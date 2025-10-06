Angélica Monsalve reaccionó a la renuncia de Francisco Barbosa a su precandidatura: “Obedeció a la plena seguridad de no obtener un solo voto, excepto el de su amigo de farras Iván Duque”

Francisco Barbosa anunció su retiro de la precandidatura presidencial, mientras Angélica Monsalve afirmó que la verdadera razón fue la ausencia de respaldo político, pese a que Barbosa alegó problemas de seguridad - crédito (Colprensa - Camila Díaz) y @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, confirmó que desistió de su precandidatura presidencial.

En declaraciones a El Tiempo, Barbosa señaló que esta decisión responde a las dificultades continuas para garantizar su seguridad y a la importancia de alcanzar consensos entre los sectores políticos que buscan hacer frente al proyecto del gobierno actual en Colombia.

Ante la renuncia de Francisco Barbosa a su precandidatura, la exfiscal Angélica Monsalve se pronunció a través de un mensaje en su cuenta de X.

Monsalve afirmó que la decisión de Barbosa respondió, según sus palabras, a la certeza de no lograr respaldo electoral. “Obedeció a la plena seguridad de no obtener un solo voto, excepto el de su amigo de farras Iván Duque”, escribió Monsalve.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que con respecto a su renuncia, Barbosa en el medio antes citado explicó que “nunca se resolvieron los problemas de seguridad personal que yo había planteado al Gobierno, la UNP y la Fiscalía luego del asesinato de Miguel Uribe. Ese caso cambió la dinámica electoral. Yo no inicié campaña política, porque en Colombia la violencia se había instalado”.