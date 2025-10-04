Westcol defendió a Karina García por preferir hombres ‘abundantes’: “Ella no puede estar con un pelagato”

El streamer aseguró que la paisa no puede estar con un "pelagato" como pareja - crédito @emfuror/IG

El término “hombres abundantes”, fue empleado por Karina García en el programa de convivencia del Canal RCN, fue motivo recurrente de crítica y debate entre los seguidores del programa de convivencia, que tenían otra visión sobre la manera de pensar de la modelo.

Durante la celebración del aumento de cinco millones de seguidores organizado por Westcol, estas opiniones deben interpretarse desde una perspectiva actual y sin caer en prejuicios hacia las metas personales de la modelo. “Así es, puede sonar feo, pero es así”, aseguró el streamer durante la transmisión.

Durante una transmisión hecha por el creador de contenido durante el traslado de la paisa a otro destino, Westcol hizo públicas sus percepciones acerca de las preferencias sentimentales de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Según dijo el streamer, las exigencias que ha expresado García sobre los hombres que prefiere en su vida generan incomodidad en una parte de la audiencia, aunque las considera acordes con su situación personal y social.

Durante la transmisión en vivo de la celebración, Westcol expresó: “Yo por ejemplo, Karina, cuando Karina habla y dice: ‘Yo quiero un hombre así, así, así’, la gente sale a llorar, porque es gente desinformada, o gente que está de pronto en la era prehistórica, un poco le podríamos decir... picapiedras”.

Con estas palabras, el paisa hizo referencia al contraste que percibe entre las expectativas del público y la realidad social y económica de la modelo. En la misma intervención, Westcol agregó que Karina García posee una vida estable en distintos aspectos:

“Usted llega a la casa de Karina, tiene una casa bonita, una familia bonita, tiene los hijos bonitos. La hija tiene lo que quiere, los hijos tienen lo que quiere, ella tiene lo que quiere. ¿A son de qué se va a meter con un pelagato?”.

De acuerdo con el streamer, no tendría sentido que la modelo eligiera a personas que no coinciden con sus estándares personales y familiares, factor que, en su juicio, justifica sus declaraciones pasadas sobre la preferencia por personas exitosas o con cierta solvencia.

Esto para algunos de los seguidores de Westcol y Karina García, significó una indirecta clara para Altafulla, por lo que en comentarios reposan mensajes como: “Dios mío!! Ahora Alti quedó hasta de pelagato”; “Altafulla fue el momento humilde, fue el pelagato mayor y Karina sana su amor en quince días”; “Ay, ahora si le tengo que dar la razón a este Kiko”; “por primera vez por culpa de Karina tengo que darle la razón a Westcol”, entre otros.

Qué dijo Altafulla sobre su ruptura con Karina García

El cantante Altafulla hizo pública su experiencia de “doble tusa” tras la ruptura con la influenciadora Karina García. En recientes declaraciones, explicó que el fin de la relación no solo significó la separación de su pareja, sino también el alejamiento de Valentina e Isabella, hijas de García, con quienes había consolidado un vínculo cercano, llegando a sentirlas parte de su vida diaria.

Altafulla relató que este doble duelo, por la pareja y por las niñas, ha sido difícil de sobrellevar y destacó que no esperaba que la ruptura se hiciera pública sin una conversación previa entre ambos.

“Lo más difícil ha sido dejar de compartir con Valentino e Isabella; aunque no eran mis hijos biológicos, construí con ellas un vínculo cercano al punto de verlas como propios”, confesó en una entrevista para la radioMix.

El intérprete también lamentó que el anuncio detonó especulaciones en redes sociales y deseó haber tratado el tema en privado. En paralelo, Valentino Lázaro, creador de contenido y cercano a la familia de García, criticó abiertamente a Altafulla por, según sus palabras, victimizarse frente al público.

Lázaro cuestionó el uso de la historia personal y la imagen de García en entrevistas y canciones, e instó al cantante a respetar la privacidad y los sentimientos de la expareja y su entorno.