Colombia

Westcol sorprendió a Karina García con costosa velada para celebrar sus 5 millones de seguidores: “Le dio en una noche lo que Altafulla no pudo”

La modelo y el ‘streamer’ compartieron una velada inolvidable en un restaurante exclusivo: la cena fue transmitida en vivo y los creadores de contenido revelaron detalles de su vida

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Westcol y Karina estuvieron en
Westcol y Karina estuvieron en un sector exclusivo de Medellín celebrando los 5 millones de seguidores de la paisa - crédito @westcol / Instagram

Karina García celebró en grande sus cinco millones de seguidores al compartir una noche especial junto al streamer Westcol, y la velada fue transmitida en vivo en redes sociales desde un restaurante exclusivo.

Durante la cita, ambos creadores digitales conversaron de manera abierta sobre su amistad, sus trayectorias y diversos aspectos personales, lo que sorprendió a los seguidores conectados que pudieron presenciar cada momento en tiempo real.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de la celebración, Karina García compartió recuerdos de su juventud, relatando experiencias de esfuerzo y superación que marcaron su camino al éxito.

“En mi pueblo vendía chuzos de carne en el parque por diez mil pesos, también trabajaba en una panadería donde atendía a los clientes y hacía el aseo”, confesó la modelo y creadora de contenido, subrayando el empeño y la determinación que ha mantenido en diferentes etapas de su vida.

Westcol no dudó en reconocer la valentía de su amiga, resaltando: “Es una mujer berraca que ha enfrentado todo con actitud”, en alusión al carácter firme y luchador de Karina, quien también ejerce como madre de dos hijos.

La transmisión, que registró una evidente cercanía entre ambos, evidenció el apoyo mutuo que han mantenido a lo largo de sus carreras.

Incluso, Westcol había anunciado con anticipación el encuentro, explicando que la noche juntos era previa a la participación de Karina en Stream Fighters 4.

Karina, enfocada en su próxima pelea, afirmó: “Voy a entrenar con la misma energía hasta el último día para cumplir mi objetivo en el ring”, mostrando entusiasmo y calma respecto a su preparación.

Así fue la lujosa velada de Karina y Westcol en Medellín - crédito Westcol KiCk

Aunque el apoyo entre los dos creadores de contenido fue notable durante la transmisión, internautas destacaron la lujosa velada que le dio Westcol a Karina, pues todo corrió por cuenta del streamer que quería celebrar los 5 millones de seguidores con García.

Según se vio en las imágenes, la cena contó con un costoso corte de angus beef, laminada en oro de 24 quilates. “Ese oro que está ahí me lo deja para hacerme un arete”, bromeó Westcol, a lo que Karina añadió: “Ay si, yo quiero una cadena”.

El momento desató las reacciones en redes sociales, donde internautas destacaron la atención de Westcol y lo compararon con los detalles que tenía Altafulla, exnovio de Karina. “Westcol hizo en una noche lo que Altafulla no pudo en 4 meses”, “Altafulla, por eso te dejaron”, “eso es lo que se merece Karina y Westcol lo sabe”, dicen algunas reacciones.

Durante la cena, entre risas y platos gourmet, Westcol se animó a responder dudas sobre su vida sentimental, un tema que generó alta expectativa entre los fans. Ambos aprovecharon para agradecer a su comunidad digital por el acompañamiento constante. Los seguidores, activos en el live, enviaron preguntas y mensajes de apoyo, reconociendo la naturalidad y la química del dúo.

La pareja de creadores de
La pareja de creadores de contenido celebró con una costosa cena - crédito @viralesx3/IG

La velada, más allá del número simbólico de seguidores, se convirtió en motivo de especulación digital sobre la relación entre Karina García y Westcol, reforzando su popularidad y el interés que despiertan cada vez que comparten espacio dentro y fuera del mundo virtual.

Internautas compararon el encuentro de Westcol con el que tuvo junto a Yina

Recientemente, Westcol y Yina Calderón planearon un encuentro para trasmitir en vivo justo como lo hizo con Karina, sin embargo, el encuentro con la empresaria de fajas resulto muy diferente.

Calderón pasó un momento incómodo junto al paisa, pues la charla paso de ser amena a un espacio en el que Westcol le expresó porque “no la considera un ejemplo en redes sociales”, con ese contexto, los internautas reaccionaron comparando los dos en vivos.

Yina confesó que el creador
Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

“Yina quería que su en vivo con Westcol fuera así”, “Yina, esto es lo que querías, ¿verdad?“, ”Hay niveles de niveles", “Karina si vale la pena para hacer un en vivo así”, fueron las reacciones en redes sociales.

Temas Relacionados

Karina GarcíaWestcolAltafullaAltafulla terminó con KarinaWestcol y KarinaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

La acción del torneo femenino más importante de Sudamérica tendrá en su segundo día de acción, a las “Azucareras” debutando ante uno de los equipos más difíciles de Paraguay

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Tras sentencia de la JEP a cúpula de las Farc, Francisco Santos recordó cuando fue secuestrado por el cartel de Medellín y Pablo Escobar: “Una vergüenza”

El expresidente “Pacho” Santos recordó que producto de su secuestro se formó la Fundación País Libre: “Yo estuve encadenado a una cama ocho meses”

Tras sentencia de la JEP

Gaula Militar capturó a mujer que se hacía pasar por por integrante de grupos ilegales para extorsionar: alcanzó a cobrar 4 millones

La sospechosa se hacía pasar por integrante de un grupo ilegal para exigir grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus víctimas

Gaula Militar capturó a mujer

Álvaro Uribe se refirió a las críticas de Gustavo Petro contra la Andi: “El problema es el gobierno... que todo lo destruye”

Álvaro Uribe Vélez aseguró que un “Gobierno cuidadoso en las Relaciones Internacionales ya tendría de vuelta a las dos damas colombianas”, refiriéndose a Manuela Bedoya y Luna Barreto, detenidas en Israel

Álvaro Uribe se refirió a

Ejército liberó a dos personas secuestradas en Zipaquirá tras caer en una falsa oferta de empleo

Las víctimas, una de ellas de nacionalidad peruana, fueron engañadas en el municipio de Pacho y trasladadas a un paraje rural donde sus captores exigieron diez millones de pesos a sus familias

Ejército liberó a dos personas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio provocó controversia con

Yeferson Cossio provocó controversia con video en el que se ve atrapando caimanes con sus manos durante su visita al Amazonas: “Qué necesidad”

Karina García habló sobre exámenes para enfermedades de transmisión sexual y las redes sociales señalaron a Altafulla

Anuel AA enfrenta demanda en Estados Unidos por presunta agresión en un parque temático de Universal

Salomón Bustamante confirmó el fin de su relación con Laura de León y respondió a rumores sobre el divorcio: “¿Algo más?"

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

Deportes

Deportivo Cali vs. Club Libertad

Deportivo Cali vs. Club Libertad EN VIVO, Copa Libertadores Femenina, siga el minuto a minuto en Morón

Eintracht Frankfurt vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 6 de la Bundesliga

Técnico del León explicó lo que quiere con James Rodríguez: “A mí me preocupa el ser humano”

Daniel Muñoz hace historia: marcó el primer gol en competencias europeas para Crystal Palace

Aficionado del Junior se hizo viral por ‘kiss cam’ en el partido ante América de Cali: se besó con dos mujeres