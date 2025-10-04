Colombia

La Segura le cantó la tabla a Yina Calderón por llamarla “apagada” en redes: “No importa lo que tengas que hacer con tal de figurar”

Un intercambio de declaraciones entre dos de las creadoras digitales más conocidas del país dejó en evidencia los distintos enfoques para destacar y ganar seguidores en el ámbito de las plataformas sociales

Iván Gaitán

Iván Gaitán

La vallecaucana aseguró que no necesita generar polémica para estar en el foco de las redes sociales y las marcas - crédito @los.desenmascarados/Tiktok

La creadora de contenido Natalia Segura, conocida como La Segura, se ha caracterizado por crear contenido en sus redes sociales de diversa índole, como de cocina, maternidad y de humor, acumulando millones en sus diferentes plataformas. Por su parte, Yina Calderón protagoniza diferentes escándalos para estar en la cima, protagonizando algunos enfrentamientos con otros influencers.

En una de sus publicaciones más recientes, Calderón llamó “apagada” a La Segura, por lo que la vallecaucana no dudó y le respondió de forma directa ante los comentarios de la empresaria de fajas sobre su nivel de presencia en redes sociales.

El intercambio inició cuando Calderón afirmó de La Segura con una frase que se viralizó en redes: "Si te menciono, te revivo. Al final siempre logro mi objetivo. Recuerden que no vivo de amor, vivo de números“. Este mensaje confirmó la tensión existente y marcó el tono de la discusión, cuyo centro es la búsqueda de atención y relevancia en internet por parte de la DJ de guaracha.

La Segura se despachó en
La Segura se despachó en contra de Yina Calderón en redes sociales por llamarla "apagada" - crédito Canal RCN

Inicialmente, Natalia cuestionó los métodos de Calderón para conseguir notoriedad, haciendo referencia a las declaraciones de Westcol durante una entrevista con Calderón, en la que le recordó que ella es capaz de hacer lo que sea como viralizar un video íntimo para ganar notoriedad en redes.

“Pero como lo dijo Westcol, si vos sos capaz de literalmente filtrar un video, eh, teniendo relaciones para figurar y para estar en la boca de todo el mundo. Si vos sos capaz de traicionar a una amiga a nivel nacional e internacional de la forma tan vil como lo hiciste, destruir la coherencia dentro del reality, eh, pues, maric*, vos sos capaz de lo que sea“, expresó la creadora de contenido y pareja de Ignacio Baladán.

En otra de sus intervenciones, la influencer expuso su decisión de mantener otros límites en su actividad digital, dejando claro que si ese es el método por el cual prefiere mantenerse “encendida” en redes sociales, pues se mantendrá apagada porque no es su método, por lo que invitó a ver el contenido que sube a sus redes.

La Segura y Karen Sevillano
La Segura y Karen Sevillano fueron las creadoras de "Las Chismosas de confianza" - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

"Eso para ti es estar encendida y si así es estar encendida, pues yo prefiero no“. Mencionó, además, las diferencias en las trayectorias digitales y el reconocimiento obtenido por ambos perfiles públicos: ”Eso fue lo que a vos te tocó capaz que para salir adelante, para sacar a tu familia adelante. O sea, qué sé yo, porque quizás vos haces un reality with me y no te pega como a mí, un ejemplo como otros creadores, quizás vos hacés un blog y no te pega. Entonces, yo no sé“.

La Segura también recordó antiguos conflictos que involucraron a Calderón, incluyendo la acusación de replicar formatos y estilos de otros creadores como fue el caso de Melissa Gate o la creación de su sección “el bochinche” que para la vallecaucana, fue casi que una copia del suyo junto a Karen Sevillano llamado “tus chismosas de confianza”.

La empresaria se mostró emotiva
La empresaria se mostró emotiva por la recta final del programa - crédito @_valgguk/ X

“Y de las personas que más despotricás, en realidad vos no las odiás. Vos querés ser como ellas. Y si no, hablemos de cuando copiaste tu chismosa de confianza, tanto que le copiaste hasta el coro. ¡El bochiche! Y no solo el coro, quisiste copiar el formato como tal, tal cual“, agregó.

Finalmente, esto fue lo que dijo sobre Melissa: “O por ejemplo, cuando llegaste al reality y despotricaste de Melissa y después no querías solo ser amiga de ella, querías ser como ella. Todos lo vimos. Todos lo vimos. Yina, mi reina, haceme el favor y espero que estés feliz porque hoy hubo dedicanda de video. Ay, no, todo el video del reality with me hablándote a vos".

