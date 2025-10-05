Colombia

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este domingo 5 de octubre

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Por Infobae Noticias

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Este domingo 5 de octubre, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losclientes. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios La Isla, CastilLa Nueva, Bellavista, Balcones De Alejandría, Porto Girón, El Poblado, Alicante, Brisas Del Rio, Miradores De San Juan, Quintas Del Llanito, Hacienda San Antonio, Giraluz, La Arboleda, San Antonio, Altos De Bellavista, Villas Del Carmen, Sena, El Palenque, Altos Del Llanito, Altos Del Poblado, El Paraíso, Corviandi III, Bellavista Bajo, El Carmen, Villa Isla, Terrazas De Bellavista, Las Palmas y algunos sectores de El Llanito, La Rinconada e Industrial Chimita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 07:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Yondo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yondó.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio y las veredas La Palua, Brisas de Bolívar, La Victoria, Patico Bajo, Patico Alto, Los Cedros, Los Coroncoros, Yanacue, El Cagui, La Isla y La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arrugas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las Veredas Guadual, Alto Viento, Taguales, El León y Marcito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrios La Isla, CastilLa Nueva, Bellavista, Balcones De Alejandría, Porto Girón, El Poblado, Alicante, Brisas Del Rio, Miradores De San Juan, Quintas Del Llanito, Hacienda San Antonio, Giraluz, La Arboleda, San Antonio, Altos De Bellavista, Villas Del Carmen, Sena, El Palenque, Altos Del Llanito, Altos Del Poblado, El Paraíso, Corviandi III, Bellavista Bajo, El Carmen, Villa Isla, Terrazas De Bellavista, Las Palmas y algunos sectores de El Llanito, La Rinconada e Industrial Chimita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Centro empresarial Palenque, Estación de Bomberos de Girón, Barrios Colina Campestre, Carrizal Campestre, San Antonio Del Carrizal Estoraques, San Antonio Del Carrizal, Villa Paula, Altos De San Antonio Del Carrizal, Bosquecitos, Altos Del Carrizal, Miradores De San Antonio, La Pradera y algunos sectores de las veredas Carrizal y Laguneta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bellavista.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda India Alta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Centro algunos sectores de la carrera 20 con calle 35 y 36.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pertrecho.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio y las veredas La Palua, Brisas de Bolívar, La Victoria, Patico Bajo, Patico Alto, Los Cedros, Los Coroncoros, Yanacue, El Cagui, La Isla y La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cantagallo.

Sector(es): Barrios 23 de enero, San Tropel sectores de las calles 2, 3 entre carreras 7 y 9 y la vereda Sin Zona.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Yondo.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Yondó.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.

