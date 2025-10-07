Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este 7 de octubre

¡Alista las reservas! distintos barrios de la ciudad se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Por Infobae Noticias

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este martes 7 de octubre.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Altamira, Altos del Poblado, Bellavista Sur, La Gloria Oriental, Los Alpes, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Vicente, Tibaque I, Villabel.Lugar: De la Calle 18 Sur a la Calle 48 Sur, entre la Carrera 4 Este a la Carrera 20 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Milenta.Lugar: De la Transversal 53 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 8 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: Tunal.Lugar: De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: Voto Nacional.Lugar: De la Carrera 14 a la Carrera 17, entre la Calle 11 a la Avenida Calle 13.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Fontibón.Barrios: Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja.Lugar: De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cambio de hidrante y válvula

Localidad: Tunjuelito.Barrios: Samoré.Lugar: De la Diagonal 51A Sur a la Calle 47A Sur, entre la Carrera 25 a la Carrera 33.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Bosa.Barrios: Bosa Centro.Lugar: De la Calle 63 a la Calle 65, entre la Carrera 80C a la Carrera 80N.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: El Vergel Oriental, Valladolid, Bavaria, Villa Alsacia, Nuevo Techo Y Castilla (Al Norte de la Avenida Calle 8) El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.Lugar: De la Avenida Calle 12 a la Calle 16, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 75De la Avenida Calle 8 a la Avenida Calle 12, entre la Avenida Carrera 72 a la Carrera 79ADe la Avenida Calle 8 a la Calle 11B Bis, entre la Carrera 79A a la Avenida Carrera 80De la Calle 7B Bis a la Calle 10F, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que da a conocer los cortes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, realice una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Utilice el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

