Conmoción en redes por supuesto fenómeno paranormal en entrevista de Marcela Reyes en La W: “Matar”

Según usuarios de redes esta palabra se puede escuchar claramente en la llamada que dio al medio nacional, donde aclaraba supuestas amenazas que habría hecho al cantante

Por Julieth Cicua Caballero

- crédito @marcelareyes y bkingoficial/Instagram/Imagen
En las últimas horas se hizo viral la entrevista que concedió Marcela Reyes en la W Radio, el 29 de septiembre, a propósito de el asesinato de su ex pareja Bayron Sánchez Salazar (B King), en México.

La DJ aclaraba en la entrevista el video que publicó B-King en donde la hacía responsable de cualquier cosa que le pasara. No obstante, sus declaraciones pasaron a un segundo plano dado que una voz aterradora quedo captada en la entrevista.

Internautas señalaron que en el minuto 19:50 se escucha claramente la palabra “matar”.

Según las redes sociales en el minuto 19:50 se escucha con claridad la palabra "Matar" - crédito W Radio / @soyjeicarmona / TikTok

El audio ha generado revuelo en redes, no solo por las acusaciones contra la Dj sino también por la supuesta manifestación y los significados paranormales de esta psicofonía, que han puesto a los internautas a analizar la entrevista completa, buscando más voces e interpretando “la energía de la llamada” que según narran, “tenía algo extraño”.

