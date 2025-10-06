Armando Benedetti señaló que han propuesto llevar la reforma a la salud a consulta popular: “El Congreso le ha mamado gallo a la salud”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, impulsa consulta popular sobre la reforma a la salud tras el estancamiento en el Congreso de Colombia - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló en su cuenta de X que sectores políticos ajenos al Gobierno planean impulsar una consulta popular sobre la Reforma a la Salud, ante la falta de avances en el Congreso.

Según Benedetti, el Congreso de la República no ha debatido la iniciativa y solo ha prolongado su discusión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ministro señaló que existen bloqueos sistemáticos en la aprobación de reformas sociales clave, como la de la salud y la justicia.

“El Congreso le ha mamado gallo a la salud y no ha discutido, solo ha dilatado el debate”, comentó Benedetti, una de las voces protagonistas en el trámite de la reforma.

La discusión sobre la consulta popular tomó fuerza recientemente como una alternativa ante la parálisis legislativa.

Benedetti agregó que tanto la idea de una consulta popular como la de una asamblea constituyente están vigentes en las discusiones políticas.

“Podríamos presentar la consulta popular. Lo de la consulta está sobre la mesa desde hace pocas horas. Lo de la constituyente sí hace varias semanas o meses”, explicó en un video en su cuenta en X.

El ministro precisó que la eventual constituyente tendría carácter de iniciativa popular, con miras a ser debatida durante el próximo periodo legislativo.