Eduardo Montealegre se fue contra la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella: “Abogado de la mafia y caricaturesco”

Las próximas elecciones presidenciales en Colombia intensificaron el debate sobre la idoneidad de los candidatos, especialmente en torno a figuras como Abelardo de la Espriella. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ofreció una evaluación contundente sobre la precandidatura del abogado, cuestionando tanto su formación como su trayectoria profesional.

“Me parece que la candidatura de Abelardo de la Espriella es caricaturesca. Él es muy bueno para vender ron, excelente para cantar ópera, pero no lo veo con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia”, afirmó Montealegre en diálogo con Semana.

El jefe de cartera subrayó que, a su juicio, De la Espriella carece de los antecedentes necesarios para aspirar a la Presidencia. Montealegre sostuvo que, históricamente, los mandatarios colombianos cuentan con experiencia política y académica, independientemente de las críticas que hayan recibido.

En sus palabras, “no tiene la trayectoria, no tiene la formación. Bien o mal, con todas las críticas, los presidentes siempre han tenido una trayectoria, una experiencia política, una experiencia académica. Él es una figura pintoresca, caricaturesca, de república bananera. No lo veo con una proyección y con seriedad como candidato”, declaró el ministro Montealegre.

De igual manera, reconoció que la profesión permite defender a cualquier persona, pero estableció límites éticos en el ejercicio del derecho. Según su análisis, De la Espriella ha construido su carrera en el entorno de clientes vinculados con el narcotráfico y paramilitarismo.

“No es un abogado serio, de argumentos; ha sido un abogado que se ha movido en el mundo de los mafiosos. Yo lo respeto mucho, pero no creo que tenga la actitud para ser presidente de Colombia. Hablo en temas generales. Es una persona cuya única trayectoria es haber sido abogado del narcotráfico y de los paramilitares”, señaló.

Y agregó: “Es legítimo, pero creo que hay unas fronteras: no creo que el abogado de la mafia pueda llegar a ser presidente de Colombia. En eso estoy de acuerdo con Vicky Dávila. Es una crítica que ella ha hecho con mucha vehemencia, y muchas otras personas. Cantinflas es grande porque es una caricatura de lo que somos muchos latinoamericanos, y él es caricaturesco, cantinflesco”.

En paralelo, el exmagistrado abordó la consulta interna del Pacto Histórico prevista para el 26 de octubre de 2025. Aunque evitó anunciar públicamente su voto, Montealegre reconoció su amistad con Daniel Quintero, pero manifestó sentirse más identificado con las propuestas y la visión política del senador y precandidato Iván Cepeda.

Montealegre también analizó el panorama político actual, señalando la polarización entre las opciones de izquierda y derecha. Según dijo, no hay una posición de centro, por lo que considera que en los comicios de 2026 se tomará una decisión entre los sectores tradicionales.

“Muchos pensamos que el país iba a votar por el centro, pero lo que estamos viendo es una Colombia nuevamente dividida entre concepciones de izquierda o de derecha. No veo una posición de centro. El país va a tomar una decisión entre un modelo de izquierda y uno de derecha, ambos respetables”.

Desde su perspectiva, “la derecha también tiene figuras muy importantes; Vicky Dávila, quien tiene un gran protagonismo, está haciendo una campaña seria. Va a entrar un nuevo actor, no comparto lo que piensa, pero Germán Vargas Lleras tiene una gran trayectoria. Soy crítico de Germán en muchos temas, pero la derecha tiene a gente muy importante”, expresó el ministro de Justicia a Semana.

El intercambio de críticas no ha sido unilateral. Abelardo de la Espriella también dirigió cuestionamientos severos hacia Eduardo Montealegre. El abogado penalista escribió que “el régimen tiene lacayos de toda laya. Montealegre, rémora perversa que ha medrado en todas las aguas, se vuelve influencer de Petro para ambientar una constituyente fantasiosa, sin bases jurídicas, sociales ni políticas, con el único fin de promover que el dictador en ciernes se atornille al poder”.