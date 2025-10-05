Un policía herido y un ladrón muerto tras intento de fleteo en Puente Aranda, sur de Bogotá

Autoridades acordonaron la zona tras el cruce de disparos entre el policía y los presuntos asaltantes en la avenida 68 con Primera de Mayo. - crédito @ColombiaOscura/X

Un intento de fleteo en la localidad de Puente Aranda, sur de Bogotá, dejó como saldo a un policía gravemente herido y a un presunto delincuente muerto durante la mañana del sábado 4 de octubre. El incidente ocurrió alrededor de las 9:45 en la intersección de la avenida 68 con la Avenida Primera de Mayo, según informaron las autoridades. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad y difundida en plataformas sociales, muestra cómo dos hombres a bordo de una motocicleta abordaron a un miembro de la Policía Nacional que transitaba vestido de civil.

De acuerdo con los reportes oficiales, uno de los agresores se aproximó a la víctima, la intimidó con arma de fuego y le arrebató su maletín. Mientras el asaltante intentaba huir en la motocicleta donde lo esperaba su cómplice, el uniformado reaccionó extrayendo su arma personal y disparó contra los dos sujetos. El resultado fue inmediato: uno de los presuntos delincuentes falleció en el lugar y el conductor de la moto quedó gravemente herido sobre la calzada.

Testigos presentes y grabaciones posteriores permitieron reconstruir la escena. El policía, herido en la clavícula por un disparo, fue trasladado de urgencia a un centro médico donde fue sometido a cirugía inmediata. En paralelo, el asaltante herido fue llevado bajo custodia policial a una institución hospitalaria y se encuentra en estado crítico.

El desarrollo del incidente fue explicado por el coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien señaló: “En medio de un forcejeo, uno de los presuntos delincuentes esgrime un arma de fuego, intimidando a nuestro uniformado para despojarlo de sus pertenencias, quien en uso de la legítima defensa, y utilizando su arma de propiedad, los lesiona. En este hecho, uno de los hombres fallece en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a centro asistencial”.

El agente herido fue trasladado a un centro médico, mientras unidades policiales custodiaron el lugar para adelantar la investigación. - crédito archivo Colprensa

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), asumió formalmente la investigación. Especialistas forenses adelantaron la inspección técnica en el sitio del suceso, lo que provocó el cierre del carril sur-norte de la avenida 68 durante varias horas para la recolección de pruebas y testimonios.

El análisis preliminar de las cámaras de seguridad muestra que el intento de hurto se desencadenó cuando el uniformado fue interceptado por los dos hombres en motocicleta, quienes al parecer ya lo habían estado siguiendo previamente. Durante un breve forcejeo, los atacantes lograron quitarle un maletín, pero la reacción inmediata del agente frustró la huida de los sospechosos.

Uno de los atacantes, identificado por vestir chaqueta negra con blanco y portar un arma, perdió la vida instantáneamente tras recibir los disparos, mientras que su acompañante en la moto fue neutralizado y quedó tendido en el asfalto, bajo custodia de los uniformados que llegaron al lugar. La rápida reacción del policía evitó el robo, aunque dejó graves consecuencias para todos los involucrados.

Respecto al uniformado, fuentes institucionales confirmaron que permanece bajo observación médica tras la cirugía por una herida ocasionada por arma de fuego en la clavícula. Su recuperación médica será determinante para avanzar en los procedimientos judiciales relacionados con el caso.

Personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica en la escena del robo frustrado en Puente Aranda - crédito Policía Nacional

El CTI de la Fiscalía General de la Nación continúa recolectando material probatorio. Las autoridades analizan si los implicados habrían participado en otros hechos delictivos reportados en el sur de la ciudad, particularmente bajo la modalidad de fleteo, un fenómeno que afecta a diferentes sectores de Bogotá.

El caso ha generado comentarios entre vecinos y comerciantes de Puente Aranda, preocupados por la recurrencia de asaltos en el sector y la exposición tanto de civiles como de agentes de la fuerza pública a situaciones de alto riesgo. Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana y el uso de los canales habilitados para reportar actividades sospechosas, así como la colaboración activa en la entrega de registros audiovisuales que puedan fortalecer los procesos de investigación.

Una motocicleta quedó abandonada en el asfalto, señalada como vehículo utilizado en el intento de fleteo ocurrido la mañana del sábado. - crédito Sim Censura/Facebook

El operativo y el despliegue de equipos de criminalística en el lugar del hecho formaron parte de la respuesta institucional ante un episodio que evidencia los desafíos de seguridad urbana en la capital colombiana. La investigación avanza con la intención de esclarecer las circunstancias precisas del intento de asalto y la posible participación de redes delictivas dedicadas al hurto mediante fleteo.