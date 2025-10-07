Andrea Valdiri salió en defensa de La Jesuu, y Yina Calderón no tardó en reaccionar: “Partida de visajosas”

Andrea Valdiri se suma a la polémica entre Yina Calderón y La Jesuu tras comentarios despectivos - crédito composición fotográfica Infobae

La bailarina Andrea Valdiri se sumó a la polémica que envuelve a la empresaria de fajas Yina Calderón y a la influencer La Jesuu, luego de que Calderón arremetiera con comentarios despectivos contra la creadora de contenido caleña. La discusión, que escaló en redes sociales y medios, desencadenó una oleada de reacciones.

Durante las últimas semanas, Calderón ha hecho frecuentes apariciones en distintos medios y canales digitales, señalando reiteradamente a La Jesuu por supuestos malos olores personales durante su estancia en La casa de los famosos Colombia 2.

En redes sociales, Calderón afirmó: “No se bañaba, olía feo en la casa, esa marica tenía mal aliento. Yo creo que ustedes lo notaban. Yo creo que ese mal aliento que carga, incluso después de la cámara, se le notaba. Me daba fastidio”.

Las palabras de la DJ de guaracha se viralizaron poco después de haber salido del reality de convivencia, en el que ambas participaron, y provocaron manifestaciones de seguidores y celebridades del entretenimiento digital.

La Jesuu respondió

Esta fue la respuesta de La Jesuu a Yina Calderón por los ataques que la empresaria propinó en contra de la vallecaucana - crédito @lajesuu/IG

Cansada de las menciones, Valentina Ruiz, nombre real de La Jesuu, respondió mediante varias publicaciones en Instagram, planteando el impacto de los prejuicios y las burlas basadas en aspectos superficiales: “Lo triste no es que alguien hable mal de ti, sino que lo hagan desde prejuicios tan vacíos. Burlarse de alguien por oler feo o por su apariencia habla más de la persona que eres que de quien señalas”.

“El verdadero problema —continuó La Jesuu— no está en el color de piel, ni en los olores, sino en mentir, dañar, destruir a otros para sentirse superior. No hay perfume, no hay desodorante, no hay cirugías que cambien el asco de persona que sos vos. Yo no debato estereotipos, yo debato ideas y argumentos. Lo que yo hago con vos es colocarte frente a un espejo que refleja realmente quién sos vos”, sostuvo la influenciadora.

Adicionalmente, Ruiz enfatizó: “Hay cosas que las personas no eligen, y convertirlas en motivo de burla solo muestra ignorancia”.

“La invitación es a no escudarnos en el daño que un día nos hicieron para dañar a otros, sino a aceptar el día a día para decidir sobre el tipo de persona en el que nos queremos convertir. Eso es todo”.

Andrea Valdiri intervino

Andrea Valdiri defiende públicamente a La Jesuu y confirma enfrentamiento en Stream Fighters 4 - crédito lajesuu / Instagram

La reacción de Andrea Valdiri no tardó. La reconocida empresaria y amiga cercana de La Jesuu, respondió públicamente a las ofensas de Calderón, reconfirmando su intención de enfrentarla en el ring de boxeo del evento Stream Fighters 4, programado para el 18 de octubre en Bogotá.

Valdiri manifestó a Ruiz en sus redes: “Tú en el palco y yo en el ring. Cada palabra se la voy a hacer tragar por ti. Te amo, mi negri”. Su mensaje se interpretó como un compromiso personal de defender a La Jesuu ante el público.

El gesto de Valdiri generó múltiples reacciones en redes sociales y consolidó el respaldo del entorno digital a su compañera.

Yina Calderón volvió a salir al paso

La DJ reafirmó sus declaraciones y llamó a su público a asistir al combate de Stream Fighters, asegurando que enfrentará a Valdiri pese a la presión y las críticas en redes sociales - crédito enlamovidacol / Instagram

Tras las respuestas de Ruiz y Valdiri, Calderón utilizó historias en su cuenta oficial de Instagram para sostener su posición y convocar a su público a asistir al enfrentamiento deportivo.

“De hoy en 15 días es ‘Stream Fighters’, y hay un poco de lobos con ganas de devorarse a esta caperucita, pero cualquier cosa puede pasar este 18 de octubre. Vaya a ‘Stream Fighters’ para que me acompañe a darle en la jeta a Valdiri. Partida de visajosas", mencionó.

Mientras, los preparativos para el combate en Stream Fighters 4 avanzan, la expectativa sobre la resolución de esta confrontación dentro y fuera del ring se mantiene alta entre los seguidores.