Enrique Vargas Lleras aseguró que teme por su vida y la de su familia por señalamientos de Petro y lo tildó de “matón”: “Calumnias”

Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la Junta Directiva de la Nueva EPS y hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, hizo duras críticas al presidente Gustavo Petro, que ha denunciado hechos de corrupción en la entidad promotora de salud, asegurando que sus señalamientos en contra de la familia han puesto en riesgo su integridad.

En una entrevista con la revista Semana, Enrique Vargas Lleras afirmó que los señalamientos públicos que ha hecho el mandatario, que vinculan a su familia en un millonario desfalco en la EPS, lo han convertido en blanco de amenazas y han deteriorado su reputación profesional y personal. Pues, el jefe de Estado ha utilizado su cuenta de X para hacer acusaciones indirectas en su contra relacionadas con el ocultamiento de facturas de la EPS, que es la más grande del país; cuenta con más de 11 millones de afiliados.

“Los interesados en defender el sistema de salud mercantil han salido a decir que destruimos la salud. Pero esta es la realidad: En la Nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5.5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios. ¿Cómo se reparará esta salud destruida por la codicia?”, señaló en su momento el presidente en la red social.

En sus declaraciones, acusó al presidente de ser un “matón”: “Petro siempre ha sido un matón. En lugar de enfrentarse abiertamente a Germán Vargas, que es un actor político, quiere golpearlo a través de mí inventando toda clase de calumnias e injurias, maltratándome en lo profesional, lo familiar y lo personal”, aseveró.

El exmiembro de la Junta Directiva explicó que, ante la reiteración de señalamientos por parte de Petro, ha optado por recurrir a mecanismos legales y organismos internacionales para salvaguardar su seguridad. “Temo por mi vida y la de mi familia”, indicó.

Esa sensación de inseguridad se debe también, según Vargas Lleras, al pasado guerrillero del mandatario. Gustavo Petro hizo parte de la guerrilla del M-19, responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985 y que firmó la paz con el Estado colombiano en 1990. “Tratándose de Petro, hay que tener todas las precauciones necesarias. No se les olvide el origen que él tiene”, dijo.

Asimismo, advirtió que siempre que se producen fallas en la atención médica o se niegan medicamentos, se le señala públicamente como responsable, lo que incrementa su exposición y vulnerabilidad. “Cada vez que el presidente dice que Enrique Vargas hizo un ocultamiento de más de 5 billones y que a eso se debe la deficiencia en Nueva EPS, yo estoy en riesgo. Cada que niegan servicios asistenciales a un usuario, los medicamentos o que sucede una tragedia asociada al tema de salud, me responsabilizan por mandato de Petro y de su ministro de Salud”, expresó Vargas Lleras al medio citado.

Además, afirmó que las acusaciones en su contra carecen de fundamento y recordó que el Consejo de Estado exigió al presidente rectificar sus publicaciones en redes sociales que han afectado la imagen de Vargas Lleras y de su familia. “Así lo ha señalado el Consejo de Estado en varias de las providencias en las que le ha exigido a Petro hacer las rectificaciones suficientes”, concluyó Vargas Lleras en sus declaraciones a Semana.

De hecho, en septiembre de 2024, el jefe de Estado tuvo que retractarse de sus afirmaciones, explicando que los hechos de corrupción que denunció hasta ahora están siendo investigados y que no hay resultados concluyentes que vinculen al exintegrante de la Junta Directiva en las irregularidades que se evidenciaron en el manejo de los recursos.

“Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”, precisó en un comunicado.