Esta es la fruta que ayuda a reducir la presión arterial sin retirar la sal, según expertos

Un estudio publicado en el American Journal of Physiology-Renal Physiology sostiene que aumentar el consumo de potasio a través de alimentos como el plátano resulta más eficaz para regular la presión arterial que limitar únicamente la ingesta de sodio, según información recogida por Onda Cero.

La hipertensión arterial afecta a cerca de un tercio de la población adulta mundial y se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal crónica y demencia.

Tradicionalmente, los especialistas han recomendado a los pacientes con presión arterial elevada que reduzcan la sal en su dieta para controlar los niveles de sodio.

Sin embargo, la investigación liderada por Anita Layton, de la Universidad de Waterloo, sugiere que incorporar alimentos ricos en potasio, como el plátano o el brócoli, podría tener un efecto aún más positivo.

Layton explicó a Onda Cero que, aunque la reducción de sal es una medida habitual, “agregar alimentos ricos en potasio como plátanos o brócoli podría tener un mayor impacto positivo”.

El sodio y el potasio, ambos electrolitos esenciales, permiten que el organismo transmita señales eléctricas necesarias para la contracción muscular y participan en funciones vitales como la regulación de líquidos. El estudio indica que elevar la proporción de potasio respecto al sodio puede ser más efectivo para disminuir la presión arterial que centrarse únicamente en la reducción del sodio.

Aunque investigaciones previas ya habían demostrado que incrementar el potasio en la dieta ayuda a controlar la presión arterial, el equilibrio óptimo entre potasio y sodio para lograr el mejor efecto aún no se ha determinado. El nuevo trabajo utiliza modelos matemáticos diferenciados por sexo para analizar cómo la relación entre ambos iones afecta al organismo, simulando distintos niveles de sodio y potasio y sus consecuencias sobre la presión arterial.

Los resultados muestran que los hombres desarrollan hipertensión con mayor facilidad que las mujeres premenopáusicas, pero también responden mejor a un aumento en la proporción de potasio respecto al sodio. Los autores consideran que este enfoque de modelado podría facilitar la identificación rápida de cómo diversos factores influyen en el cuerpo.

Melissa Stadt, coautora del estudio y candidata a doctorado en la Universidad de Waterloo, señaló a Onda Cero que “las dietas occidentales tienden a ser más altas en sodio y más bajas en potasio, lo que podría explicar por qué la hipertensión arterial es común en las sociedades industrializadas, pero no en las aisladas”.

Stadt añadió que “los primeros humanos comían muchas frutas y verduras, por lo que nuestros cuerpos pueden haber evolucionado para funcionar mejor con una dieta alta en potasio y baja en sodio”.

La investigación sugiere que modificar la dieta para incluir más alimentos ricos en potasio, como el plátano, podría ser una estrategia más eficaz para el control de la presión arterial que la simple reducción de la sal, especialmente en contextos donde la dieta occidental predomina.

