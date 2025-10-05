Mr. Taxes contestó a críticas a su declaración de renta: “Me parece que no tiene claro cómo se lee una declaración de renta”

Luis Carlos Reyes, conocido como Mr. Taxes, defendió su declaración de renta tras cuestionamientos en redes, asegurando que los críticos no comprenden el documento y ofreciéndose a explicar el proceso públicamente - crédito Presidencia de la República

Luego de múltiples críticas en redes sociales sobre su declaración de renta, Luis Carlos Reyes, más conocido en plataformas digitales como “Mr. Taxes”, quien se desempeñó como exministro de Comercio en el Gobierno Petro y fue director de la Dian, respondió a un internauta “Me parece que no tiene claro cómo se lee una declaración de renta”.

La discusión se originó cuando Luis Carlos Reyes publicó en su cuenta de X un comentario en reacción a un artículo de la revista Semana en el que se habla acerca del caso de corrupción en la Ungrd, en el que se menciona al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Reyes se refirió a las acusaciones de la Fiscalía respecto a la supuesta entrega de contratos a congresistas para favorecer la aprobación de leyes, cuestionando además la conducta de otros exfuncionarios públicos.

“La Fiscalía le imputa a Bonilla haber entregado contratos a congresistas para pasar leyes. Si así fue, debe ir a la cárcel. Y no se puede olvidar que muchos de los “técnicos” (exministros de Hacienda, del Interior, congresistas) que quieren regresar al poder hicieron lo mismo”, escribió Reyes por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

Frente a ese comentario, un usuario identificado como @jjferroh le sugirió a Luis Carlos Reyes que presentara las denuncias correspondientes. Reyes respondió indicando que ya había reportado esos hechos ante las autoridades.

“Llevo poniendo estos hechos de desvío de recursos públicos de @MinHacienda en conocimiento ante el presidente, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema desde 2023”, dijo.

A esas declaraciones, el usuario @3ntas le respondió directamente a Luis Carlos Reyes con un mensaje crítico, señalando su presunta responsabilidad en la situación: “Luis Carlos, el problema es que usted hace parte del problema. No denunció en su momento: usted pasó por @MincomercioCo, guardó silencio y terminó siendo cómplice. Además, colaboró con el Gobierno en los decretos de exportación de carbón. Disculpe, pero usted no es una persona seria”.

En otro mensaje, el usuario @3ntas insistió en sus cuestionamientos hacia Luis Carlos Reyes, esta vez mencionando su declaración de patrimonio y su paso por la administración pública.

“Sr. Luis Carlos Reyes Hernández (@luiscrh), con un patrimonio declarado en USD 0, pero ingresos en 2023 superiores a USD 663 millones, no parece muy serio decir que “denuncia” al gobierno desde ese mismo año, cuando usted fue parte de él, primero como director de la @DIANColombia y luego como ministro en @MincomercioCo”, dijo.

Ante ese señalamiento, Luis Carlos Reyes respondió mediante su cuenta de X: “Me parece que no tiene claro cómo se lee una declaración de renta, pero con mucho gusto lo puedo asesorar, y por interés público me ofrezco a hacerlo gratuitamente”.

El mensaje de Luis Carlos Reyes generó aún más cuestionamientos en la red social X, donde varios usuarios continuaron criticando la información reportada en su declaración de renta y su transparencia financiera. Frente a esos señalamientos, Reyes explicó que su patrimonio declarado para 2023 no es de cero, sino negativo, atribuyéndolo a deudas adquiridas durante su formación académica en Estados Unidos. Además, aclaró que no cuenta con una fortuna familiar ni se ha enriquecido en la función pública, a diferencia de otros precandidatos.

Reyes también aprovechó para reiterar que su campaña presidencial no aceptará dinero de dudosa procedencia ni promesas de favores a cambio de apoyos económicos.

“Mi patrimonio 2023 no es USD 0. Es negativo porque, si bien fui becado para doctorado, al igual que muchos colombianos me endeudé en dólares para mi maestría en Estados Unidos. A diferencia de otros precandidatos presidenciales, no nací con fortuna familiar ni me enriquecí en el servicio público. Y también por eso es que con la conciencia tranquila les pido que aporten a mi candidatura presidencial: porque no voy a recibir maletas de efectivo ni voy a prometer favores para llegar”, explicó.