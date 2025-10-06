Colombia

Margarita Rosa de Francisco aseguró que el progresismo “es una fuerza política mayoritaria” en Colombia e invitó a votar hasta por Daniel Quintero: “Por qué no”

La actriz expresó su apoyo a la precandidatura de Corcho, porque es la “oportunidad histórica de que una mujer progresista llegue al poder en Colombia” e invita a participar en la consulta del Pacto Histórico

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

La reconocida figura pública manifestó
El próximo 26 de octubre se llevará a cabo la consulta del Pacto Histórico, donde se elegirá al candidato único de la coalición para las elecciones presidenciales. Los precandidatos que aspiran a este puesto son Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.

En ese contexto, la actriz Margarita Rosa de Francisco ha expresado su apoyo a la precandidatura de Carolina Corcho, por su afinidad con la propuesta de la exministra. A tan solo veinte días de que se realice la consulta interna del Pacto Histórico, Margarita Rosa de Francisco hizo pública su invitación a respaldar a Carolina Corcho como candidata única.

En sus declaraciones, De Francisco afirmó: “Es una excelente opción para que una mujer progresista sea la primera presidenta”.

En el inicio de su mensaje de apoyo, Margarita Rosa de Francisco hizo referencia a un video del creador de contenido Shameel Thahir Silva, titulado Cepeda vs Corcho (y por qué NO a Quintero).

De Francisco manifestó su respaldo total a las reflexiones del profesor, señalando que coincide plenamente con su análisis sobre las candidaturas dentro del Pacto Histórico.

Margarita Rosa reiteró que ve en Carolina Corcho una alternativa idónea para que una mujer progresista llegue por primera vez a la Presidencia de Colombia, subrayando la importancia de la participación ciudadana en la consulta del 26 de octubre para fortalecer el movimiento progresista.

Además, el respaldo de De Francisco se da en medio de cuestionamientos de diversos sectores de la izquierda acerca de la inclusión de Daniel Quintero en la consulta interna del Pacto Histórico.

Algunos integrantes de esa corriente política han expresado preocupación sobre su participación, considerando que no representa plenamente los valores del sector.

“Suscribo, una por una, las palabras del profesor @ShameelThahir. Ambos creemos que en @carolinacorcho tenemos una excelente opción para que una mujer progresista sea la primera presidenta de Colombia. Votemos masivamente en la consulta del 26 de octubre y demostremos que el progresismo es, hoy por hoy, una fuerza política mayoritaria”, escribió la actriz vallecaucana por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Ese no ha sido el único mensaje en el que Margarita Rosa de Francisco ha destacado la labor de Carolina Corcho. A finales de octubre, De Francisco volvió a expresar su respaldo y admiración por la precandidata del Pacto Histórico, subrayando que Corcho ha recorrido todo el país durante más de un año, incluso antes de formalizar su precandidatura.

De Francisco también valoró el enfoque de la campaña de Carolina Corcho, haciendo énfasis en que, según ella, basa su discurso en datos rigurosos y argumentos sólidos, sin recurrir a ataques personales o descalificaciones.

“La doctora @carolinacorcho viene recorriendo todo el país hace más de un año. Mucho antes de que decidiera ser precandidata en la consulta del Pacto. Ha tenido una disciplina y una constancia inquebrantables que ya están produciendo su efecto en muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Cada vez son más. No recurre al ataque personal ni a la bajeza del insulto para validar su campaña. Puro dato duro, argumento y carácter. Es más que justo que llegue hasta el final de la consulta al lado de sus dignos compañeros (perdón, pero tengo que sacar del parche a Quintero) y someterse al voto público”, escribió la actriz en su cuenta de X.

Los tres aspirantes del Pacto Histórico que participarán en la consulta interna del 26 de octubre intensificaron sus actividades proselitistas en la carrera por convertirse en el representante presidencial del sector vinculado al petrismo para 2026, etapa que se extenderá al menos hasta las consultas interpartidistas previstas para marzo.

En este proceso, más allá de las alianzas con figuras del Congreso y distintos líderes sociales, cada precandidato planea visitar diversas regiones del país con el objetivo de fortalecer su presencia territorial y aumentar sus posibilidades de obtener el respaldo oficial de la coalición de izquierda.

