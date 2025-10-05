Colombia

Procuraduría suspendió de manera provisional al personero de El Cairo, Valle del Cauca, por presunto acoso a funcionarias

El Ministerio Público le abrió investigación disciplinaria a Vanny Yefre Perea Mosquera y resaltó que las denuncias se trabajaron con el enfoque de género correspondiente

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Henry Carlos Coral Martínez recibió
Henry Carlos Coral Martínez recibió destitución e inhabilidad de una década tras un fallo que busca establecer un precedente en la lucha contra el acoso en instituciones públicas - crédito Procuraduría General de la Nación

La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional por tres meses al personero del municipio de El Cairo, Valle del Cauca, Vanny Yefre Perea Mosquera, debido a denuncias de presunto acoso sexual a funcionarias y usuarias.

Esta decisión, reportó la Procuraduría, busca impedir posibles actos repetidos mientras el funcionario permanece en cargo desde febrero de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago inició una investigación disciplinaria luego de obtener denuncias por conductas de carácter sexual y abusivo, hostigamiento, asedio y comportamientos señalados como no consentidos.

La Secretaría de Educación y
La Secretaría de Educación y la Procuraduría activaron protocolos para investigar las fallas en la vigilancia institucional tras el escándalo - crédito Sergio Acero/Colprensa

El Ministerio Público reseñó que los procedimientos ante las denuncias aplicaron enfoque de género, alineados a las recomendaciones de la ley vigente.

Según la Procuraduría, la medida podrá ser prorrogada otros tres meses. El organismo advirtió la necesidad de verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si configuran falta disciplinaria y analizar posibles eximentes de responsabilidad en la actuación de los funcionarios.

“La suspensión se da para proteger a las posibles víctimas y garantizar la transparencia del proceso”, indicó la Procuraduría.

Para avanzar en la pesquisa, la autoridad solicitó material probatorio, así como testimonios, con el fin de esclarecer la conducta y las circunstancias relatadas por las denunciantes.

La Procuraduría solicitó material probatorio,
La Procuraduría solicitó material probatorio, así como testimonios, con el fin de esclarecer la conducta y las circunstancias relatadas por las denunciantes - crédito Ricardo Rubio/Europa Press

“Con el desarrollo de la investigación y la solicitud de pruebas, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad" expresó la Procuraduría.

Cómo denunciar el acoso en Colombia

La denuncia de acoso en Colombia puede realizarse a través de diferentes mecanismos dispuestos por entidades estatales, tanto para hechos ocurridos en espacios laborales, públicos o en entornos privados.

Presentar una denuncia es un derecho protegido y respaldado por disposiciones legales y canales oficiales que buscan resguardar la integridad y la dignidad de las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación ofrece varias alternativas para reportar hechos de acoso. El portal “A Denunciar”, disponible en la página web oficial, permite radicar la denuncia en línea, mientras que las líneas gratuitas 01 8000 9197 48 y el número 122 desde celular operan las 24 horas en todo el país.

Otra vía es la presencial, accediendo a las unidades de reacción inmediata, centros de atención de la Fiscalía o puntos de atención de la Fiscalía, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Otra vía es la presencial,
Otra vía es la presencial, accediendo a las unidades de reacción inmediata, centros de atención de la Fiscalía o puntos de atención de la Fiscalía - crédito Colprensa

En situaciones donde el acoso ocurre bajo relaciones de poder, la Defensoría del Pueblo habilitó un canal especializado al correo sinacoso@defensoria.gov.co, donde se brinda acompañamiento psicosocial y jurídico, de acuerdo con lo comunicado por la Defensoría del Pueblo. Este servicio resulta útil especialmente si el victimario ostenta posiciones de influencia política, social o económica.

La protección en el entorno laboral está respaldada por el Decreto 0405 de 2025, el cual prohíbe los despidos de personas denunciantes de acoso sexual durante seis meses posteriores a la denuncia. Una infracción a esta norma constituye despido injustificado y se sanciona con multas, según Safetya.

Además, existen recursos como la Línea Púrpura (01 8000 11 21 37 en Bogotá) y la Línea 155 para atención integral a mujeres víctimas de violencia en todo el país, informó bogota.gov.co.

En el transporte público, TransMilenio cuenta con protocolos de atención inmediata. Las víctimas pueden alertar al conductor o utilizar el botón de emergencia, mientras que la Policía interviene durante la siguiente parada.

Asimismo, se recomienda documentar los hechos con fechas, lugares e información relevante que facilite la investigación. Diversas entidades, como las secretarías de la mujer en grandes ciudades, ofrecen asesoría psicológica y jurídica a quienes decidan denunciar.

Las rutas oficiales de denuncia constituyen herramientas fundamentales para enfrentar el acoso y velar por los derechos y el bienestar de las personas afectadas.

Temas Relacionados

AcosoProcuraduríaValle del CaucaPersonero de El CairoVanny Yefre Perea MosqueraColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Tricolor aseguró su pase a la ronda de eliminación directa, pero aún no ha definido su posición en el grupo F. La posición en la que clasifique depende del resultado ante Nigeria en la tercera fecha

Estos son los posibles rivales

Aumento del salario mínimo 2026: qué pasa si el ajuste se da por debajo o igual a la cifra de inflación que reporte el Dane

Expertos explicaron que cuando la subida iguala o se aproxima al IPC, el efecto principal es la preservación del poder adquisitivo

Aumento del salario mínimo 2026:

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La Amarilla es segunda en el grupo con cuatro puntos y ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda de la copa del mundo como uno de los mejores terceros, en caso de perder contra Nigeria

Colombia vs. Nigeria - EN

⁠Miguel Uribe Londoño lanzó advertencia a los criminales en medio de un evento en Cali: “Se les acabó la fiesta”

La propuesta del candidato de 72 años contemplaría acciones coordinadas en municipios clave, intervención en puertos y fortalecimiento institucional en zonas rurales, con el objetivo de cortar el flujo de dinero del crimen organizado

⁠Miguel Uribe Londoño lanzó advertencia

Indignación en Boyacá por brutal maltrato a un perro: hombre lo llevaba atado y arrastrado desde un caballo

El caso de Thor desató protestas y acciones legales, mientras autoridades y fundaciones se movilizan para garantizar su recuperación y sancionar al responsable

Indignación en Boyacá por brutal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives felicita a su

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Marcela Reyes revela las misteriosas señales de B King en su casa tras su trágica muerte: “Sí, lo hemos sentido”

Yina Calderón arremetió de nuevo en contra de La Jesuu y la vallecaucana ya planea una respuesta a la DJ: “Me da asco”

Laura de León compartió publicación en redes y encendió nuevamente el debate sobre su separación: Salomón Bustamante también habló

Nataly Umaña habría arremetido en contra de Marcos Alexandro Di Nunzio por declaraciones sobre supuesto romance

Deportes

Estos son los posibles rivales

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano

Emiliana Arango vuelve a clasificar a un cuadro principal de un torneo WTA 1.000 a través del beneficio del ‘Lucky Loser’

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández llega en racha a la selección Colombia: gol del colombiano con Real Betis ante Espanyol