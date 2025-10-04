Colombia

Marcela Reyes ya habría firmado para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2026: esto es lo que se sabe

La DJ y creadora de contenido sería la figura mejor pagada en la historia del “reality show”, superando a Yina Calderón y Fernando Solórzano

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Según informó Ariel Osorio, la DJ sería la figura mejor pagada en la historia del "reality show" - crédito La Corona TV

Mientras 2025 entra en su recta final, los rumores alrededor de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se intensifican. En distintos espacios de televisión y en redes sociales vienen circulando algunos nombres que bien podrían ingresar a la casa estudio, o bien formarían parte de la etapa de votaciones que se abrirá en las próximas semanas.

Uno de los nombres que más fuerza cobró fue el de Marcela Reyes. La DJ, actualmente envuelta en un escándalo mediático por los reiterados señalamientos sobre su presunta responsabilidad en la muerte de su expareja B King, venía sonando poco antes del asesinato del cantante en México como una potencial participante y ya se apuntaba que podría ser una de las mejor pagadas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la emisión de La Corona TV de City TV del viernes 3 de octubre, el presentador Ariel Osorio anunció que la paisa ya habría firmado con el Canal RCN para volver a entrar a la casa estudio, pero ya no como invitada sino como una residente más.

Aunque Osorio recordó que fue justamente su presencia como DJ y su indiferencia cuando Karina García la abrazó lo que desató el conflicto con su expareja por la supuesta infidelidad de este con Karina y las supuestas amenazas de Reyes contra B King que fueron usadas en redes sociales para señalarla por el crimen, el presentador afirmó que eso no detuvo los planes de RCN para sumarla a su elenco de 2026.

“Marcela Reyes ya firmó contrato con el canal de las tres letras. Ya se reunieron, ya hicieron todo. Todo sigue adelante a pesar de todo lo que está sucediendo en este instante”, expresó Osorio.

La Dj sería la mejor
La Dj sería la mejor paga de la próxima temporada del reality del Canal RCN, y la mejor paga en la historia de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @marcelareyes/ Instagram

Citando fuentes de máxima credibilidad, Osorio dio a conocer que el contrato que firmó le permitiría ser la participante mejor paga no solo para la tercera temporada, sino en toda la historia del reality show, superando a Yina Calderón y el Flaco Solórzano que fueron los mejor pagados en la segunda temporada.

“Me dicen que supera, según información que me han dado, los 15 millones de pesos por semana”, indicó Osorio, adivrtiendo que hay expectativa tanto de Reyes como de la producción del formato para que, cuando llegue el momento de su ingreso a la casa estudio, ya se hayan establecido responsabilidades alrededor de la muerte de B King y de su socio Regio Clown, ocurrida en septiembre pasado.

Vale recordar que, si bien RCN nunca proporciona información oficial sobre cuánto le paga a cada participante, durante la emisión de la segunda temporada en el primer semestre del año, se hablaba de que Yina Calderón recibió 18 millones de pesos semanales, seguida del Flaco Solórzano con 15, y La Liendra con 11.

Karina García estaría de vuelta en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karina García sonaría para sumarse
Karina García sonaría para sumarse a Karen Sevillano para hacer de presentadora en el "After-Show" de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía canal RCN

A la par con la posible incorporación de Marcela Reyes, el programa de City TV también dio a conocer que habría cambios para presentar el “After-Show”. que corrió a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrío en 2025.

Según dio a conocer Osorio, “mientras que Marcela Reyes se prepara para ser la reina de la próxima temporada, todo indica que Vicky Berrío, que era la que hacía el after show junto a Karen Sevillano, sale de este trabajo”, indicó.

Karen Sevillano volvería a presentar
Karen Sevillano volvería a presentar el "After-Show" en 2026 - crédito @Karensevillano/IG

La intención del canal, según explicó, sería renovar a Karen Sevillano para repetir su rol en 2026, esta vez acompañada de Karina García. “Imagínate, otra vez participando ellas dos en el mismo lugar donde sucedieron todos los hechos”, expresó el presentador.

Cabe recordar que la modelo ya tuvo una incursión como presentadora luego del final de La casa de los famosos Colombia, luego de cumplir ese rol durante algunos días en Lo sé todo, de Canal 1.

Temas Relacionados

Marcela ReyesLa casa de los famosos ColombiaTelevisión colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Petro se despachó contra Norma Hurtado por defender la ponencia alternativa de la reforma a la salud: “¿No sabe que es?”

El presidente aseguró que no permitirá que los recursos públicos sean utilizados para pagar las deudas de los dueños de las EPS

Petro se despachó contra Norma

Imagen reveló el momento exacto del ataque contra guardianes de cárcel La Modelo de Bogotá, que dejó un muerto

El reciente asesinato de dos funcionarios y varios heridos tras atentados en Bogotá y Palmira genera preocupación por la seguridad penitenciaria. Las autoridades investigan patrones y refuerzan medidas en centros carcelarios

Imagen reveló el momento exacto

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Mientras las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones en curso, las familias de las víctimas en Colombia piden que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables

Crimen de B-King y Regio

Tribunal tumbó arresto contra el ministro Daniel Rojas: revés judicial dejó sin piso la sanción que desató el escándalo

La nueva sentencia concluyó que el Ministerio de Educación sí respondió a tiempo los requerimientos de la Gobernación de Antioquia y que no existió vulneración de derechos fundamentales

Tribunal tumbó arresto contra el

Eduardo Montealegre se fue contra la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella: “Abogado de la mafia y caricaturesco”

El jefe de cartera subrayó que, a su juicio, el abogado penalista carece de los antecedentes necesarios para aspirar a la Casa de Nariño

Eduardo Montealegre se fue contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Crimen de B-King y Regio

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Paola Turbay reveló cómo se enteró del atentado perpetrado contra Miguel Uribe: “A alguien le pasó algo”

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Isima, la marca capilar de Shakira, logra su cuarto premio internacional de belleza en solo tres meses

Deportes

Selección Colombia habría tomado decisión

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Fortaleza vuelve a romper las redes con su particular sentido del humor: “Cuando vean un bus con el logo de forta, déjennos pasar que tenemos un partido”

Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver