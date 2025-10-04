Marcela Reyes ya habría firmado para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2026: esto es lo que se sabe

Según informó Ariel Osorio, la DJ sería la figura mejor pagada en la historia del "reality show" - crédito La Corona TV

Mientras 2025 entra en su recta final, los rumores alrededor de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se intensifican. En distintos espacios de televisión y en redes sociales vienen circulando algunos nombres que bien podrían ingresar a la casa estudio, o bien formarían parte de la etapa de votaciones que se abrirá en las próximas semanas.

Uno de los nombres que más fuerza cobró fue el de Marcela Reyes. La DJ, actualmente envuelta en un escándalo mediático por los reiterados señalamientos sobre su presunta responsabilidad en la muerte de su expareja B King, venía sonando poco antes del asesinato del cantante en México como una potencial participante y ya se apuntaba que podría ser una de las mejor pagadas.

En la emisión de La Corona TV de City TV del viernes 3 de octubre, el presentador Ariel Osorio anunció que la paisa ya habría firmado con el Canal RCN para volver a entrar a la casa estudio, pero ya no como invitada sino como una residente más.

Aunque Osorio recordó que fue justamente su presencia como DJ y su indiferencia cuando Karina García la abrazó lo que desató el conflicto con su expareja por la supuesta infidelidad de este con Karina y las supuestas amenazas de Reyes contra B King que fueron usadas en redes sociales para señalarla por el crimen, el presentador afirmó que eso no detuvo los planes de RCN para sumarla a su elenco de 2026.

“Marcela Reyes ya firmó contrato con el canal de las tres letras. Ya se reunieron, ya hicieron todo. Todo sigue adelante a pesar de todo lo que está sucediendo en este instante”, expresó Osorio.

Citando fuentes de máxima credibilidad, Osorio dio a conocer que el contrato que firmó le permitiría ser la participante mejor paga no solo para la tercera temporada, sino en toda la historia del reality show, superando a Yina Calderón y el Flaco Solórzano que fueron los mejor pagados en la segunda temporada.

“Me dicen que supera, según información que me han dado, los 15 millones de pesos por semana”, indicó Osorio, adivrtiendo que hay expectativa tanto de Reyes como de la producción del formato para que, cuando llegue el momento de su ingreso a la casa estudio, ya se hayan establecido responsabilidades alrededor de la muerte de B King y de su socio Regio Clown, ocurrida en septiembre pasado.

Vale recordar que, si bien RCN nunca proporciona información oficial sobre cuánto le paga a cada participante, durante la emisión de la segunda temporada en el primer semestre del año, se hablaba de que Yina Calderón recibió 18 millones de pesos semanales, seguida del Flaco Solórzano con 15, y La Liendra con 11.

Karina García estaría de vuelta en ‘La casa de los famosos Colombia’

A la par con la posible incorporación de Marcela Reyes, el programa de City TV también dio a conocer que habría cambios para presentar el “After-Show”. que corrió a cargo de Karen Sevillano y Vicky Berrío en 2025.

Según dio a conocer Osorio, “mientras que Marcela Reyes se prepara para ser la reina de la próxima temporada, todo indica que Vicky Berrío, que era la que hacía el after show junto a Karen Sevillano, sale de este trabajo”, indicó.

La intención del canal, según explicó, sería renovar a Karen Sevillano para repetir su rol en 2026, esta vez acompañada de Karina García. “Imagínate, otra vez participando ellas dos en el mismo lugar donde sucedieron todos los hechos”, expresó el presentador.

Cabe recordar que la modelo ya tuvo una incursión como presentadora luego del final de La casa de los famosos Colombia, luego de cumplir ese rol durante algunos días en Lo sé todo, de Canal 1.