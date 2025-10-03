Colombia

Policía herido en hostigamiento armado contra uniformados en Buriticá, Antioquia

Un grupo de hombres disparó contra miembros de la Policía en zona rural de Buriticá. Uno de los uniformados permanece hospitalizado en Medellín

Por Mauricio Villamil

Guardar
- crédito Colprensa/Alcaldía de Buriticá
- crédito Colprensa/Alcaldía de Buriticá Antioquia

La Policía Nacional reportó un nuevo hecho de violencia en el occidente antioqueño. En el municipio de Buriticá, uniformados fueron atacados con armas de fuego mientras adelantaban labores de acompañamiento en un operativo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Uno de los policías resultó herido en el rostro y fue trasladado a Medellín para recibir atención médica especializada.

Precaución - No pasar |
Precaución - No pasar | Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información oficial, el hostigamiento ocurrió cuando los agentes salían de un procedimiento judicial en un predio de la zona. En ese momento, un grupo de hombres armados abrió fuego desde una distancia considerable, sorprendiendo a la patrulla. Las ráfagas impactaron uno de los vehículos y alcanzaron a un funcionario de la institución.

El coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia, entregó detalles sobre lo sucedido. Según sus declaraciones, “reciben el hostigamiento, produciendo la herida a la altura de la cara de un funcionario de la Policía. En este momento se realizó el traslado hacia el municipio de Santa Fe, Antioquia, donde fue intubado, que le empezaron los primeros auxilios y ya fue remitido a la ciudad de Medellín, a la centro médico Pablo Tobón”, explicó en declaraciones citadas por El Tiempo.

IMAGEN DE REFERENCIA | Centro
IMAGEN DE REFERENCIA | Centro asistencial en Colombia

El uniformado lesionado fue estabilizado inicialmente en un centro asistencial de Santa Fe de Antioquia, donde recibió maniobras de emergencia. Posteriormente, dada la complejidad de la lesión, fue remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en la capital antioqueña. Allí permanece bajo observación médica y se espera una cirugía para atender los daños en tejidos blandos del rostro.

Fuentes médicas confirmaron que el afectado no presenta lesiones neurológicas, lo que ha sido interpretado como un aspecto favorable en su evolución. Sin embargo, la gravedad del impacto obliga a un procedimiento quirúrgico en las próximas horas para mejorar su estado clínico.

El ataque ha generado preocupación en la región debido a la presencia de estructuras criminales que operan en esa zona del departamento. Según información de inteligencia de la Fuerza Pública, en Buriticá tienen injerencia grupos del Clan del Golfo y disidencias de las extintas Farc, particularmente la facción bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Estos grupos se disputan el control de corredores estratégicos asociados a economías ilegales.

El operativo en el que participaron los uniformados tenía como objetivo acompañar a funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar bienes incautados a organizaciones criminales. Aunque no se entregaron mayores detalles sobre la diligencia judicial, se confirmó que los policías estaban en labores de custodia al momento del hostigamiento.

Tras los hechos, unidades de reacción inmediata de la Policía y el Ejército fueron desplegadas en el área para reforzar la seguridad y adelantar la búsqueda de los responsables. Hasta ahora no se han reportado capturas relacionadas con el ataque.

Fotografía de archivo de soldados
Fotografía de archivo de soldados colombianos. (Crédito: Colprensa)

El coronel Rico aseguró que se están adelantando labores de inteligencia y patrullajes coordinados con otras instituciones para establecer con certeza qué grupo estuvo detrás de la agresión. También indicó que el estado de salud del uniformado herido se mantiene bajo supervisión constante.

En la zona de Buriticá, las autoridades han señalado un aumento en los enfrentamientos y amenazas contra la Fuerza Pública, lo que ha derivado en mayores operativos de control. Este municipio, ubicado en el occidente de Antioquia, ha sido escenario en los últimos años de disputas entre estructuras armadas por rutas estratégicas.

