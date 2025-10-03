Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

Westcol y Karina estuvieron en un sector exclusivo de Medellín celebrando los 5 millones de seguidores de la paisa - crédito @westcol / Instagram

Karina García celebró en grande sus cinco millones de seguidores al compartir una noche especial junto al streamer Westcol, y la velada fue transmitida en vivo en redes sociales desde un restaurante exclusivo.

Durante la cita, ambos creadores digitales conversaron de manera abierta sobre su amistad, sus trayectorias y diversos aspectos personales, lo que sorprendió a los seguidores conectados que pudieron presenciar cada momento en tiempo real.

En medio de la celebración, Karina García compartió recuerdos de su juventud, relatando experiencias de esfuerzo y superación que marcaron su camino al éxito.

“En mi pueblo vendía chuzos de carne en el parque por diez mil pesos, también trabajaba en una panadería donde atendía a los clientes y hacía el aseo”, confesó la modelo y creadora de contenido, subrayando el empeño y la determinación que ha mantenido en diferentes etapas de su vida.

Westcol no dudó en reconocer la valentía de su amiga, resaltando: “Es una mujer berraca que ha enfrentado todo con actitud”, en alusión al carácter firme y luchador de Karina, quien también ejerce como madre de dos hijos.

La transmisión, que registró una evidente cercanía entre ambos, evidenció el apoyo mutuo que han mantenido a lo largo de sus carreras.

Incluso, Westcol había anunciado con anticipación el encuentro, explicando que la noche juntos era previa a la participación de Karina en Stream Fighters 4.

Karina, enfocada en su próxima pelea, afirmó: “Voy a entrenar con la misma energía hasta el último día para cumplir mi objetivo en el ring”, mostrando entusiasmo y calma respecto a su preparación.

Así fue la lujosa velada de Karina y Westcol en Medellín - crédito Westcol KiCk

Aunque el apoyo entre los dos creadores de contenido fue notable durante la transmisión, internautas destacaron la lujosa velada que le dio Westcol a Karina, pues todo corrió por cuenta del streamer que quería celebrar los 5 millones de seguidores con García.

Según se vio en las imágenes, la cena contó con un costoso corte de angus beef, laminada en oro de 24 quilates. “Ese oro que está ahí me lo deja para hacerme un arete”, bromeó Westcol, a lo que Karina añadió: “Ay si, yo quiero una cadena”.

El momento desató las reacciones en redes sociales, donde internautas destacaron la atención de Westcol y lo compararon con los detalles que tenía Altafulla, exnovio de Karina. “Westcol hizo en una noche lo que Altafulla no pudo en 4 meses”, “Altafulla, por eso te dejaron”, “eso es lo que se merece Karina y Westcol lo sabe”, dicen algunas reacciones.

Durante la cena, entre risas y platos gourmet, Westcol se animó a responder dudas sobre su vida sentimental, un tema que generó alta expectativa entre los fans. Ambos aprovecharon para agradecer a su comunidad digital por el acompañamiento constante. Los seguidores, activos en el live, enviaron preguntas y mensajes de apoyo, reconociendo la naturalidad y la química del dúo.

La pareja de creadores de contenido celebró con una costosa cena - crédito @viralesx3/IG

La velada, más allá del número simbólico de seguidores, se convirtió en motivo de especulación digital sobre la relación entre Karina García y Westcol, reforzando su popularidad y el interés que despiertan cada vez que comparten espacio dentro y fuera del mundo virtual.

Internautas compararon el encuentro de Westcol con el que tuvo junto a Yina

Recientemente, Westcol y Yina Calderón planearon un encuentro para trasmitir en vivo justo como lo hizo con Karina, sin embargo, el encuentro con la empresaria de fajas resulto muy diferente.

Calderón pasó un momento incómodo junto al paisa, pues la charla paso de ser amena a un espacio en el que Westcol le expresó porque “no la considera un ejemplo en redes sociales”, con ese contexto, los internautas reaccionaron comparando los dos en vivos.

Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

“Yina quería que su en vivo con Westcol fuera así”, “Yina, esto es lo que querías, ¿verdad?“, ”Hay niveles de niveles", “Karina si vale la pena para hacer un en vivo así”, fueron las reacciones en redes sociales.