Santander: estos son los cortes de la luz de este 6 de octubre

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes al servicio eléctrico que llevará a cabo este lunes 6 de octubre a lo largo del departamento.

Las alteraciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los usuarios.

El ente explicó que las razones de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus aparatos electrónicos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran energía eléctrica, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio eléctrico, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrio Santa Barbara, corregimiento Villas De Palo Negro y las veredas Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, El Progreso, La Aguada, La Esmeralda, Puyana y algunos sectores de Cantabria, Santa Rosa, Llanadas, San Cayetano y El Progreso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:30 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:30 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:30 - 06:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Yondo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yondó.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio y las veredas La Palua, Brisas de Bolívar, La Victoria, Patico Bajo, Patico Alto, Los Cedros, Los Coroncoros, Yanacue, El Cagui, La Isla y La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Bellavista, Cabecera Del Llano, Santa Barbara, La Loma, algunos sectores de Granjas De Campo Alegre, Campo Alegre y El Centro. Corregimiento Villas De Palo Negro y las veredas Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, El Progreso, La Aguada y algunos sectores de San Nicolás Bajo, El Oso, Rayitos, El Santero y Palonegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Raíz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Parque Lineal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Centro Comercial Megamall.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Cabecera Del Llano Edificio Torre Del Viento Armario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa Mallorca algunos sectores de las calles 147 a la 149 entre carreras 22 y 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Palmeras algunos sectores de la carrera 67 con calles 123 hasta la 125A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta algunos sectores de la carrera 32 con calles 73 y 75Bis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Torcoroma algunos sectores de la calle 52B con carrera 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Recreo algunos sectores de la carrera 27 con calle 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio 20 de Enero algunos sectores de las carreras 21, 21A con peatonales 1 y 2.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 10:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Mano de Dios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 11:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Altos Del Campestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrio Santa Barbara, corregimiento Villas De Palo Negro y las veredas Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, El Progreso, La Aguada, La Esmeralda, Puyana y algunos sectores de Cantabria, Santa Rosa, Llanadas, San Cayetano y El Progreso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Sabana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Bolívar algunos sectores de la carrera 23 con calle 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta algunos sectores de la carrera 32 con calles 71 y 72.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Gambita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Tablón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto residencial Ciudadela Valle de Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 22 39 Antena Parque Bolívar.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio San Francisco Edificio Zabdi.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:45 - 12:15

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Torcoroma algunos sectores de la carrera 24 con calle 52.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio 20 de Enero algunos sectores de la urbanización La Gran Vía.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio El Recreo algunos sectores de la calle 45 con carrera 25.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Alcázar algunos sectores de la calle 59 con carrera 34E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Los Guayabales estación de Servicio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Conjunto residencial Villa Firen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Modelo Torre Alminar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Algunos sectores de San Benito Viejo Urbano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Amarillo y Los Laureles.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano sectores de las carreras 5, 5a ,6 y 6a con calles 13a y 13b.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Antonia Santos Sectores de la carrera 22 con calle 35.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:30 - 15:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas Sogamoso y La Arenosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cerro de la Aurora y La Renta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Colon algunos sectores de las calles 15, 16 y 17 con carrera 28.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Algunos sectores del Corregimiento Cayumba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Conjunto residencial Ciudadela Valle de Barro Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrios o conjuntos residenciales Comuneros, Real Isabela, Torres Del Campo y Villa Paraíso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Maria Paz, Bellavista, Cabecera Del Llano, Santa Barbara, La Loma, algunos sectores de Granjas De Campo Alegre, Campo Alegre y El Centro. Corregimiento Villas De Palo Negro y las veredas Betania, Santa Rosa, Llanadas, El Salado, El Progreso, La Aguada y algunos sectores de San Nicolás Bajo, El Oso, Rayitos, El Santero y Palonegro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Barrios Brisas de Nuevo Amanecer y algunos sectores de Santa Barbara. Veredas La Esmeralda, Puyana y algunos sectores de Cantabria, Betania, Santa Rosa, Llanadas, San Cayetano y El Progreso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Raíz.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Carrizal y Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Wilches.

Sector(es): Barrio Centro algunos sectores de la calle 6 con carreras 2 y 3.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores del centro poblado Las Montoyas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Corbaraque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Cira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Irlanda, Villa Eva, Barranco Colorado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Brisas del Rio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Las Américas algunos sectores de la calle 57A entre carreras 34 y 35.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pericos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Veredas Palmarito y algunos sectores de Palmerito, Pedregal Arriba y Pedregal Abajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Regadero Bajo y Espinal Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Santa Ana sectores de la carrera 9 con calles 11,14,15 y 16.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa Luisa Sector Parrillas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento correctivo de redes.

Localidad: Cerrito.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Ayacucho y Tuli.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Amansagatos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del Corregimiento Vijagual y la Vereda La Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Vereda Palestina y algunos sectores de Campo Capote, India Alta y Alto Parra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Garcia algunos sectores de las calles 33 y 34 con carreras 9 y 10.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe algunos sectores de la calle 55 con carrera 16d y diagonal 55.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Inés y Chanchón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Centro sectores de la calle 37 con carreras 17 y 18.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Buenos Aires algunos sectores de las calles 46 y 47 con carreras 20 y 21A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Barrios 23 de enero, San Tropel sectores de las calles 2, 3 entre carreras 7 y 9 y la vereda Sin Zona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio y las veredas La Palua, Brisas de Bolívar, La Victoria, Patico Bajo, Patico Alto, Los Cedros, Los Coroncoros, Yanacue, El Cagui, La Isla y La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Yondo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yondó.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.