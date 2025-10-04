Colombia

Eduardo Montealegre se fue contra la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella: “Abogado de la mafia y caricaturesco”

El jefe de cartera subrayó que, a su juicio, el abogado penalista carece de los antecedentes necesarios para aspirar a la Casa de Nariño

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
El ministro de Justicia realizó
El ministro de Justicia realizó un fuerte ataque contra Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia intensificaron el debate sobre la idoneidad de los candidatos, especialmente en torno a figuras como Abelardo de la Espriella. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ofreció una evaluación contundente sobre la precandidatura del abogado, cuestionando tanto su formación como su trayectoria profesional.

“Me parece que la candidatura de Abelardo de la Espriella es caricaturesca. Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia”, afirmó Montealegre en diálogo con Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El jefe de cartera subrayó que, a su juicio, De la Espriella carece de los antecedentes necesarios para aspirar a la Presidencia. Montealegre sostuvo que, históricamente, los mandatarios colombianos cuentan con experiencia política y académica, independientemente de las críticas que hayan recibido.

En sus palabras, “no tiene la trayectoria, no tiene la formación. Bien o mal, con todas las críticas, los presidentes siempre han tenido una trayectoria, una experiencia política, una experiencia académica. Él es una figura pintoresca, caricaturesca, de república bananera. No lo veo con una proyección y con seriedad como candidato”, declaró el ministro Montealegre.

El jefe de cartera subrayó
El jefe de cartera subrayó que, a su juicio, el abogado penalista carece de los antecedentes necesarios para aspirar a la Casa de Nariño - crédito presidencia

De igual manera, reconoció que la profesión permite defender a cualquier persona, pero estableció límites éticos en el ejercicio del derecho. Según su análisis, De la Espriella ha construido su carrera en el entorno de clientes vinculados con el narcotráfico y paramilitarismo.

“No es un abogado serio, de argumentos; ha sido un abogado que se ha movido en el mundo de los mafiosos. Yo lo respeto mucho, pero no creo que tenga la actitud para ser presidente de Colombia. Hablo en temas generales. Es una persona cuya única trayectoria es haber sido abogado del narcotráfico y de los paramilitares”, señaló.

Y agregó: “Es legítimo, pero creo que hay unas fronteras: no creo que el abogado de la mafia pueda llegar a ser presidente de Colombia. En eso estoy de acuerdo con Vicky Dávila. Es una crítica que ella ha hecho con mucha vehemencia, y muchas otras personas. Cantinflas es grande porque es una caricatura de lo que somos muchos latinoamericanos, y él es caricaturesco, cantinflesco”.

Abelardo de la Espriella se
Abelardo de la Espriella se posiciona como uno de los precandidatos fuertes en la derecha colombiana - crédito @AlvaroUribeVel / X

En paralelo, el exmagistrado abordó la consulta interna del Pacto Histórico prevista para el 26 de octubre de 2025. Aunque evitó anunciar públicamente su voto, Montealegre reconoció su amistad con Daniel Quintero, pero manifestó sentirse más identificado con las propuestas y la visión política del senador y precandidato Iván Cepeda.

Montealegre también analizó el panorama político actual, señalando la polarización entre las opciones de izquierda y derecha. Según dijo, no hay una posición de centro, por lo que considera que en los comicios de 2026 se tomará una decisión entre los sectores tradicionales.

“Muchos pensamos que el país iba a votar por el centro, pero lo que estamos viendo es una Colombia nuevamente dividida entre concepciones de izquierda o de derecha. No veo una posición de centro. El país va a tomar una decisión entre un modelo de izquierda y uno de derecha, ambos respetables”.

Desde su perspectiva, “la derecha también tiene figuras muy importantes; Vicky Dávila, quien tiene un gran protagonismo, está haciendo una campaña seria. Va a entrar un nuevo actor, no comparto lo que piensa, pero Germán Vargas Lleras tiene una gran trayectoria. Soy crítico de Germán en muchos temas, pero la derecha tiene a gente muy importante”, expresó el ministro de Justicia a Semana.

Abelardo De La Espriella arremetió
Abelardo De La Espriella arremetió en contra del Gobierno de Gustavo Petro y dijo que las marchas no bastan - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El intercambio de críticas no ha sido unilateral. Abelardo de la Espriella también dirigió cuestionamientos severos hacia Eduardo Montealegre. El abogado penalista escribió que “el régimen tiene lacayos de toda laya. Montealegre, rémora perversa que ha medrado en todas las aguas, se vuelve influencer de Petro para ambientar una constituyente fantasiosa, sin bases jurídicas, sociales ni políticas, con el único fin de promover que el dictador en ciernes se atornille al poder”.

Temas Relacionados

Eduardo MontealegreAbelardo de la EspriellaMinistro de JusticiaPrecandidato presidencialElecciones 2026NarcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Operativo contra piques ilegales de motos dejó seis heridos en el barrio La Macarena, Bogotá: este fue el balance

Habitantes de la zona intervinieron con palos y escaleras para impedir la huida de los participantes en la carrera clandestina, luego de registrarse la trifulca en el barrio de la localidad de Santa Fe

Operativo contra piques ilegales de

Por caída de ‘Fede’ en Medellín, en Ecuador la bancada de Daniel Noboa y la oposición chocaron: “El mérito es del Gobierno colombiano”

A raíz de la captura de Rolando Federico Gómez Quinde en la capital de Antioquia, la legisladora de la oposición, Viviana Veloz, armó la polémica tras el episodio en la Asamblea Nacional del Ecuador y la petición del presidente, Niels Olsen, de aplaudir por un minuto en reconocimiento a la labor de Noboa

Por caída de ‘Fede’ en

Petro se despachó contra Norma Hurtado por defender la ponencia alternativa de la reforma a la salud: “¿No sabe que es?”

El presidente aseguró que no permitirá que los recursos públicos sean utilizados para pagar las deudas de los dueños de las EPS

Petro se despachó contra Norma

Imagen reveló el momento exacto del ataque contra guardianes de cárcel La Modelo de Bogotá, que dejó un muerto

El reciente asesinato de dos funcionarios y varios heridos tras atentados en Bogotá y Palmira genera preocupación por la seguridad penitenciaria. Las autoridades investigan patrones y refuerzan medidas en centros carcelarios

Imagen reveló el momento exacto

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Mientras las autoridades mexicanas mantienen las investigaciones en curso, las familias de las víctimas en Colombia piden que se esclarezcan los hechos y se capture a los responsables

Crimen de B-King y Regio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Crimen de B-King y Regio

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Marcela Reyes ya habría firmado para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2026: esto es lo que se sabe

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Paola Turbay reveló cómo se enteró del atentado perpetrado contra Miguel Uribe: “A alguien le pasó algo”

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Deportes

Selección Colombia habría tomado decisión

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Fortaleza vuelve a romper las redes con su particular sentido del humor: “Cuando vean un bus con el logo de forta, déjennos pasar que tenemos un partido”

Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver