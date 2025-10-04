Colombia

Pedro Sánchez reveló que el Gobierno podría instalar una base militar en Casanare para combatir la inseguridad

La propuesta busca articular a todos los agentes del Estado que tienen presencia en la zona para mejorar su lucha contra los grupos armados ilegales

Luciano Niño

Pedro Sánchez habló sobre la inseguridad en Casanare - crédito Montaje Infobae Ministerio de Defensa / Ejército Nacional

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estuvo en Yopal, Casanare, para atender la delicada situación de inseguridad que azota a todo el departamento por la presencia de los grupos armados ilegales.

Para ello, desde el Ejército se están desarrollando estrategias a implementar en el casco urbano y áreas rurales, en coordinación con las autoridades locales y la Fuerza Pública.

Uno de los ejes fundamentales de esta estrategia es fortalecer la comunicación con comerciantes, asociaciones y gremios de la región. Según explicaron las autoridades, buscan generar confianza entre los habitantes y las instituciones, además de establecer un canal de diálogo directo que permita prevenir situaciones que puedan alterar el orden público.

Para reforzar los esfuerzos, el jefe de la cartera confirmó que junto con el Gobierno, evalúan la posibilidad de avanzar en una base militar en Trinidad, Casanare, para contener y articular la seguridad en toda la región.

“No solo se requieren armas, sino también oportunidades. Nos han pedido aumentar el pie de la Fuerza Pública, y acorde al plan de graduación de noviembre, evaluaremos en cuánto lo podemos incrementar”, dijo Sánchez en rueda de prensa.

En desarrollo…

