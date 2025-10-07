Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 7 de octubre

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este martes 7 de octubre.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel.Lugar: De la Calle 18 Sur a la Calle 48 Sur, entre la Carrera 4 Este a la Carrera 20 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Tunal.Lugar: De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: Voto Nacional.Lugar: De la Carrera 14 a la Carrera 17, entre la Calle 11 a la Avenida Calle 13.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja.Lugar: De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Samoré.Lugar: De la Diagonal 51A Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 25 a la Carrera 33.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Bosa.Barrios: Bosa Centro.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 65, entre la Carrera 80C a la Carrera 80N.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo Y Castilla (Al Norte de la Avenida Calle 8) El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.Lugar: De la Avenida Calle 12 a la Calle 16, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 75De la Avenida Calle 8 a la Avenida Calle 12, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 79ADe la Avenida Calle 8 a la Calle 11B Bis, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80De la Calle 7B Bis a la Calle 10F, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que da a conocer los cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.