Colombia

Secuestran a joven lideresa en Jamundí, Valle del Cauca: hombres armados la sacaron a la fuerza de su vivienda

La mujer de 18 años fue raptada en la tarde del viernes 3 de octubre, en el corregimiento San Antonio. El temor crece en la región mientras organizaciones y autoridades exigen su regreso

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El secuestro sería responsabilidad del
El secuestro sería responsabilidad del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc - crédito Redes sociales/Facebook

Una joven de 18 años identificada como Sara Sofía González Fajardo, reconocida lideresa comunal y secretaria de la Junta de Acción Comunal de San Antonio en Jamundí (Valle del Cauca), es la nueva víctima del secuestro y la violencia que se vive en algunas zonas del municipio.

La mujer fue secuestrada hacia las 3:45 p. m. del viernes 3 de octubre en el mencionado corregimiento, luego de que sujetos fuertemente armados ingresaran a su vivienda y se la llevaran a la fuerza sin rumbo conocido.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sobre el caso, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia exigió su liberación inmediata y sin condiciones, al tiempo que demandó respeto por la vida, integridad y derechos de la joven. El secuestro generó preocupación y rechazo entre organizaciones sociales y entidades internacionales, que recalcaron la gravedad del hecho en el contexto de la violencia que afecta a líderes sociales y funcionarios públicos en la región.

Sara Sofía González Fajardo, joven
Sara Sofía González Fajardo, joven lideresa comunal de Jamundí, fue secuestrada por hombres armados en su vivienda - créditoWiliam Hurtado Loaiza/Facebook

El organismo urgió la “liberación inmediata, sana y salva, de Sara Sofía González Fajardo”, enfatizando que la joven ejerce un papel clave en la organización social del corregimiento como secretaria de la Junta de Acción Comunal y contratista en temas ambientales con la Alcaldía de Jamundí.

Además, solicitó a los grupos armados presentes en la zona que respeten la vida y los derechos de los civiles, especialmente de quienes desarrollan liderazgo social. También instó al Estado colombiano –por medio de la Gobernación del Valle, el Ministerio del Interior, la Comisión de Paz y la Consejería de Derechos Humanos— a activar de manera urgente los mecanismos de búsqueda y protección, conforme afirmó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en su comunicado.

La joven también integra la mesa campesina local y es reconocida en su entorno por su activa defensa del territorio y su participación en procesos comunitarios.

Tras el secuestro, tropas del Ejército Nacional fueron desplegadas en la zona rural de Jamundí con el objetivo de localizar a la joven, esfuerzos a los que se han sumado labores de búsqueda por parte de la guardia indígena y campesina de la región.

Organizaciones sociales nacionales e internacionales
Organizaciones sociales nacionales e internacionales en el país pidieron por la liberación de la joven - crédito Fotomontaje Infobae (@Indepaz-@DefensoríaCol/X)

La situación ocurre en un contexto de presión armada y violencia creciente. El secuestro de González Fajardo tuvo lugar días después del asesinato de Nilson Julián Cañaveral Uribe, funcionario de la Secretaría de Infraestructura municipal, que fue atacado en la vereda El Descanso, por presuntas disidencias de las Farc, según información oficial.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz expresó su rechazo y preocupación ante lo ocurrido, al calificar el secuestro como una grave violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, los cuales prohíben la privación de la libertad de personas civiles. Asimismo, la entidad advirtió que este hecho no solo atenta contra González Fajardo, también “representa también una agresión a la organización social campesina en el suroccidente del país”.

Indepaz sumó su voz al llamado ya realizado por la Defensoría del Pueblo y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, solicitando la liberación inmediata de González Fajardo y el respeto íntegro a su vida y bienestar.

Organizaciones y líderes sociales recordaron que este tipo de acciones persisten en negar oportunidades y futuro para los jóvenes en Colombia y reiteraron su disposición para facilitar la pronta liberación de la joven bajo condiciones que resguarden su salud y dignidad humana.

