Colombia

Enrique Vargas Lleras aseguró que teme por su vida y la de su familia por señalamientos de Petro y lo tildó de “matón”: “Calumnias”

El presidente ha denunciado irregularidades en la Nueva EPS, vinculando directamente a Vargas Lleras por haber sido integrante de la Junta Directiva de la entidad. El mandatario tuvo que retractarse en 2024

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
Enrique Vargas Lleras recordó el
Enrique Vargas Lleras recordó el pasado guerrillero del presidente Gustavo Petro - crédito @EnriqueVargasLl/ X / Presidencia de la República

Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la Junta Directiva de la Nueva EPS y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hizo duras críticas al presidente Gustavo Petro, que ha denunciado hechos de corrupción en la entidad promotora de salud, asegurando que sus señalamientos en contra de la familia han puesto en riesgo su integridad.

En una entrevista con la revista Semana, Enrique Vargas Lleras afirmó que los señalamientos públicos que ha hecho el mandatario, que vinculan a su familia en un millonario desfalco en la EPS, lo han convertido en blanco de amenazas y han deteriorado su reputación profesional y personal. Pues, el jefe de Estado ha utilizado su cuenta de X para hacer acusaciones indirectas en su contra relacionadas con el ocultamiento de facturas de la EPS, que es la más grande del país; cuenta con más de 11 millones de afiliados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud. Pero esta es la realidad: En la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esta salud destruida por la codicia?”, señaló en su momento el presidente en la red social.

Gustavo Petro señaló a la
Gustavo Petro señaló a la familia Vargas Lleras de un desfalco en la Nueva EPS - crédito @petrogustavo/X

En sus declaraciones, acusó al presidente de ser un “matón”: Petro siempre ha sido un matón. En lugar de enfrentarse abiertamente a Germán Vargas, que es un actor político, quiere golpearlo a través de mí inventando toda clase de calumnias e injurias, maltratándome en lo profesional, lo familiar y lo personal”, aseveró.

El exmiembro de la Junta Directiva explicó que, ante la reiteración de señalamientos por parte de Petro, ha optado por recurrir a mecanismos legales y organismos internacionales para salvaguardar su seguridad. “Temo por mi vida y la de mi familia”, indicó.

Esa sensación de inseguridad se debe también, según Vargas Lleras, al pasado guerrillero del mandatario. Gustavo Petro hizo parte de la guerrilla del M-19, responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985 y que firmó la paz con el Estado colombiano en 1990. “Tratándose de Petro, hay que tener todas las precauciones necesarias. No se les olvide el origen que él tiene”, dijo.

Enrique Vargas aseguró que cada
Enrique Vargas aseguró que cada que hay fallas en la Nueva EPS y se le señala como responsable, su vida corre riesgo - crédito Colprensa

Asimismo, advirtió que siempre que se producen fallas en la atención médica o se niegan medicamentos, se le señala públicamente como responsable, lo que incrementa su exposición y vulnerabilidad. “Cada vez que el presidente dice que Enrique Vargas hizo un ocultamiento de más de 5 billones y que a eso se debe la deficiencia en Nueva EPS, yo estoy en riesgo. Cada que niegan servicios asistenciales a un usuario, los medicamentos o que sucede una tragedia asociada al tema de salud, me responsabilizan por mandato de Petro y de su ministro de Salud”, expresó Vargas Lleras al medio citado.

Además, afirmó que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y recordó que el Consejo de Estado exigió al presidente rectificar sus publicaciones en redes sociales que han afectado la imagen de Vargas Lleras y de su familia. “Así lo ha señalado el Consejo de Estado en varias de las providencias en las que le ha exigido a Petro hacer las rectificaciones suficientes”, concluyó Vargas Lleras en sus declaraciones a Semana.

El presidente Petro tuvo que
El presidente Petro tuvo que retractarse de señalamientos en contra de Enrique Vargas Lleras - crédito Luisa González/Reuters

De hecho, en septiembre de 2024, el jefe de Estado tuvo que retractarse de sus afirmaciones, explicando que los hechos de corrupción que denunció hasta ahora están siendo investigados y que no hay resultados concluyentes que vinculen al exintegrante de la Junta Directiva en las irregularidades que se evidenciaron en el manejo de los recursos.

“Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”, precisó en un comunicado.

Temas Relacionados

Enrique Vargas Lleras Gustavo Petro Germán Vargas LlerasCorrupción Nueva EPS AmenazasColombia-Noticias

Más Noticias

Cancillería compró nueva sede para el consulado en Monterrey, pero aún no tiene personal

A pesar de que las instalaciones se encuentran listas y se han cubierto servicios y mejoras, el consulado continúa sin ofrecer atención regular a la comunidad colombiana de la región

Cancillería compró nueva sede para

Lilo & Stitch y otras 9 producciones que cautivan a los usuarios de Disney+ Colombia

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Lilo & Stitch y otras

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile

Previo al último encuentro de la fase de grupos, el combinado nacional logró el primer objetivo en el torneo gracias a una combinación de resultados, pero ahora debe definir su posición y rival

No fue necesario el partido

Jerau celebrará 20 años de carrera con una gira que rescata los años dorados del tropipop

Infobae Colombia habló con el cantante cartagenero, que prepara una serie de conciertos para repasar sus dos décadas de música, éxitos, historias personales y el espíritu alegre del estilo que definió su trayectoria

Jerau celebrará 20 años de

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Estos son los podcast mas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Lilo & Stitch y otras

Lilo & Stitch y otras 9 producciones que cautivan a los usuarios de Disney+ Colombia

Jerau celebrará 20 años de carrera con una gira que rescata los años dorados del tropipop

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

Las tumbas de Mauricio Leal y su madre podrían ser removidas por vencimiento de contrato: su abogada busca impedirlo

Deportes

No fue necesario el partido

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile

James Rodríguez empezó a mostrar su talento con el técnico Ignacio Ambriz: así fue su gol con León ante Toluca

Atención, hinchas de la selección Colombia: esto costará ver a la Tricolor en México durante el mundial de 2026

Junior de Barranquilla perdería una figura clave para 2026: se presentarían ofertas del exterior

Así luce la equipación alternativa de la selección Colombia para el Mundial de 2026