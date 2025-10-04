Envían a la cárcel a hombre que apuñaló a su expareja en 25 oportunidades en Santander: el sujeto también atacó a su exsuegra

La expareja del señalado agresor, al parecer, era víctima de ciclos de violencia en la relación - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El caso de violencia contra la mujer que conmocionó a Bucaramanga (Santander) avanza en materia de investigación. Las autoridades capturaron y judicializaron a Diego Fernando Nova Cañas, un hombre que fue señalado de atacar brutalmente a su expareja y a su exsuegra con un arma cortopunzante.

De acuerdo con información suministrada por El Heraldo, el presunto criminal fue enviado a prisión preventiva por decisión de un juez de control de garantías y enfrenta cargos por tentativa de feminicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

El día del ataque: así ocurrieron los hechos

El 5 de agosto de 2025, en el barrio María Paz de la capital santandereana, al parecer, Nova Cañas irrumpió en la vivienda de su expareja sentimental, identificada como Krisney Albania García Medina, alrededor de las 5:45 a. m. Según la investigación de las autoridades recogida por el medio citado, el señalado agresor utilizó un arma cortopunzante para infligir 25 puñaladas a su expareja y para ocasionar otras 11 heridas a su exsuegra y madre de la mujer, Desire Coromoto Medina.

Ambas víctimas, de 24 y 52 años, respectivamente, fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde los equipos médicos lograron salvarles la vida tras someterlas a varios procedimientos quirúrgicos.

Luego de que las mujeres fueran víctimas de las agresiones, recibieron ayuda de la ciudadanía. Durante la audiencia de judicialización contra el presunto agresor, el fiscal delegado resaltó la reacción de la comunidad: “Gracias al aviso de los vecinos, al auxilio inmediato y a la llegada de la Policía se pudo salvar la vida de esta joven”, detalló.

Por otro lado, tras perpetrar el crimen, Nova Cañas huyó del lugar, lo que motivó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades. Finalmente, el 1 de octubre, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lograron ubicarlo en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Posteriormente, fue presentado ante un juez de control de garantías que lo cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones en su contra y se resuelve su situación jurídica.

En la audiencia, la Fiscalía General de la Nación, a cargo de la investigación, expuso que la relación entre Nova Cañas y García Medina había estado marcada por actos de violencia, presión y control perpetrados, presuntamente, por el sujeto procesado.

“Él le revisaba el celular, la celaba, la insultaba constantemente. Ella decidió dar por concluida la relación creyendo que todo había terminado de la mejor manera, pero no fue así”, afirmó el ente acusador en la diligencia, citado por El Heraldo.

Además, durante el proceso, las autoridades revelaron que Nova Cañas envió mensajes a su expareja en los que buscó justificar el ataque y asumió la responsabilidad del crimen que cometió. En uno de estos textos, escribió: “Voy a presentarme a responder por el error que cometí”.

Hombre apuñaló a su expareja en Floridablanca, Santander

Un hecho similar se presentó en septiembre de 2025 en Santander. Una mujer identificada como Doralba Graciano Borja, de 40 años, fue víctima de un intento de feminicidio en el centro comercial Caracolí, ubicado en el municipio de Floridablanca, el viernes 5 de septiembre. El responsable del ataque, presuntamente, fue su expareja, Oriel Trujillo Martínez, de 44 años, que días antes la había amenazado de muerte.

El incidente sucedió en el quinto piso del centro comercial, donde Graciano Borja identificó a su agresor e intentó alejarse. Trujillo Martínez la interceptó y la hirió con un cuchillo en la parte baja del abdomen.

Testigos afirmaron que el señalado agresor la acosaba y que, después del ataque, descendió en el ascensor, cruzó el parqueadero y abandonó el lugar. Personal del centro comercial activó los protocolos de emergencia y la víctima fue trasladada al Hospital Internacional de Colombia, donde lograron salvar su vida, pero fue internada en la UCI por la gravedad de su estado de salud.