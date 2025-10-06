Colombia

Gustavo Petro respondió a Bruce Mac Master, quien se quejó de una “política de confrontación”: “Demuestran fehacientemente su odio”

El presidente colombiano aseguró que existen supuestos comportamientos excluyentes que generan odio en Colombia

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) - crédito Colprensa

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

Mac Master habló de la “política de confrontación y odio”, calificándola como una supuesta estrategia, que, según Mac Master, viene desde años atrás.

“La política de la confrontación y el odio. Se trata de una estrategia tan antigua como dañina, que parte de la base de que si un grupo importante de la población odia a alguien y como resultado de ese odio vota por mí, yo seré ganador aunque pierda el país, pierdan los odiado y pierdan los que odian”, indicó Mac Master.

El presidente de la Andi afirmó que no son enemigos de nadie, motivo por el cual precisó que no dejarán de expresar su opinión.

Bruce Mac Master hizo un llamado a los defensores de la democracia y derechos humanos a que observen con detenimiento lo que está sucediendo en Colombia

“No somos enemigos de nadie y tampoco evitarán que expresemos libremente nuestra opinión. Hay que pedirle a los organismos internacionales que protegen la democracia, los derechos a la libre expresión y los derechos humanos que estén atentos de lo que pasa en Colombia”, aseveró Mac Master.

Bruce Mac Master sobre la
Bruce Mac Master sobre la "política de odio" - crédito @BruceMacMaster/X

En respuesta a Bruce Mac Master, el presidente Gustavo Petro aseguró que existen comportamientos excluyentes, como, según él, rechiflas propias de clubes privados, y exponen a sus candidatos como si fueran participantes de un concurso de belleza, supuestamente dando prioridad al dinero y a los intentos de comprar apoyos.

Según Gustavo Petro, estos hechos evidencian un sentimiento de odio por parte de dichos sectores

“Varias veces, con sus rechiflas de club y exponiendo candidatos como reinas de belleza, porque tienen dinero y quieren comprarlos, demuestran fehacientemente su odio”, afirmó Gustavo Petro.

Gustavo Petro en respuesta a
Gustavo Petro en respuesta a Bruce Mac Master - crédito @petrogustavo/X

La publicación que respondió el presidente Gustavo Petro estuvo acompañada de la entrevista que concedió Bruce Mac Master a El Tiempo.

Qué dijo Bruce Mac Master

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), rechazó los recientes actos de vandalismo contra la sede de la organización en Bogotá. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Tiempo, los ataques ocurrieron después de que manifestantes asociaran a la Andi con vínculos con Israel, una conexión que el dirigente considera infundada.

Según Mac Master, el martes previo a los hechos recibieron una alerta de la Alcaldía de Bogotá sobre posibles manifestaciones si se detenía la flotilla que buscaba ingresar a Palestina. El presidente de la Andi expresó que las justificaciones esgrimidas por los manifestantes no eran claras ni concretas. “Nunca entendimos cuál era la razón. Cuando preguntaban cuál era la motivación, hacían referencias muy indirectas”, indicó Mac Master en entrevista con El Tiempo.

El dirigente gremial afirmó que existe un intento por encontrar actores a quienes responsabilizar y confrontar. “Han tratado de buscar a alguien a quien atacar, convertir en el enemigo para poder desarrollar su causa”, manifestó Mac Master según El Tiempo. También agregó que, históricamente, la Andi ha condenado los ataques indiscriminados contra civiles en cualquier contexto, citando casos como Ucrania o los atentados en Colombia.

Bruce Mac Master, presidente la
Bruce Mac Master, presidente la Andi - crédito Andi

Durante la entrevista, el presidente de la Andi señaló que las críticas políticas deberían diferenciar claramente entre los gobiernos y los ciudadanos. “Decirle a la entidad que representa a los empresarios colombianos que tiene alguna culpabilidad en lo que sucede en la Franja de Gaza es un absurdo”, puntualizó Mac Master, según lo informa El Tiempo.

Por último, Mac Master destacó que el mandatario nacional tiene “demasiadas tareas pendientes para dedicar su tiempo y su energía exclusivamente al activismo alrededor de Palestina”. Sostuvo que existen asuntos prioritarios en Colombia, como la salud, la seguridad y la energía, que requieren atención directa por parte del Ejecutivo. Los testimonios y apreciaciones de Bruce Mac Master fueron recogidos íntegramente por El Tiempo.

