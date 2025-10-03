Colombia

Sena anuncia más de 800 cursos en Bogotá: estudie tecnología, moda, cocina y más

El Sena anunció una amplia oferta de cursos en Bogotá orientados a quienes buscan mejorar su perfil y facilitar el acceso al empleo

Por Camila Castillo

Guardar
Estudie moda, tecnología y más
Estudie moda, tecnología y más cerca de su casa - crédito Sena

La Regional Distrito Capital del Sena presentó una nueva oferta de formación complementaria presencial, con más de ochocientos cursos cortos gratuitos dirigidos a aprendices y ciudadanos de Bogotá que buscan fortalecer sus habilidades laborales y personales.

Los programas tienen una duración que varía entre veinte y 144 horas, lo que permite que cada persona encuentre una opción ajustada a sus tiempos y necesidades.

Los cursos cubren diversas áreas. Entre ellas, tecnologías digitales con temáticas como:

  • Ciberseguridad (96 horas)
  • Visualización de datos usando Power BI (48 horas)
  • Excel intermedio (20 a 48 horas).

En el área de gastronomía, la oferta incluye:

  • Cocina colombiana (40 horas)
  • Preparación de postres nacionales (40 horas)
  • Coctelería tropical (40 horas)
  • Cocina fría nacional e internacional (120 horas).

En moda y artesanías se destaca:

  • La Elaboración de bolsos en cuero con técnica de patchwork (48 horas)
  • Confección de prendas deportivas (80 horas)
  • Patronaje asistido por computador (80 horas).

En el campo de deportes y recreación, se ofrecen cursos como:

  • Natación estilo libre (40 horas)
  • Pilates con balón (40 horas)
  • Aplicación de programas de actividad física en adultos mayores (60 horas).

La oferta se desarrolla en los 15 centros de formación de la Regional Distrito Capital que quedan ubicados en puntos estratégicos de la ciudad y en los barrios periféricos a través de convenios de ampliación de cobertura con entidades como: el Instituto San Pablo Apóstol, Fundación San Felipe Neri, San Camilo y la Sociedad Salesiana.

En estos espacios se encuentran aprendizajes tales como:

  • Centro de Diseño y MetrologíaCentro de Electricidad,
  • Electrónica y TelecomunicacionesCentro de
  • Formación de Talento Humano en SaludCentro de
  • Gestión AdministrativaCentro de Gestión de
  • Mercados, Logística y TIC’sCentro de Gestión
  • IndustrialCentro de Formación en Actividad Física y
  • CulturaCentro de Manufacturas en Textiles y
  • CueroCentro de Materiales y EnsayosCentro de
  • Servicios FinancierosCentro de Tecnologías de
  • TransporteCentro de Tecnologías para la Construcción y la MaderaCentro MetalmecánicoCentro Nacional de
  • Hotelería, Turismo y AlimentosCentro para la
  • Industria de la Comunicación Gráfica

¿Cómo inscribirse a los cursos del SENA en Bogotá?

El proceso de inscripción es totalmente gratuito y se realiza en línea a través de la plataforma betowa.sena.edu.co. en el que se puede buscar a través de palabras claves o en cursos presenciales.

Desde la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo se recordó que los programas no solo se enfocan en la formación técnica, sino que también fomentan la creatividad, el emprendimiento y la innovación.

Casos de participantes, como el de Ana Rodríguez que accedió a un mejor puesto en logística tras un curso básico de Excel, o Javier Rojas, egresado de Gastronomía que transformó su restaurante familiar después de tomar el curso de Cocina saludable, muestran el impacto de la oferta en la vida y proyectos de los estudiantes.

La Oficina de Comunicaciones de la Regional Distrito Capital informó que toda la oferta del portafolio para 2025 puede consultarse en la plataforma digital mencionada y no en Sofia Plus, que sufrió cambios por migración de los aplicativos.

Temas Relacionados

SenaTrabajoEmpleoEducación

Más Noticias

“Ella tomó la decisión de entregar su vida”: amiga de Luna Barreto tras detención en Israel

La Cancillería confirmó que Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la Flotilla Global, fueron retenidas por Israel

Infobae

Air-e inicia convocatoria para compra directa de energía y busca garantizar suministro en el Caribe

Tras una resolución de la CREG, la empresa intervenida abrió un proceso para contratar energía con miras a 2026 y 2027

Air-e inicia convocatoria para compra

Policía herido en hostigamiento armado contra uniformados en Buriticá, Antioquia

Un grupo de hombres disparó contra miembros de la Policía en zona rural de Buriticá. Uno de los uniformados permanece hospitalizado en Medellín

Policía herido en hostigamiento armado

Más de 3,3 millones de usuarios cambiaron de operador móvil en Colombia en segundo trimestre de 2025

La Comisión de Regulación de Comunicaciones reportó que la portabilidad numérica móvil disminuyó 5,4 % frente al año pasado

Más de 3,3 millones de

Petro pidió denunciar a candidatos que instan a militares a desobedecer al presidente

Desde Zipaquirá, el presidente instó a iniciar denuncias por sedición contra aspirantes que llaman a soldados y policías a no acatar órdenes

Petro pidió denunciar a candidatos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Blessd inunda el ranking Spotify

Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Periodista desacreditó versión de Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla: “Mentirosito no”

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

⁠Actriz Natalia Reyes confesó si se arrepiente o no de haber votado por Petro: “Que entre el diablo y escoja”

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

Deportes

América de Cali dio el

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores Femenina: así quedó el grupo A de las Cardenales

“Me gustó bastante el equipo”: el análisis del técnico César Torres tras el empate ante Noruega; Colombia aún no sella su clasificación a octavos

Aficionados colombianos deben alistar el bolsillo: esto costará la boleta para la final del Mundial de 2026

Así quedó el grupo de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: la Tricolor hace cuentas para los octavos