El gordo Ariel sacó a la luz problemas y situaciones incómodas que estarían pasando entre Valentina Taguado y Hassam en ‘Qué hay pa’ dañar’

La convivencia de la locutora y el humorista en el matutino digital ha generado momentos incómodos: “Lo que iba a ser frescura se volvió bochinche”

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Valentina Taguado y Hassam, protagonistas
Valentina Taguado y Hassam, protagonistas de un tenso cruce en el programa Qué hay pa dañar - crédito @canalrcn/IG

Las tensiones han emergido en el programa matutino digital Qué hay pa’ dañar, del Canal RCN, donde la convivencia entre Valentina Taguado y Hassam ha dado lugar a situaciones incómodas y conflictos internos.

El show, presentado como una propuesta irreverente y sin filtros del canal al que el Gordo Ariel llamó “como el canal de las tres letras”, ha visto cómo la frescura inicial se transformó en un ambiente de fricciones entre sus presentadores más reconocidos, de acuerdo con las declaraciones del presentador en el programa La corona tv.

“Voy a hablar de un lugar que ustedes conocen muy bien. El canal de las tres letras se metió con todo en el terreno digital y ahora sacaron su gran, mejor dicho, producto, un show mañanero que empieza que a las seis de la madrugada y se llama: ¿Qué hay pa’ dañar? Presentado por la diva, y lo digo literalmente, Valentina Taguado que está junto a Hassam y a Joanna Velandia. Pero lo que iba a ser frescura, amiga, se volvió un bochinche“, empezó diciendo el comunicador.

Ariel explicó que el canal confió la conducción del matutino a Valentina Taguado, quien llegó al proyecto tras su paso por MasterChef y su experiencia en Los 40 de Caracol Radio, pero junto a ella puso al humorista Hassam y la comediante Joanna Velandia para completar el equipo ideal con la expectativa de ofrecer un contenido sin restricciones.

Tensión en 'Qué hay pa
Tensión en 'Qué hay pa dañar' por conflicto entre Valentina Taguado y Hassam - crédito cortesía Canal RCN

Imagínese que lo que terminó siendo sin filtros, vino a ponerle filtros. Y todo ha sido por parte de ella, de la misma Valentina Taguado. Que ahora alguno dice: ‘¿Será que la niña consentida del canal de las tres letras?’ Porque llegó sintiéndose, mejor dicho, la bandera y la salvación de la audiencia digital del canal (...) ella terminó cayendo como los gatos de pie en el canal de las tres letras con programa propio, que hay para dañar", dijo Ariel.

De acuerdo con la información que le habrían revelado al presentador, la dinámica interna del programa se ha visto alterada por la actitud de Taguado, quien, según relatos de miembros del entorno del canal, ha mostrado comportamientos que han generado incomodidad entre sus compañeros.

“El problema no es eso... ¿Por qué le decimos la diva? Resulta que Valentina, según nos cuentan miembros de la corte a La Corona TV, llega tarde. No le gusta que nadie le diga qué hacer. Decide si habla, de qué o de qué no habla, no lo que le pongan en la continuidad ni nada. Y claro, tarde o temprano se agarró con Hasam“, reveló el gordo Ariel.

Las actitudes habrían derivado en un enfrentamiento con el humorista Hassam, especialmente después de que Taguado, al parecer, les solicitó tanto a él como a Velandia que moderaran el tono de sus bromas, indicándoles explícitamente: “Les voy a pedir que le bajen a la grosería”.

Valentina Taguado recibe un llamado de atención y la tensión sigue latente en Qué hay pa dañar - crédito @los.desenmascarados/tiktok

Pero la solicitud de la locutora, que no fue al aire, encontró una respuesta firme por parte de Hassam, quien defendió su estilo al afirmar: “A mí me contrataron y a mí me conocen con un humor así y así me contrataron”.

Ante esto, según Ariel, Taguado replicó que ella no había sido responsable de su contratación, subrayando que su propio vínculo con el programa respondía a una decisión de los directivos del canal.

El conflicto habría llegado a oídos de la alta dirección, lo que motivó una intervención de la producción y se convocó a los involucrados para esclarecer los hechos y el desenlace fue un llamado de atención dirigido exclusivamente a Taguado, mientras que Hassam y Velandia no recibieron ninguna amonestación.

Desde entonces, el ambiente en el equipo se ha mantenido en aparente calma, aunque la tensión subyacente persiste.

“Usted lo conoce muy bien. Hassam, gran humorista, pero con un carácter determinado. Ella le exigió esto a Hassam y a su compañera. Él le respondió... Todo esto me lo cuenta el miembro de la corte, que es un chismoso. Vea, y ella le dijo: ‘Un momentico, yo no lo contraté. A mí, en cambio, sí me contrataron los Posada’. Soberbia en su máxima expresión. El bochinche corrió, mejor dicho, hasta que llegó a los oídos hasta de presidente para abajo. Llamaron a la producción y le dijeron: ‘Venga acá, cuénteme qué es lo que está pasando allá, que hay para dañar y se está dañando todo. ¿Qué es lo que pasa?’. El resultado, un jalón de orejas para Valentina. Pero vea, anda panditica, como dicen por ahí en el Tolima, calmadita”, contó el conductor en el programa La Corona TV.

Valentina Taguado recibe llamado de
Valentina Taguado recibe llamado de atención tras polémica con Hassam en programa digital - crédito @canalrcn/IG

Fuera del programa, la relación de Taguado con la prensa también ha mostrado signos de deterioro, según el presentador, ya que se han reportado episodios de rivalidad con algunos periodistas, como el caso de Carlos Ochoa, quien relató en redes sociales que Taguado reaccionó de manera negativa cuando se le mostró un video suyo.

Sin embargo, hasta el momento esa situación no ha pasado a mayores situaciones y la locutora no ha reaccionado al respecto.

ProColombia sigue defendiendo participación en

Desmantelan red criminal que robó

Enfermera colombiana cuenta cómo su

Beneficiarios de Renta Ciudadana perderán

Colombia logra su mejor cosecha
Siete militares heridos y uno

Yina Calderón y su hermana

Los ciclistas colombianos fueron protagonistas

