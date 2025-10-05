Colombia

Autoridades condenan asesinato contra paciente dentro de una ambulancia en el sur del Cauca

Un hombre fue ultimado durante su traslado en el vehículo de emergencia hacia Popayán, hecho que ha generado rechazo institucional y social

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Autoridades y comunidad condenan el
Autoridades y comunidad condenan el atentado y exigen respeto a la neutralidad del personal de salud - crédito DANIEL GARZON HERAZO / EUROPA PRESS

La comunidad en el sur del Cauca se encuentra consternada tras la muerte de Edwin Portilla Pérez dentro de una ambulancia que lo trasladaba desde Bolívar hacia Popayán, encendiendo las alarmas sobre la situación de seguridad a la que se enfrenta el personal médico en el país.

El crimen ocurrió cuando el vehículo de emergencia en la que viajaba el hombre de 49 años, que había sufrido un atentado a bala horas antes, fue interceptada por hombres armados en el sector conocido como El Juncal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los agresores obligaron al conductor y al personal sanitario a detener el vehículo, los intimidaron y luego ejecutaron al paciente, dejándolo sin vida a un costado de la carretera. Tras la agresión, los criminales obligaron a los tripulantes de la ambulancia a regresar al casco urbano de Bolívar, mientras ellos huían del lugar.

Aunque el chofer y los profesionales sanitarios resultaron ilesos físicamente, de acuerdo con el relato por líderes comunitarios y autoridades, presentaron fuertes secuelas psicológicas tras vivir el violento ataque.

La Gobernación del Cauca y
La Gobernación del Cauca y la Secretaría de Gobierno reiteran el llamado a respetar la labor humanitaria de la misión médica - crédito Colprensa

Horas antes, varios hombres armados habían entrado a la vivienda de Portilla Pérez, en el barrio El Libertador de Bolívar, disparándole en repetidas ocasiones antes de huir.

La gravedad de sus heridas motivó el traslado urgente al hospital local, donde los médicos ordenaron su remisión al Hospital Universitario San José de Popayán. Sin embargo, el intento de salvarle la vida terminó de forma trágica en la vía, en un hecho catalogado por las autoridades como un flagrante atentado contra la misión médica y una violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La rápida intervención de la Defensa Civil permitió el levantamiento y traslado del cuerpo a la morgue del hospital de Bolívar, mientras la noticia del asesinato se difundía y generaba rechazo por toda la región.

La Secretaría de Salud del
La Secretaría de Salud del Cauca advierte sobre el aumento de ataques contra la misión médica en la región - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

La Gobernación del Cauca y la Secretaría de Gobierno condenaron enérgicamente el crimen, emitiendo un comunicado en el que afirmaron: “En el Cauca rechazamos todo acto de violencia contra la Misión Médica. Atentar contra el personal de salud y los pacientes es vulnerar la vida misma. Exigimos respeto absoluto a quienes, con neutralidad y humanidad, salvan vidas en medio de la emergencia”, según la Gobernación.

La reacción institucional no se hizo esperar, y las autoridades anunciaron la convocatoria de una Mesa Extraordinaria de Misión Médica junto con la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección al talento humano en salud y asegurar que los servicios médicos no sean interrumpidos por la violencia.

La Secretaría de Salud del Cauca alertó que este caso se suma a hechos similares ocurridos recientemente; el jueves 2 de octubre un médico de la E.S.E. Bolívar fue retenido y obligado a ir bajo amenazas a un lugar desconocido para atender a personas heridas.

La entidad calificó la acción como una “clara vulneración al Derecho Internacional Humanitario… estos hechos atentan contra la vida, la integridad y el ejercicio humanitario del personal de salud”, según indicó la dependencia.

Líderes sociales del Macizo Colombiano
Líderes sociales del Macizo Colombiano reclaman garantías de seguridad para el personal de salud en áreas rurales - crédito Colprensa

A su vez, la alcaldía de Bolívar elevó un llamado urgente a todos los actores armados a garantizar el respeto y el libre ejercicio de la misión médica, destacando que cualquier restricción, amenaza o condicionamiento sobre la movilidad de los equipos sanitarios “representa una violación inadmisible a las normas internacionales”, en palabras de la administración local.

Organizaciones sociales y líderes del Macizo Colombiano también manifestaron su preocupación, señalando que en territorios apartados como el suyo, el personal sanitario es con frecuencia la única esperanza de vida para muchas comunidades. “Pedimos que respeten la labor médica, sobre todo en zonas apartadas como el Macizo, donde estos equipos son la única esperanza para salvar vidas”, enfatizaron voceros comunitarios.

Temas Relacionados

Asesinato paciente ambulanciaTraslado paciente ambulanciaAmbulancia en CaucaSector El JuncalIntimidación equipo médicoCaucaRechazo violencia CaucaColombia-Noticias

Más Noticias

Efemérides 5 de octubre: nace Travis Kelce, muere Steve Jobs y The Beatles lanzan su primer sencillo

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de hoy

Efemérides 5 de octubre: nace

Shakira aclara el supuesto beso viral y sorprende con su lado más profesional en pleno concierto

Tras el revuelo por un video en redes sociales, la cantante barranquillera dejó claro que todo fue un gesto de trabajo con su equipo, demostrando su entrega total en el escenario y silenciando rumores innecesarios

Shakira aclara el supuesto beso

Resultados Lotería del Cauca 4 de octubre: número ganador del premio mayor y demás secos millonarios

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería del Cauca 4

Resultados Lotería de Boyacá 4 de octubre: quién ganó el premio mayor de $15.000 millones

Esta popular lotería entrega cada semana más de 60 premios principales

Resultados Lotería de Boyacá 4

Resultados Lotería de Santander 3 de octubre de 2025: números ganadores del premio mayor de $6.000 millones

Cada semana esta popular lotería entrega70 premios principales. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy

Resultados Lotería de Santander 3
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Shakira aclara el supuesto beso

Shakira aclara el supuesto beso viral y sorprende con su lado más profesional en pleno concierto

El Mindo y su salto de trabajar en un banco, interpretar personajes en Internet, a crear el Minfull Fest: “Por mi amor al arte”

Lilo & Stitch y otras 9 producciones que cautivan a los usuarios de Disney+ Colombia

Jerau celebrará 20 años de carrera con una gira que rescata los años dorados del tropipop

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Deportes

Daniel Muñoz marcó su primer

Daniel Muñoz marcó su primer gol en la temporada 2025-2026 de la Premier League: así fue el gol del defensor colombiano con el Crystal Palace

Así fue la fea caída de David Alonso en el GP de Indonesia en Moto2: se golpeó la cabeza

Yerry Mina encienda las alarmas en la selección Colombia: así fue la lesión que lo bajaría de la convocatoria para amistosos de octubre

Colombia vs. Nigeria - EN VIVO: Siga aquí el último partido de la fase de grupos de la Tricolor en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

No fue necesario el partido ante Nigeria: así fue como la selección Colombia sub-20 clasificó a los octavos del mundial de Chile