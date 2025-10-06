Colombia

Armando Benedetti señaló que han propuesto llevar la reforma a la salud a consulta popular: “El Congreso le ha mamado gallo a la salud”

El ministro de Interior anunció que sectores políticos externos al Gobierno buscan llevar la reforma a la salud a las urnas, por la falta de debate legislativo

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, impulsa consulta popular sobre la reforma a la salud tras el estancamiento en el Congreso de Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló en su cuenta de X que sectores políticos ajenos al Gobierno planean impulsar una consulta popular sobre la Reforma a la Salud, ante la falta de avances en el Congreso.

Según Benedetti, el Congreso de la República no ha debatido la iniciativa y solo ha prolongado su discusión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro señaló que existen bloqueos sistemáticos en la aprobación de reformas sociales clave, como la de la salud y la justicia.

“El Congreso le ha mamado gallo a la salud y no ha discutido, solo ha dilatado el debate”, comentó Benedetti, una de las voces protagonistas en el trámite de la reforma.

La discusión sobre la consulta popular tomó fuerza recientemente como una alternativa ante la parálisis legislativa.

Benedetti agregó que tanto la idea de una consulta popular como la de una asamblea constituyente están vigentes en las discusiones políticas.

“Podríamos presentar la consulta popular. Lo de la consulta está sobre la mesa desde hace pocas horas. Lo de la constituyente sí hace varias semanas o meses”, explicó en un video en su cuenta en X.

El ministro precisó que la eventual constituyente tendría carácter de iniciativa popular, con miras a ser debatida durante el próximo periodo legislativo.

Temas Relacionados

Armando BenedettiReforma a la saludConstituyenteMinistro del InteriorCongreso de la RepúblicaComisión Séptima del SenadoColombia-Noticias

Más Noticias

Santander: se registró un sismo de magnitud 3.5

El país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que tiene una alta actividad sísmica

Santander: se registró un sismo

Familias damnificadas por incendio en Zarabanda, Bucaramanga, piden ayuda y donaciones tras perder sus viviendas

Las personas afectadas permanecen sin hogar tras la emergencia que destruyó decenas de casas. La Alcaldía de y la Oficina de Gestión del Riesgo habilitaron puntos para entrega de insumos y alimentos

Familias damnificadas por incendio en

Ministro de Defensa ofrece recompensa de 200 millones tras ataque del ELN al cantón militar de Puerto Jordán

Las autoridades activaron varias líneas telefónicas para recolectar información bajo estricta reserva y anunciaron un reforzamiento en la seguridad de Arauca tras lo ocurrido

Ministro de Defensa ofrece recompensa

EDU se reinventa tras los líos de contratación: nuevas reglas y proyectos por $2,5 billones

La Empresa de Desarrollo Urbano impulsa cambios en sus procesos para transparentar la contratación y reactivar obras estratégicas en Medellín, mientras avanza en la gestión financiera y la ejecución de iniciativas educativas, deportivas y sociales

EDU se reinventa tras los

Colombia firmará pronto el contrato por los aviones Gripen: Saab estima su entrega en 2027

La compra de los 18 aviones de combate Gripen contempla transferencia de tecnología y proyectos sociales en sectores como energía y agua. El mecanismo de financiación será un crédito de largo plazo gestionado por el Gobierno de Suecia

Colombia firmará pronto el contrato
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Hermana de B King ‘cerró

Hermana de B King ‘cerró su ciclo’ con palabras de amor y fortaleza: “Brilla en el cielo bebé”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Ranking Netflix Colombia: “French Lover” lidera lo más visto de esta semana

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

Deportes

Colombia igualó 1-1 con Nigeria

Colombia igualó 1-1 con Nigeria y se instaló en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Histórico del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz tras una nueva derrota de los ‘Reds’: “Es una gran perdida”

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’