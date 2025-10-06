Colombia

Martín Santos criticó la actitud de Gustavo Petro frente a las elecciones en 2026: “Está creciendo personajes que pueden terminar siendo igual de inconvenientes”

El hijo del expresidente Juan Manuel Santos alertó que la postura del presidente ante las elecciones de 2026 podría impulsar a candidatos que representan desafíos para la estabilidad política en Colombia

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
En redes sociales, Martín Santos
En redes sociales, Martín Santos expresó preocupación por la estrategia política del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que su comportamiento podría favorecer la aparición de figuras que complicarían el panorama nacional - crédito Presidencia y @MartinSantosR/X

A medida que se aproximan las elecciones presidenciales del año 2026 en Colombia, diversas figuras del ámbito político han comenzado a pronunciarse sobre el desarrollo de la contienda, compartiendo sus perspectivas y evaluaciones sobre el escenario electoral que se perfila en el país.

Frente a este panorama, Martín Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, manifestó una postura crítica a la actitud del mandatario Gustavo Petro respecto a los comicios de 2026.

“Está creciendo personajes que pueden terminar siendo igual de inconvenientes”, afirmó en un mensaje de su cuenta en la red social X.

Martín Santos se refirió a la estrategia del presidente Gustavo Petro ante las próximas elecciones presidenciales, planteando que su actitud podría tener efectos contraproducentes en el panorama político nacional.

Según Santos, esta postura puede favorecer el surgimiento de figuras que resultarían problemáticas para Colombia.

“Por creer que le puede ganar las presidenciales a cualquiera, el presidente @petrogustavo está creciendo personajes que pueden terminar siendo igual de inconvenientes para el país”, escribió Martín Santos, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos en una publicación en su cuenta de la red social X.

Martín Santos se refirió a
Martín Santos se refirió a la estrategia del presidente Gustavo Petro ante las próximas elecciones presidenciales, planteando que su actitud podría tener efectos contraproducentes en el panorama político nacional - crédito @MartinSantosR

Los comentarios de Santos provocaron controversia en el escenario político, generando una amplia variedad de reacciones y comentarios entre varios usuarios de la red social.

Carolina Restrepo Cañavera, abogada y excandidata a la Cámara de Representantes, respondió a Martín Santos cuestionando el término “inconveniente” utilizado por él para referirse a las figuras políticas emergentes. Restrepo planteó que la situación actual va más allá de ser simplemente inconveniente y resaltó la contradicción de quienes ahora se preocupan por un fenómeno que, según ella, ayudaron a crear.

“¿Inconveniente?Inconveniente es usar tacones en Villa de Leyva. Inconveniente es que llueva y no haya dónde escampar. Lo que está pasando no es “inconveniente”. Es nefasto.Y lo irónico es que quienes lo incubaron ahora se alarman de su propia criatura", escribió en su cuenta de X la excandidata al Congreso de la República.

Carolina Restrepo Cañavera, abogada y
Carolina Restrepo Cañavera, abogada y excandidata a la Cámara de Representantes, respondió a Martín Santos cuestionando el término “inconveniente” utilizado por él para referirse a las figuras políticas emergentes - crédito @carorestrepocan

Por su parte, el usuario de X Carlos Suárez Rojas se refirió de manera crítica a la familia Santos y a sus supuestas estrategias políticas de cara a las próximas elecciones. Suárez Rojas sostuvo que este grupo tradicionalmente impulsa a su candidato desde círculos elitistas, apoyándose en el respaldo económico y mediático, y cuestionó si lograrán repetir sus éxitos históricos en la política colombiana.

“Los Santos ya tienen candidato: desde el Bogocentrismo, el establecimiento y la política en los salones de los clubes, recogen dinero entre los grupos económicos, lo inflan a punta de periódico, conspiran con los cacaos y directores de medios. El viejo truco del Santismo que lleva más de cien años jugando al poker con Colombia. ¿Lo lograrán una vez más?“, dijo el asesor en marketing político.

Por su parte, el usuario
Por su parte, el usuario de X Carlos Suárez Rojas se refirió de manera crítica a la familia Santos y a sus supuestas estrategias políticas de cara a las próximas elecciones - crédito @carlossuarezr

Por parte de Martín Santos, esta no es la primera vez que manifiesta una postura crítica hacia las acciones del presidente Gustavo Petro. En una publicación anterior en X, Santos ya había señalado la tendencia del mandatario a destacar a figuras que buscan atención, afirmando: “Gustavo Petro es experto en darle protagonismo a quien desesperadamente lo esté buscando”.

Martín Santos cuestionó recortes presupuestales del Gobierno en el sector deportivo

Martín Santos, hijo mayor del expresidente colombiano y Nobel de Paz en 2016,Juan Manuel Santos, utilizó la victoria de la Selección Colombia sobre Venezuela (seis a tres) en la última jornada de las eliminatorias al Mundial de la FIFA 2026, para desligar el resultado deportivo de interpretaciones políticas, por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Para Santos no debería haber ningún pronunciamiento sobre la clasificación de Colombia por parte del Gobierno Petro, por el recorte presupuestal del que fue objeto el deporte en el país.

Martín Santos habló tras victoria
Martín Santos habló tras victoria de la Selección Colombia - crédito X

“No pueden apropiarse de la clasificación de la selección al mundial cuando al mismo tiempo recortan el presupuesto para el deporte”, escribió en su cuenta de X.

Jorge Enrique Robledo anunció que

Millonarios vs. América de Cali:

Organizaciones rechazaron la propuesta del

Teleantioquia alertó crisis por falta

El mensaje del comediante Jeringa
Siete militares heridos y uno

El mensaje del comediante Jeringa

Millonarios vs. América de Cali:

