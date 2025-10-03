Sena anuncia más de 800 cursos en Bogotá: estudie tecnología, moda, cocina y más

Estudie moda, tecnología y más cerca de su casa - crédito Sena

La Regional Distrito Capital del Sena presentó una nueva oferta de formación complementaria presencial, con más de ochocientos cursos cortos gratuitos dirigidos a aprendices y ciudadanos de Bogotá que buscan fortalecer sus habilidades laborales y personales.

Los programas tienen una duración que varía entre veinte y 144 horas, lo que permite que cada persona encuentre una opción ajustada a sus tiempos y necesidades.

Los cursos cubren diversas áreas. Entre ellas, tecnologías digitales con temáticas como:

Ciberseguridad (96 horas)

Visualización de datos usando Power BI (48 horas)

Excel intermedio (20 a 48 horas).

En el área de gastronomía, la oferta incluye:

Cocina colombiana (40 horas)

Preparación de postres nacionales (40 horas)

Coctelería tropical (40 horas)

Cocina fría nacional e internacional (120 horas).

En moda y artesanías se destaca:

La Elaboración de bolsos en cuero con técnica de patchwork (48 horas)

Confección de prendas deportivas (80 horas)

Patronaje asistido por computador (80 horas).

En el campo de deportes y recreación, se ofrecen cursos como:

Natación estilo libre (40 horas)

Pilates con balón (40 horas)

Aplicación de programas de actividad física en adultos mayores (60 horas).

La oferta se desarrolla en los 15 centros de formación de la Regional Distrito Capital que quedan ubicados en puntos estratégicos de la ciudad y en los barrios periféricos a través de convenios de ampliación de cobertura con entidades como: el Instituto San Pablo Apóstol, Fundación San Felipe Neri, San Camilo y la Sociedad Salesiana.

En estos espacios se encuentran aprendizajes tales como:

Centro de Diseño y MetrologíaCentro de Electricidad,

Electrónica y TelecomunicacionesCentro de

Formación de Talento Humano en SaludCentro de

Gestión AdministrativaCentro de Gestión de

Mercados, Logística y TIC’sCentro de Gestión

IndustrialCentro de Formación en Actividad Física y

CulturaCentro de Manufacturas en Textiles y

CueroCentro de Materiales y EnsayosCentro de

Servicios FinancierosCentro de Tecnologías de

TransporteCentro de Tecnologías para la Construcción y la MaderaCentro MetalmecánicoCentro Nacional de

Hotelería, Turismo y AlimentosCentro para la

Industria de la Comunicación Gráfica

¿Cómo inscribirse a los cursos del SENA en Bogotá?

El proceso de inscripción es totalmente gratuito y se realiza en línea a través de la plataforma betowa.sena.edu.co. en el que se puede buscar a través de palabras claves o en cursos presenciales.

Desde la entidad adscrita al Ministerio de Trabajo se recordó que los programas no solo se enfocan en la formación técnica, sino que también fomentan la creatividad, el emprendimiento y la innovación.

Casos de participantes, como el de Ana Rodríguez que accedió a un mejor puesto en logística tras un curso básico de Excel, o Javier Rojas, egresado de Gastronomía que transformó su restaurante familiar después de tomar el curso de Cocina saludable, muestran el impacto de la oferta en la vida y proyectos de los estudiantes.

La Oficina de Comunicaciones de la Regional Distrito Capital informó que toda la oferta del portafolio para 2025 puede consultarse en la plataforma digital mencionada y no en Sofia Plus, que sufrió cambios por migración de los aplicativos.