El ataque de este 2 de octubre se suma a otros incidentes recientes que han encendido las alertas en la región. La Policía Nacional reiteró que continuará con su presencia en el área y que no se detendrán las operaciones judiciales ni los acompañamientos institucionales en Buriticá.

Por ahora, la prioridad de las autoridades está en garantizar la recuperación del uniformado lesionado y en avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables. La información recolectada por los equipos de investigación será clave para establecer si el hostigamiento estuvo relacionado con represalias frente a los procedimientos adelantados en el municipio.

El estado del policía herido será actualizado en las próximas horas por el centro médico en Medellín, donde permanece internado. De acuerdo con los reportes preliminares, su condición es estable, aunque requiere cirugía reconstructiva para atender las heridas faciales.

La Fuerza Pública mantiene el despliegue de seguridad en la zona y ha hecho un llamado a la ciudadanía para que suministre información que permita avanzar en la identificación de los atacantes.

Temas Relacionados

Policía NacionalAntioquiaHostigamientoConflicto armadoOrden públicoColombia-noticias

Más Noticias

“Ella tomó la decisión de entregar su vida”: amiga de Luna Barreto tras detención en Israel

La Cancillería confirmó que Luna Barreto y Manuela Bedoya, integrantes de la Flotilla Global, fueron retenidas por Israel

Infobae

Gloria Cuartas sobre el Acuerdo de Paz: “Nueve años no son suficientes para la transformación”

Al cumplirse nueve años del plebiscito por la paz, la directora de la UIAP, Gloria Cuartas, expuso los avances y retos en la implementación del acuerdo firmado en 2016

Gloria Cuartas sobre el Acuerdo

Petro pidió denunciar a candidatos que instan a militares a desobedecer al presidente

Desde Zipaquirá, el presidente instó a iniciar denuncias por sedición contra aspirantes que llaman a soldados y policías a no acatar órdenes

Petro pidió denunciar a candidatos

Más de 3,3 millones de usuarios cambiaron de operador móvil en Colombia en segundo trimestre de 2025

La Comisión de Regulación de Comunicaciones reportó que la portabilidad numérica móvil disminuyó 5,4 % frente al año pasado

Más de 3,3 millones de

Air-e inicia convocatoria para compra directa de energía y busca garantizar suministro en el Caribe

Tras una resolución de la CREG, la empresa intervenida abrió un proceso para contratar energía con miras a 2026 y 2027

Air-e inicia convocatoria para compra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayeron 12 presuntos miembros del

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

Clan del Golfo impone con amenazas sus propias reglas de convivencia en Antioquia: multas de hasta 4 millones si pelea o es infiel

ENTRETENIMIENTO

Blessd inunda el ranking Spotify

Blessd inunda el ranking Spotify Colombia: las 10 canciones más reproducidas hoy

Periodista desacreditó versión de Valentino Lázaro sobre la ruptura de Karina García y Altafulla: “Mentirosito no”

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá sigue en pie: el Distrito dio luz verde a su realización

⁠Actriz Natalia Reyes confesó si se arrepiente o no de haber votado por Petro: “Que entre el diablo y escoja”

Érika Zapata explicó por qué no se maquilla cuando sale en las emisiones del noticiero: “Aprovecha tu juventud”

Deportes

América de Cali dio el

América de Cali dio el golpe en Barranquilla: superó a Junior por 2-1 en la Copa Colombia

Santa Fe dio un golpe de autoridad en la Copa Libertadores Femenina: así quedó el grupo A de las Cardenales

“Me gustó bastante el equipo”: el análisis del técnico César Torres tras el empate ante Noruega; Colombia aún no sella su clasificación a octavos

Aficionados colombianos deben alistar el bolsillo: esto costará la boleta para la final del Mundial de 2026

Así quedó el grupo de la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Chile: la Tricolor hace cuentas para los octavos