitantes cumplen los requisitos para ser reconocidos como herederos. Sin este documento, ningún fondo puede tramitar el reconocimiento de la prestación económica.

Además, las entidades solicitan el documento de identidad del causante y, en algunos casos, las últimas declaraciones de renta, si las hubiera. También deben presentarse los formularios exigidos por cada fondo y cualquier comunicación previa emitida por la entidad. Estos documentos son revisados de manera detallada para garantizar la validez de la información entregada.

Cada solicitud es analizada de forma individual. Los fondos de pensiones privados y Colpensiones tienen procedimientos distintos, por lo que se recomienda verificar con antelación los pasos específicos, los tiempos de respuesta y los canales habilitados para radicar los documentos, ya sea de manera presencial o virtual.

De acuerdo con la normativa, “luego de radicar los documentos en las oficinas del fondo de pensiones privado o en las oficinas de Colpensiones, de acuerdo con cada caso, estos serán evaluados y analizados por la entidad, la cual decidirá si usted cumple con los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobreviviente. De ser así, le indicarán el monto de la pensión y las características de esta”.

Documentación |. Foto: Christin
Documentación |. Foto: Christin Klose/dpa

En caso de aprobación, la entidad notificará la fecha de inclusión en la base de datos de beneficiarios. Desde ese momento, los pagos comenzarán a consignarse en la cuenta bancaria registrada durante el proceso. Si la solicitud es rechazada, los interesados pueden acudir nuevamente a los canales de atención para recibir orientación sobre los pasos a seguir o los recursos disponibles.

La legislación colombiana establece que pueden heredar una pensión el cónyuge o compañero permanente del fallecido, los hijos menores de edad o los que estudien hasta los 25 años, y los padres o hermanos que dependan económicamente del afiliado. En cada caso, la entidad verificará el parentesco y las condiciones de dependencia antes de emitir una respuesta definitiva.

Los beneficiarios deben acreditar con documentos oficiales su vínculo con el causante. Para el cónyuge o compañero permanente, se exige el registro civil de matrimonio o la declaración extrajuicio que confirme la convivencia. En el caso de los hijos, se requiere el registro civil de nacimiento, y para padres o hermanos, certificados que demuestren dependencia económica.

En cuanto a los tiempos del proceso, estos varían según la entidad administradora. Colpensiones y los fondos privados suelen emitir respuesta en un plazo aproximado de 30 a 60 días hábiles, dependiendo de la complejidad del expediente y del cumplimiento de los requisitos por parte del solicitante. La documentación incompleta o inconsistente puede retrasar el trámite.

- crédito Procuraduría General de
- crédito Procuraduría General de la Nación/página web

Para evitar demoras, se recomienda revisar que todos los documentos estén vigentes y correctamente diligenciados antes de radicarlos. Las entidades también sugieren conservar copias físicas y digitales de cada archivo presentado, así como los comprobantes de entrega.

Las leyes colombianas regulan además los casos en que existen varios solicitantes con derecho a la pensión. En esos eventos, el valor del beneficio se distribuye entre los herederos reconocidos, de acuerdo con los porcentajes definidos en el sistema. Si no se presentan beneficiarios dentro del término legal, los recursos pueden pasar a los fondos comunes del régimen pensional.

El trámite puede adelantarse en las sedes físicas de Colpensiones o de los fondos privados, y en algunos casos, a través de los portales digitales habilitados para radicar solicitudes y consultar el estado de los procesos. Las plataformas en línea permiten cargar los documentos y recibir notificaciones sin necesidad de desplazamientos.

En la actualidad, más de 120.000 personas han realizado traslados hacia Colpensiones, lo que ha incrementado la cantidad de solicitudes de pensiones de sobrevivientes. La entidad ha reforzado sus equipos de revisión para atender el volumen de casos, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley.

Temas Relacionados

PensiónColpensionesFondos PrivadosCertificado De DefunciónBeneficiarios PensionalesColombia-noticias

Más Noticias

Defensora Iris Marín advierte sobre “incentivo perverso” del Gobierno a disidencias de las FARC

La defensora del Pueblo señaló que equiparar a exguerrilleros que cumplieron el Acuerdo con quienes lo rechazaron favoreció el rearme y el aumento de la violencia

Defensora Iris Marín advierte sobre

Julián López respalda consulta popular sobre reforma a la salud: “Que sea el pueblo el que indique el camino”

El presidente de la Cámara defendió la idea de una consulta para que la ciudadanía decida el rumbo de la reforma ante los bloqueos en el Congreso

Julián López respalda consulta popular

Corte Constitucional ordena a las EPS garantizar el bienestar y dignidad de las personas cuidadoras

El máximo tribunal estableció que el Estado debe adoptar acciones concretas para proteger tanto a quienes cuidan como a quienes reciben cuidado, reconociendo las cargas físicas, emocionales y económicas que afrontan

Corte Constitucional ordena a las

Regalías del Meta se desploman: de más de un billón a 106 mil millones por caída en la producción petrolera

Tras el agotamiento de los principales campos petrolíferos en la región, las autoridades advierten que este descenso limitará la inversión pública y no se vislumbran nuevos yacimientos que reviertan la tendencia

Regalías del Meta se desploman:

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Barranquilla

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Adiós a la incertidumbre, conoce
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio le dio nueva

Yeferson Cossio le dio nueva oportunidad de vida a un perro que se encontró en Amazonas: esto hizo

Andrea Valdiri salió en defensa de La Jesuu, y Yina Calderón no tardó en reaccionar: “Partida de visajosas”

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Daniela Ospina llegará al altar con Gabriel Coronel: con James nunca se casó por la iglesia

Laura Maré le apuesta a karaokes colectivos para sus conciertos en Medellín y Bogotá: estas son las fechas

Deportes

Fifa publicó archivos con los

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, denunció que dejaron ingresar gratis al estadio de Tunja “al que quisiera” para el partido contra Nacional

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”

Iván Mejía celebró ausencia de Yerry Mina de la selección Colombia: “El bolardo…”