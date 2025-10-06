Conmoción en redes por supuesto fenómeno paranormal en entrevista de Marcela Reyes en La W: “Matar”

- crédito @marcelareyes y bkingoficial/Instagram/Imagen Ilustrativa Infobae

En las últimas horas se hizo viral la entrevista que concedió Marcela Reyes en la W Radio, el 29 de septiembre, a propósito de el asesinato de su ex pareja Bayron Sánchez Salazar (B King), en México.

La DJ aclaraba en la entrevista el video que publicó B-King en donde la hacía responsable de cualquier cosa que le pasara. No obstante, sus declaraciones pasaron a un segundo plano dado que una voz aterradora quedo captada en la entrevista.

Internautas señalaron que en el minuto 19:50 se escucha claramente la palabra “matar”.

Según las redes sociales en el minuto 19:50 se escucha con claridad la palabra "Matar" - crédito W Radio / @soyjeicarmona / TikTok

El audio ha generado revuelo en redes, no solo por las acusaciones contra la Dj sino también por la supuesta manifestación y los significados paranormales de esta psicofonía, que han puesto a los internautas a analizar la entrevista completa, buscando más voces e interpretando “la energía de la llamada” que según narran, “tenía algo extraño”.