El frente Jaime Martínez tiene
El frente Jaime Martínez tiene fuerte presencia territorial en Jamundí, donde hace días asesinaron a un funcionario de la Alcaldía - crédito EFE

Alcaldía de Jamundí también condenó el secuestro de la joven líder

Las primeras hipótesis señalan que el secuestro habría sido perpetrado por integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, que ejercen control territorial en el municipio. Las autoridades también indagan si este crimen tendría relación con las extorsiones y amenazas que han denunciado las comunidades campesinas en la región en los últimos meses.

La Alcaldía de Jamundí también emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente el secuestro de Sara Sofía González Fajardo y exigió su liberación inmediata. “Desde la Administración Municipal se hace un llamado para que Sara Sofía González Fajardo sea dejada en libertad. Además, se respete su integridad física, teniendo en cuenta que hace parte de un grupo de jóvenes que lidera iniciativas ciudadanas en beneficio de la comunidad”.

La administración de Paola Castillo expresó su voluntad de actuar como garante en un posible proceso de liberación y solicitó el acompañamiento de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para asegurar el pronto regreso de González Fajardo con vida a su hogar.

Temas Relacionados

Secuestro Sara Sofía González FajardoONU Indepaz Jamundí Valle del Cauca Disidencias de las FarcColombia-Violencia Colombia-Noticias

Más Noticias

Las tumbas de Mauricio Leal y su madre podrían ser removidas por vencimiento de contrato: su abogada busca impedirlo

La defensora legal de Leal expresó su preocupación por la inminente exhumación de su tumba y la de su madre, e inició una campaña para reunir fondos que permitan mantenerla intacta

Las tumbas de Mauricio Leal

Con la nueva ley, miles de colombianos pueden andar sin Soat ni licencia: estos son los beneficiados

Una decisión del Gobierno está transformando el panorama de la movilidad en Colombia y generando reacciones encontradas

Con la nueva ley, miles

Atención, hinchas de la selección Colombia: esto costará ver a la Tricolor en México durante el mundial de 2026

En caso de que a los cafeteros les toque algún partido en el DF, Guadalajara o Monterrey, la FIFA publicó los primeros precios que se dividirán en cuatro categorías

Atención, hinchas de la selección

Margarita Rosa de Francisco reveló detalle desconocido sobre subsidio que recibió para estudiar en la Unad: “Qué error tan grande”

La actriz reiteró que nunca hizo trámites ni solicitudes para acceder a ayudas dirigidas a personas de bajos recursos

Margarita Rosa de Francisco reveló

Videos | Quién es el colombiano que simula a ‘C.J.’, el famoso personaje del videojuego GTA: en pleno sector de San Victorino en Bogotá

Julián Lara emula a Carl Johnson, el personaje principal de Grand Theft Auto, una de las franquicias de juegos de video más exitosas alrededor del mundo en ventas. Esta vez la misión era armarse una pinta que tuviera el color verde en una de las zonas de comercio más importantes de la capital

Videos | Quién es el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Las tumbas de Mauricio Leal

Las tumbas de Mauricio Leal y su madre podrían ser removidas por vencimiento de contrato: su abogada busca impedirlo

Qué ver esta noche en Disney+ Colombia

Crimen de B King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

La Vida Boheme, Ricky Martin, Nanpa Básico, Megadeth y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Marcela Reyes ya habría firmado para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2026: esto es lo que se sabe

Deportes

Atención, hinchas de la selección

Atención, hinchas de la selección Colombia: esto costará ver a la Tricolor en México durante el mundial de 2026

Junior de Barranquilla perdería una figura clave para 2026: se presentarían ofertas del exterior

Así luce la equipación alternativa de la selección Colombia para el Mundial de 2026

Escándalo sexual de un exjugador de Atlético Nacional: es acusado de violencia al tener relaciones con una ‘influencer’

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo