Ataque armado contra puesto de Policía Porce III en Antioquia: disidencias habrían usado fusiles y explosivos

Patrullas de la Policía Nacional refuerzan la seguridad en zonas rurales del nordeste antioqueño, tras los recientes ataques armados contra la Fuerza Pública - crédito Colprensa

El reciente incremento de la violencia en Antioquia mantiene en alerta a las autoridades. En menos de una semana se han registrado dos ataques armados contra la Fuerza Pública, uno de ellos con saldo mortal.

El más reciente ocurrió en el sector conocido como El Limón, en los límites entre las subregiones del Nordeste y el Norte del departamento, donde unidades de la Policía fueron blanco de un hostigamiento que se prolongó durante aproximadamente 15 minutos.

De acuerdo con el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, el ataque se produjo en el puesto de Policía Porce III. Durante el asedio, los uniformados fueron agredidos con ráfagas de fusil y tatucos —municiones de fabricación artesanal—, lo que provocó daños considerables en la fachada de la estación, aunque no se reportaron heridos entre los policías.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo para identificar y capturar a los responsables.

Según Blu Radio y La Fm, en la zona operan varios grupos armados ilegales, entre ellos el frente 36 de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN, organizaciones que se disputan el control de rutas y territorios estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal.

En un principio se informó que el ataque había ocurrido en jurisdicción del municipio de Guadalupe. Sin embargo, el alcalde José Fernando Salazar aclaró que el hecho se presentó en límites con Anorí, específicamente en el corregimiento de El Limón.

Militares del Ejército Nacional mantienen presencia en los límites entre Anorí y Guadalupe, área donde operan disidencias de las Farc y el Clan del Golfo - crédito Colprensa

“Es importante precisar que este puesto de Policía pertenece a Anorí, no a Guadalupe. Estamos en comunicación con las autoridades militares para reforzar la seguridad en la zona limítrofe”, explicó el mandatario local.

El hostigamiento se produce en medio de una creciente tensión en el nordeste antioqueño. Días atrás, el frente 36 de las disidencias de las Farc difundió un comunicado en el que advierte que no permitirá “la entrada de personas extrañas” a varios municipios de la región, entre ellos Campamento, Guadalupe, Angostura, Amalfi y Anorí.

En el mensaje, el grupo ilegal amenaza con detener y declarar objetivo militar a cualquier persona ajena a la zona “si no hay nadie que responda por ella”.

Las autoridades interpretan esta advertencia como un intento de imponer control territorial mediante el miedo. El Ejército y la Policía han reforzado la presencia en estos municipios para proteger a los habitantes y garantizar la movilidad en las vías rurales, aunque la población civil sigue denunciando restricciones y amenazas.

Autoridades antioqueñas reforzaron los controles de seguridad en carreteras y corregimientos del Nordeste, ante el aumento de la violencia en la región - crédito Colprensa

El ataque a Porce III no fue un hecho aislado. Días antes, en la vereda Las Lomitas, también en Anorí, tropas del Ejército Nacional fueron víctimas de un atentado con explosivos perpetrado, según las investigaciones, por la misma estructura armada.

En ese hecho murió el subteniente Brayan David Bello Serrano, mientras que tres soldados profesionales —Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu— resultaron heridos y fueron trasladados a la Cuarta Brigada en Medellín, donde reciben atención médica especializada.

Ante la gravedad de los hechos, la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del hostigamiento contra el puesto de Policía Porce III.

“Estos ataques son un desafío a la institucionalidad y no quedarán impunes. Seguiremos actuando con toda la capacidad del Estado para proteger a nuestros hombres y a la población civil”, afirmó un vocero de la administración departamental.

El aumento de la violencia coincide con el inicio de la semana de receso escolar y con el puente festivo del 13 de octubre, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar los controles de seguridad en todo el nororiente del país.

Puestos de control y patrullajes mixtos entre Policía y Ejército buscan garantizar la tranquilidad de la población civil en el norte y nordeste de Antioquia - crédito Policía Nacional de Colombia

El Ejército Nacional y la Policía desplegaron más de 6.400 soldados y 150 uniformados en los principales ejes viales que conectan Antioquia con Santander y el sur del Cesar, especialmente a lo largo de la Ruta del Sol.

El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada, indicó que “el Ejército Nacional ha desplegado todas sus capacidades a lo largo y ancho del departamento, con 11 batallones que cubren la ruta del Carare, la del Cacao y la Ruta del Sol”.

En municipios turísticos como San Gil, Barichara y Guadalupe se han reforzado los patrullajes, mientras que el sector hotelero reporta una ocupación del 90 % para esta temporada.